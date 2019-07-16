نيبون إكسبرس فرنسا تفتتح موقعا جديدا لها في ميناء طنجة المتوسطي بالمغرب

طنجة، المغرب، وطوكيو، 17 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — افتتحت شركة نيبون إكسبرس فرنسا، أس أيه أس (يشار إليها من هنا وصاعدا باسم “أن إي أف”)، وهي مؤسسة تابعة لشركة نيبون إكسبرس المحدودة، مركز لوجستيات بميناء طنجة المتوسطي، وبدأ هذا المركز عملياته يوم الأربعاء، 26 حزيران/يونيو، كموقع ثان لنيبون إكسبرس فرنسا في المغرب.

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/img/201907108564-O1-8fIw29o9

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/img/201907108564-O2-eCImLtKR

يقع ميناء شمال طنجة المتوسطي في شمال المغرب، وهو واحد من أكبر موانئ الحاويات في إفريقيا، ويرتبط بـ 186 منفذًا في 77 دولة، وتضم منطقة طنجة الحرة المجاورة للميناء حوالي 800 شركة مستأجرة. وقد أنشأت الشركات المصنعة للسيارات وشركات قطع غيار السيارات وغيرها من الشركات ذات الصلة بصناعة السيارات من جميع أنحاء العالم مرافق إنتاج لها في المنطقة الحرة، من بينها العديد من شركات قطع غيار السيارات من اليابان.

اتبعت الحكومة المغربية في السنوات الأخيرة سياسات استراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز لوجستي لشمال وغرب إفريقيا، حيث يعمل ميناء طنجة المتوسطي في شمال المغرب كبوابة رئيسية.

وبعد أن افتتحت فرعها المغربي الأول في الدار البيضاء في كانون الأول/ديسمبر 2017 لتنفيذ عمليات الشحن الجوي والبحري للشركة، افتتحت نيبون إكسبرس فرنسا هذا الموقع الجديد لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وتسعى نيبون إكسبرس فرنسا من خلال مركز ميناء طنجة المتوسطي اللوجستي إلى تعزيز وظائفها اللوجستية تحسباً للنمو المستقبلي في المغرب وشمال إفريقيا ولوضع هيكل قادر على تلبية احتياجات العملاء فيما تتحرك الشركة بنشاط إلى السوق الأفريقية.

– وصف العمل

الشحن الجوي والبحري الاستيراد / التصدير، التخليص الجمركي، التخزين، النقل المحلي

– الملف الشخصي للموقع الجديد

الاسم: مركز اللوجستيات لنيبون إكسبريس ميناء طنجة المتوسطي

العنوان: No. 1-B, lot 120, Zone Franche Logistique Ksar Al Majaz 90000 Tanger, Morocco

مساحة المركز: 1801 متر مربع

مساحة المكتب: 46 مترا مربعا

موقع نيبون إكسبريس: http://www.nipponexpress.com/