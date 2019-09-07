نجوم العلوم يستهل موسمه الحادي عشر بصيغة جديدة

برنامج تلفزيون الواقع الأول في العالم العربي من مؤسسة قطر يعود في موسم جديد محوره الاستدامة في مساحة ابتكار مشتركة جديدة

الدوحة، قطر 7 سبتمبر 2019: يعود برنامج نجوم العلوم، البرنامج التلفزيوني الرائد من مؤسسة قطرللتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في موسمه الحادي عشر بتاريخ 13 سبتمبر في صيغة جديدة تمامًا. إذ يقدم البرنامج مجموعة كاملة من التغيرات التي تعكس تركيزًا إضافيًا على الاستدامة والتعاون، مع استمراره بتوفير منصة للمبتكرين العرب لطرح حلول تكنولوجية للمنطقة.

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ومنذ انطلاقته في عام 2009، شكّل نجوم العلوم، برنامج تلفزيون الواقع الأول من نوعه في العالم العربي، منصة للمبتكرين العرب الذين يتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا لتصميم تقنيات مساعدة لإحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم.

وفي موسمه الجديد هذا العام، يشجع البرنامج المتسابقين على ابتكار حلول تكنولوجية مستدامة تعود بالنفع على صحة الناس في مختلف المجتمعات، وتسهل حياتهم اليومية، وتُساهم في حماية البيئة.

وفي تعليقه على الموسم الجديد، قال خليفة الكبيسي، مدير العلاقات الاعلامية والمكتب الصحفي في مؤسسة قطر: “بات العالم اليوم بحاجة إلى تقنيات مستدامة أكثر من أي وقت مضى. ويدرك برنامج نجوم العلوم أن مواجهة تحديات عصرنا هذا تتطلب تطوير حلول تلبي احتياجات المجتمعات التي نعيش فيها. وفي ظل إشراف لجنة التحكيم الخبيرة، يوفر برنامج نجوم العلوم الذي يعكس التزامنا في مؤسسة قطر بدعم مسيرة تحويل الأفكار إلى واقع ملموس للمبتكرين من جميع أنحاء العالم العربي فرصة لإحداث تغيير إيجابي في بلدانهم وجميع أنحاء المنطقة”.

هذا ويتميز الموسم الحادي عشر بالعديد من التطورات على مستوى صيغة البرنامج. ويقوم البرنامج المكون من تسع حلقات، بتتبع مسار تطور ابتكارات ثمانية متسابقين ومشاريعهم، على أن يتنافسوا للفوز باللقب خلال مراحل إثبات المبدأ، والنمذجة، وإختبارات النماذج الحاسمة قبل الحلقة الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقييم المتسابقين ضمن مجموعات صغيرة من قبل لجنة التحكيم واستبعاد أضعف إبتكار في نهاية كل

حلقة.

ويستضيف البرنامج عدد من الرواد في المجالات العلمية المختلفة في قطر ليقوموا بتزويد المشاركين بفرص واقعية وتحديات.

إلا أن إحدى أكبر التغييرات التي سيشهدها هذا الموسم هي المنصة التعاونية بين المشتركين، فقد تم تصميم مساحة الابتكار الجديدة كمنطقة شاسعة مفتوحة تضمّ مواقع عمل مخصصة لكلّ مبتكر. ويهدف هذا التصميم إلى تعزيز روح التعاون بين المبتكرين، حيث يمكن لهم تبادل الأفكار والآراء مع بعضهم البعض أثناء عملهم على مشاريعهم. كما تعود لجنة تحكيم برنامج نجوم العلوم والتي تضم البروفيسور فؤاد مراد، والبروفيسور عبد الحميد الزهيري، والدكتور خالد العالي، إلى منصة التحكيم من جديد لتقييم المشاريع وتوجيه المشاركين طوال الموسم.

وقال الدكتور خالد العالي في تصريح له حول الموسم الجديد: “عد التعاون جوهر أي اختراع عظيم. وعلى الرغم أن الفكرة العظيمة قد تنبثق من عقل واحد، إلا أن تحقيقها يحتاج إلى جهد جماعي مستمر. ويبشّر الموسم الجديد بتقديم تقنيات جديدة لافتة، وسيمنح المشاهدين نظرة مشوقة حول طبيعة الجهود التعاونية اللازمة لتحقيق الابتكارات”.

وكما قام خريجو البرنامج بتوجيه المتسابقين في العديد من الحالات خلال المواسم السابقة، يعود أعضاء من مجتمع نجوم العلوم هذا الموسم لمساعدة المشتركين في مراحل التصفيات الأولية، كما ويقدمون حلقات التقييم إلى جانب مقدم البرنامج منذ انطلاقته الإعلامي خالد الجميلي.

الجدير بالذكر أن مجتمع برنامج نجوم العلوم أحدث تأثيرًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم العربي، حيث حقق 139 مشاركًا من 18 دولة أرباحًا وموارد تمويلية وبحوثًا علمية بقيمة تزيد على 14 مليون دولار أمريكي، كما فازوا بالمئات من جوائز الابتكار في المنطقة.

تابعوا الحلقة الأولى من الموسم الجديد يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر. وللحصول على دليل البث الكامل للموسم الحادي عشر من برنامج نجوم العلوم، يرجى زيارة الموقع على الإنترنت www.starsofscience.com

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نبذة عن برنامج نجوم العلوم:

“;نجوم العلوم” هو البرنامج الرائد في العالم العربي في مجال الابتكار، وإحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في إطار تلفزيون الواقع التعليمي والترفيهي. يهدف إلى تمكين المبتكرين العرب من تطوير حلول تكنولوجية لمجتمعاتهم تعود بالنفع على صحة الناس، وأساليب حياتهم، وتساعدهم أيضًا في الحفاظ على البيئة.

ويقوم المتسابقون على مدار تسعة أسابيع، بعرض الحلول التي توصلوا إليها، ومدى فعالياتها بدعم من فريق مؤلف من الخبراء يضمّ المهندسين ومطوري المنتجات، في سباق مع الوقت. وتقوم لجنة من الخبراء بتقييم وإقصاء المشاركين في كل أسبوع ضمن عدة جولات من إثبات الفكرة

ونمذجة المنتج وإختباره ليبقى في نهاية المطاف أربعة مرشحين يتأهلون لمرحلة التصفيات النهائية من أجل التنافس على حصة من جائزة مالية تبلغ قيمتها 600,000 دولار أمريكي لتمويل مشروعاتهم. ويتم تحديد الفائزين بناءً على قرار لجنة التحكيم وتصويت الجمهور عبر الإنترنت.

سيتم بثّ برنامج نجوم العلوم كلّ جمعة اعتباراً من يوم 13 سبتمبر 2019 ولغاية 8 نوفمبر 2019، ويمكنكم زيارة دليل البث للاطلاع على القائمة الكاملة للقنوات الناقلة وأوقات البث: starsofscience.com

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مؤسسة قطر – إطلاق قدرات الإنسان

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هي منظمة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرتها نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام. وتسعى المؤسسة لتلبية احتياجات الشعب القطري والعالم، من خلال توفير برامج متخصصة، ترتكز على بيئة ابتكارية تجمع ما بين التعليم، والبحوث والعلوم، والتنمية المجتمعية.

تأسست مؤسسة قطر في عام 1995 بناء على رؤية حكيمة تشاركها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تقوم على توفير تعليم نوعي لأبناء قطر. واليوم، يوفر نظام مؤسسة قطر التعليمي الراقي فرص التعلّم مدى الحياة لأفراد المجتمع، بدءاً من سن الستة أشهر وحتى الدكتوراه، لتمكينهم من المنافسة في بيئة عالمية، والمساهمة في تنمية وطنهم.

كما أنشأت مؤسسة قطر صرحاً متعدد التخصصات للابتكار في قطر، يعمل فيه الباحثون المحليون على مجابهة التحديات الوطنية والعالمية الملحة. وعبر نشر ثقافة التعلّم مدى الحياة، وتحفيز المشاركة المجتمعية في برامج تدعم الثقافة القطرية، تمكّن مؤسسة قطر المجتمع المحلي، وتساهم في بناء عالم أفضل.

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