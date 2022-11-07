‫نظام كانالي – أفضل نظام رياضي إيطالي جديد للمعدات واللياقة البدنية جاهز للإنطلاق في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 نوفمبر / تشرين ثاني 2022 /PRNewswire/ —– جلب أكبر معرض سنوي للياقة البدنية والعافية في الشرق الأوسط، والذي يشمل معرض دبي للعضلات، ودبي أكتيف ودبي أكتيف إندستري، والذي أقيم في دبي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، في المدينة أكبر تشكيلة ملحمية من المواهب والأحداث حتى الآن والتي تشمل بعض أكبر الأسماء في اللياقة البدنية العالمية مثل السيد بطل كمال الأجسام مستر أولمبيا، بيغ رامي، أحد أعظم لاعبي كمال الأجسام على الإطلاق، روني كولمان، والمفضل في الشرق الأوسط، هادي شوبان، أسرع PT نموًا في العالم عبر الإنترنت، جيمس سميث، بالإضافة إلى جدول مزدحم لدروس التمرين وأكبر عدد من العارضين من أي وقت مضى، وطارق توفيق، الممثل المصري. أكثر من 300 عارض للعلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجال التغذية الرياضية واللياقة البدنية والعافية وبناء الأجسام من 30 دولة. يتم تنظيم معرض دبي للعضلات ودبي أكتيف ودبي أكتيف إندستري من قبل HBG Events بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي. تعد HBG هي جزء من مجموعة المعارض الإيطالية – منظمو ريميني ويلنيس في إيطاليا.

كان نظام كانالي هو بطل الرواية في صناعة دبي النشطة ، الجديد الحقيقي. تجلب شركة اللياقة البدنية الإيطالية المصممة خصيصًا ملصق “صنع في إيطاليا” إلى الإمارات العربية المتحدة من خلال كتالوج منظم يضم الخطوط الأربعة Auxotonic 2.0 والمرونة والقوة البشرية والقلب البشري، بالإضافة إلى خط الإكسسوارات البشرية الجديد وإكسسوارات اللياقة البدنية للمنزل والصالة الرياضية لعشاق التصميم الأصلي ( www.canalisystem.com ) . سواء كنت بحاجة إلى حل جاهز لبيئة صالة الألعاب الرياضية بأكملها أو التنجيد الذي يتناسب مع متطلباتك، فإن كانالي لديها فريق لدعم متطلباتك الشخصية وتجاوز التوقعات، تدار في الإمارات العربية المتحدة من مجموعة دافنشي ( www.davincigroup.ae ). يمكنك شخصيًا تجربة معدات نظام كانالي في صالة العرض الدائمة في صالة الألعاب الرياضية بفندق فيرمونت دبي، في طريق الشيخ زايد.

يمكننا القول أن المستقبل بشري. تسمى الطريقة Auxotonic 2.0 ، وظهرت آلات نظام كاناالي ليراءة اختراع Vincenzo Canali استجابة للمشاكل التي واجهها في نشاطه الطويل والناجح بعد علم الأعصاب في عالم الرياضة الاحترافي. تسمح هذه الطريقة المبتكرة في الواقع بتقوية العضلات بشكل آمن، دون الضغط على العمود الفقري والعضلات التعويضية. وذلك لأن الآلات تتحرك مع الشخص، مع دوران وضعي يعمل على استقرار عضلات البطن، ومساعدتها على العمل بالتنسيق مع العضلات الأخرى وحماية العمود الفقري والمفاصل. كل هذا هو غياب كومة الوزن، حيث تستخدم آلات نظام كانالي المقاومة التي يوفرها وزن جسم المستخدم. وقد أتاح لنا التآزر الفريد بين طريقة الوضعية والتوتر الإضافي تطوير خط قوة مبتكر حقًا، والذي يحتوي على الشخص كعنصر مركزي.

اختار فريق الدوريات الكبرى في إيطاليا والمملكة المتحدة بالفعل معدات نظام كانالي لتحسين أداء لاعبي كرة القدم، مثل نادي إس إس لازيو لكرة القدم الذي شارك تفضيله لنظام كانالي. يفضل آخرون، فرق رائدة للغاية، الخصوصية (ولكن يمكنك أن تسأل على انفراد…). وأيضًا، يختار الرياضي المحترف جدًا المعترف به دوليًا لمنزلهم الخاص أو معدات نظام كانالي لليخت.

الخيار الثوري لنظام كانالي هو تطبيق طريقة مصممة حسب الطلب – توقيع صنع في إيطاليا الفاخرة – على إنتاج آلات اللياقة البدنية. يجمع التصميم بين الذوق الإيطالي ومبادئ التدريب الإضافي، في حين أن المواد الراقية والتشطيبات تحول الفضاء إلى بوتيك تدريب حقيقي، الفضاء البشري.

لقد أتيحت لنا الفرصة لمقابلة ماركو بوفوليني، المالك والرئيس التنفيذي لنظام كانالي، في دبي في دبي أكتيف إندستري، وشاركنا أن نظام كانالي ظهر بعد أن التقى بفينشينزو كانالي و Auxotonic 2.0. كان حدس كانالي مرتبطًا بفلسفته التدريبية وتقاليده العائلية الصناعية والتصميمية. يركز ماركو الآن على جلب نظام كانالي في جميع أنحاء العالم، ونشر رسالة العصر الجديد من التدريب، وتطوير حلول أكثر حصرية وإظهار معدات جديدة باردة للسوق قريبًا.

وقرر ليوناردو جيمينياني، الشريك الإداري ومطور الأعمال في مجموعة دافنشي، رائد الأعمال والمدير الذي يتمتع بخبرة 25 عامًا في بدء الأعمال وإدارة مشروع التطوير، جنبًا إلى جنب مع ستيفانو نيري، الشريك الإداري ومدير المشروع في مجموعة دافنشي، وهو مطور أعمال تجاري واسع النطاق ذو خبرة طويلة لجلب نظام كانالي في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يؤمن كلاهما بقوة تميز “صُنع في إيطاليا”. كلاهما يواجهان التحدي ليكونا جديدين في السوق والحماس ليصبحا الشركة الرائدة في مجال الرياضة. شعارهم المفضل هو: إذا كنت “فلينتستون” ارفع الأحجار، إذا كنت تريد أن تكون المستقبل ارفع نفسك!

تعال وانضم إلينا في صالة الألعاب الرياضية بفندق فيرمونت دبي وقابل ستيفان مانكاس، الرجل في الميدان، الذي يريك نظام كانالي، الذي يعلمك كيفية التدريب بهذه الطريقة المستقبلية، والمدرب الشخصي الدولي لكبار الشخصيات، ومدرب اللياقة البدنية بنظام كانالي وممثل المبيعات.

المستقبل الآن.

شكر خاص لأفضل نماذج التدريب لدينا في صالة الألعاب الرياضية: مدرب اللياقة البدنية لكبار الشخصيات ماتيو أرنالدي شكر خاص لأفضل نماذج التدريب لدينا في صالة الألعاب الرياضية: مدرب اللياقة البدنية لكبار الشخصيات ماتيو أرنالدي @ matteoarnaldifitness والسفيرة لارا تابيت الساحرة (@ luxurywithlara وسفيرة العلامة التجارية الساحرة لارا تابيت (@ luxurywithlara

معلومات: PATRIZIA MARIN @marin_patrizia

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