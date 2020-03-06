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نيبون إكسبرس تدشن “خط شحن نيكس فورواردنغ جبل طارق” العابر للحدود إلى المغرب عبر باريس

March 6, 2020   

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طوكيو، 6 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — دشنت شركة نيبون إكسبرس المحدودة خط “نيكس فورواردنغ جبل طارق” كخدمة نقل عابرة للحدود الذي توفر خدمة نقل سلع مدمجة من اليابان إلى الدار البيضاء وطنجة في المغرب.https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003027514/_prw_PI2im_vm40NHCv.jpg

الشعار – https://kyodonewsprwire.jp/img/202003027514-O2-vm40NHCv

في خدمة”خط نيكس فورواردنغ جبل طارق”التي انطلقت يوم الثلاثاء، 25 شباط/فبراير، يتم نقل البضائع من المطارات في اليابان إلى باريس، وبمجرد الانتهاء من إجراءات الشحن، يتم نقلها وتسليمها بالشاحنات إلى مواقعنيبون إكسبرسالتجارية في المغرب (الدار البيضاء وطنجة) في غضون ستة إلى عشرة أيام.

تقومنيبون إكسبرس، باعتبارها وكيل النقل الياباني الوحيد الذي له مواقع أعمال في المغرب، باتخاذ جميع الترتيبات للنقل بين باريس والمغرب، مما يوفر للعملاء الدعم المطمئن في كل من المنشأ والوجهة النهائية.https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003027514/_prw_PI1fl_T20n6qnH.jpg

الصورة: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003027514/_prw_PI1fl_T20n6qnH.jpg

ميزات الخدمة

 الاستفادة من الحيز على واحدة من العديد من الرحلات الجوية العادية إلى باريس تجعل من الممكن القيام بجدولة أكثر موثوقية من تلك المتاحة مع عدد قليل نسبيا من الرحلات الجوية المباشرة إلى المغرب.

 تكاليف النقل أقل من تكاليف النقل الجوي التقليدي المباشر إلى المغرب.

• قلة عدد رحلات الشحن المباشر إلى المغرب تجعل البلاد وجهة صعبة بالنسبة للشحنات الضخمة، لكن يمكن حل المشاكل المرتبطة بنقل هذه البضائع من خلال الجمع بين واحدة من العديد من الرحلات الجوية إلى باريس عبر شحن الشاحنات الثقيلة من باريس إلى المغرب بترتيب من نيبون اكسبريس.

موقع نيبون إكبرس: http://www.nipponexpress.com/

حساب لنكدن الرسمي:NIPPON EXPRESS GROUP

 https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

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