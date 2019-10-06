نجوم العلوم يعلن أفضل ثمانية مبتكرين في موسمه الحادي عشر

الابتكارات الطبية تتصدر الاختراعات بعدمرحلةالتصفيات مع وصول المشاركين الثمانية إلى قطر

الدوحة، قطر، 6 أكتوبر، 2019: بعد انتهاء مرحلة التصفيات الأولية، انطلق السباق المحموم للفوز بلقب “أفضل مخترع عربي” مع اختيار أفضل ثمانية مخترعين ضمن “نجوم العلوم”، برنامج تلفزيون الواقع التعليمي الترفيهي الرائد من مؤسسة قطر.

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https://www.multivu.com/players/uk/8619351-stars-of-science-top-eight-innovators/

وفي هذا السياق، قال البروفيسور فؤاد مراد، عضو لجنة تحكيم البرنامج: “إن مجرد طرح فكرتك أمام العالم هو خطوة جريئة بحقّ،إلا أن مواجهة جميع التحديات والعقبات التي تقف في طريقك يتطلب مزيدًا من الشجاعة والصبر،فقد أبدى المخترعون هذا العام شجاعة ومثابرة فريدة من نوعها بالفعل، وأثبتوا أنهم يحملون صفات المخترع المبدع التي نبحث عنها”.

وخلال الموسم الحادي عشر من البرنامج، كانت الاختراعات المرتبطة بالجانب الطبي هي الأكثر حضوراً، حيث أن أربعة من الاختراعات الثمانية تتمحور حول هذا الجانب.ونجحت الدكتورة الأردنية نهى أبو يوسف في حجز مقعد لها في جولات الإقصاء بفضل اختراعها “لاصق مفعّل لجفن العين المغموشة” الذي يمكّن للمرضى المصابين بشلل الوجه من استعادة السيطرة على الجفنين العلوي والسفلي بعد إصابتهما بالغمش. وانضم إليها الطبيب يوسف العزوزي من المغرب ليحصل على فرصة لمواصلة تطوير اختراعه “دعامة لتعديل تدفق الدم” التي توجه تدفق دم مرضى القصور القلبي نحو الكلى لتقليل مخاطر مضاعفات فشل القلب.

وقدم الكيميائي عمادالدين عزوز من الجزائر اختراعًا في المجال الطبي أيضًا،والذيجعلمن ألم فقدان اثنين من أقاربه بعد إصابتهما بسرطان الرئة حافزًا لاختراع تقنية تسمح بالكشف المبكر عن الخلايا السرطانية من خلال تحليل نفس المريض.بينما ينوي طالب كلية الطب عبدالله الغيتابي من السودان العمل على “سوار طبي للسيدات للتخطيط الأسري” والذي يساعد المرأة في تخطيط حياتها الأسرية بشكل أفضل.

وانضم التونسي محمد الخراط إلى البرنامج لهدف إنساني يتمثل في تطوير “لباس السباحة للإنقاذ الآلي”الذي يمكنه من التنبؤ باحتمال تعرض الشخص للغرق والنفخ تلقائياً مما ينقذ حياته. وحمل زميله حسام سمير نفس الشغف، إذ يطمح المهندس العراقي لحماية كوكب الأرض ليكون آمنًا للأجيال المقبلة من خلال خرسانة مستدامة مكيفّة للحرارة تسهم في الحدّ من استخدام مكيفات الهواء.

ويتمحور الاختراعان الباقيان حول أنماط الحياة الثقافية والدينية في العالم العربي،حيث قدّمت المهندسة الزراعية أنفال الحمدانية من سلطنة عمان آلة “الاستخلاص الآلي لليمون المجفف”المستوحاة من متطلبات المطبخ العماني،وتعمل الآلة على تسهيل استخدام هذا المكوّن الهام والشائع استعماله في المطبخ. أما عبد الرحمن صالح خميس من قطر،فقدم “سجادة الصلاة التعليمية التفاعلية” التي تساعد المسلمين في أداء هذا الفرض بسهولة أكبر.

يمكن للمشاهدين متابعةرحلة المخترعين الثمانية في البرنامج بينما يعملون على تطوير وتنقيح أفكارهمعبر ثمانية قنوات في المنطقة وعبر الموقع الإلكتروني، حيثيأتي موسم هذا العام بصيغة جديدة كليًا مع التركيز بشكل أكبر على الاستدامة وحلّ المشكلات بطريقة عصرية.ويتم تصوير البرنامج ضمن مختبر الابتكار المجدد حديثًا في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا،وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير والإبتكار في مؤسسة قطر، مما يعزز التعاون المشترك بين المتسابقين. وخلال حلقات نمذجة المنتجوالإختبار الأربع المقبلة، سيواجه المتسابقون لجنة تحكيم فعّالة وخبراء متمرسين في المجال، لتأمين مكان لهم في التصفيات النهائية ولفرصة التنافس للفوز بجائزة نقدية بقيمة 600,000 دولار لتمويل مشاريعهم.

للاطلاع على دليل البث الكامل للموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، يمكنكم زيارة الرابط: www.starsofscience.com

هل تمتلك ما يلزم للنجاح في الموسم الثاني عشر من برنامج نجوم العلوم؟ بدأ البرنامج بقبول طلبات المشاركة في الموسم المقبل، وسيكون باب تقديم الطلبات مفتوحًا لغاية نوفمبر 2019. للتسجيل، يمكنكم زيارة: www.starsofscience.info/applynow/sos.html

نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت.

وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور في الاستوديو وعبر الإنترنت.

يتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ جمعة على قناة تلفزيون قطر وكل سبت على عدة قنوات في المنطقة اعتباراً من يوم 13 سبتمبر 2019 ولغاية 8 نوفمبر 2019، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث:starsofscience.com

مواعيد البث والقنوات الناقلة للحلقات كالتالي:

قطر، تلفزيون قطر: الجمعة في الساعة 22:00، والإعادة يوم السبت الساعة 17:00 (جرينتش +3) الكويت، قناة الرأي: السبت في الساعة21:40(جرينتش +3) العراق، قناة السومرية: السبت في الساعة 21:30 (جرينتش +3) الأردن، قناة رؤيا: السبت في الساعة 22:00(جرينتش +3) لبنان، قناة LBCI: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +2) الجزائر، قناة الشروق: السبت في الساعة 19:00 (جرينتش +1) عمان، تلفزيون عمان: السبت في الساعة 21:00 (جرينتش +4) تلفزيون العربي: السبت في الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

للاطلاع على مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.qf.org.qa

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