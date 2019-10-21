نظام هواوي فيوجن سولار يختار مناطق من مطار بكين داشنغ الدولي

بكين، 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يوم 25 أيلول/سبتمبر، بدأ تشغيرل مطار بكين داشنغ الدولي، وهو أكبر مطار في العالم. وقد تم تشغيل نظام الخلايا الشمسية المثبت على السطح في منطقة الشحن بالمطار ومنطقة طائرات الأعمال، بنجاح في أيلول/سبتمبر أيضا. ويتفاخر المطار بتطويره أنظمة الطاقة الشمسية وتطبيقات الطاقة المتجددة في مجال الطيران المدني.

ومع حل الخلايا الشمسية الذكية فيوجن سولار من هواوي، مثل هذا المشروع الذي تبلغ قدرته 5.61 ميغاواط مشروعا رائدا في تطبيق الطاقة النظيفة في مجال الطيران المدني. بعد توصيل الشبكة، سيتم إدخال 6.1 غيغاواط من الطاقة الخضراء في شبكة الطاقة سنويًا، أي ما يعادل 1900 طن من التوفير في استخدام الفحم مع تعويض 966 طنًا من ثاني أكسيد الكربون و 14.5 طنًا من بصمة ثاني أكسيد الكربون كل عام.

وأشار صاحب المشروع إلى أن مرفق الخلايا الشمسية مع حل الخلايا الشمسية الذكية فيوجن سولار من هواوي يمثل مصدرا موثوقا للطاقة الخضراء للمطار بفضل تكامل تقنيات المعلومات الرقمية المتطورة والعوائد الأعلى والتشغيل والصيانة الذكية والميزات الآمنة والموثوق بها. كما نعلم جميعا، سلامة المطار هي الأولوية القصوى. يبذل حل هواوي فيوجن سولار الموزع الكثير من الجهد من حيث اعتبارات السلامة من أجل منح العملاء راحة البال. على سبيل المثال، يمكن لتقنية قاطع الصدع المعززة بالذكاء الاصطناعي والتصميم الخالي من الصمامات القضاء على مخاطر الحريق في الحريق. بالإضافة إلى ذلك، لن تتأثر معدات المطار بالإشعاع الكهرومغناطيسي البسيط. وعلاوة على ذلك، مع تشخيص منحنى آي في الذكي، يمكن لـحل الخلايا الشمسية الذكية فيوجن سولار من هواوي تحديد سلاسل الخلايا الشمسية المعيبة واكتشاف الأسباب الخاطئة بشكل استباقي، والذي يضمن توليد طاقة آمن وموثوق وطويل الأجل.

وأشادت صحيفة الغارديان البريطانية بمطار بكين داشنغ الدولي، الذي بلغت تكلفته 11.2 مليار دولار أميركي ومساحته 1.4 مليون متر مربع، باعتباره رقم 1 بين عجائب الدنيا السبع الجديدة في العالم. يمثل الافتتاح الكبير للمطار إطلاق أكبر مطار وحيد المحطة في العالم، متجاوزًا مطار دبي ورلد سنترال ومطار إسطنبول الجديد. نظرًا لكونه مركزًا للنقل المتكامل في مجال الطيران، من المتوقع أن يمثل توفير الطاقة المتجددة في المطار أكثر من 10٪ (مع مساهمة 1٪ من نظام الطاقة الكهروضوئية) في استهلاك الطاقة السنوي للمطار. نتيجة لذلك، يتصدر مطار داشنغ قائمة المطارات في الصين من حيث نسبة استخدام الطاقة المتجددة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1008143/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_1.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1007426/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_2.jpg

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1007427/Daxing_Airport_Huawei_FusionSolar_3.jpg