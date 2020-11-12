نتكور تعزز تواجدها باعتبارها إحدى عملاء الشرق الأوسط بضم غلف نيوز، أكبر الصحف مبيعًا باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة

نتكور تعتزم تعزيز التفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم في الموقع الإخباري الأكثر زيارة في الإمارات العربية المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة Netcore Solutions ، منصة مارتك العالمية الرائدة، أن صحيفة Gulf News (غلف نيوز – الاسم التجاري لشركة النسر للنشر ش.ذ.م.م)، أكبر صحيفة مبيعًا باللغة الإنجليزية في الإمارات العربية المتحدة، قد اختارت AI-Powered Marketing Automation Platform (منصة نتكور الخاصة بأتمتة التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي) لتعزيز تفاعلها مع العملاء والاحتفاظ بهم من خلال الحملات الآلية والمخصصة عبر المنصة.

تُعد غلف نيوز الصحيفة الإنجليزية الرئيسية في شركة إيه إن بي للإنتاج المرئي والسينما (ANP)، إحدى الشركات الرائدة في مجال الإعلام والنشر التي تأسست في عام 1978، والتي تمتلك وتدير أيضًا بوابة رئيسية تُدعى gulfnews.com ومواقع مثل getthat.com وغيرها. تخطط وسائل الإعلام الضخمة أتمتة حملات البريد الإلكتروني والاستفادة من تقنية AI-based email delivery (توصيل البريد الإلكتروني الفريدة القائمة على الذكاء الاصطناعي) من منصة نتكور لتوصيل المزيد من emails to the customer’s inbox (رسائل البريد الإلكتروني إلى صندوق الوارد الخاص بالعميل) وفي الوقت المناسب لتحسين أداء الحملة مما يعزز التفاعل مع العملاء تفاعلًا فعالًا.

ذكر ألدن باجي، مدير تطوير المنتجات الرقمية بصحيفة غلف نيوز: “تهدف غلف نيوز إلى التفاعل مع قاعدة عملائها بالكامل من خلال حملاتنا، وبالتالي يصبح التوصيل مجالًا رئيسيًا ذا أهمية. نثق في منصة نتكور لمساعدتنا في توصيل الرسالة الصحيحة لعملائنا في الوقت المناسب”.

وأضاف أبيثاب بهاسكار، الرئيس التنفيذي لقسم الأعمال الدولية بشركة نتكور سوليوشنز (Netcore Solutions): “إننا نشعر بالفخر لانتسابنا لصحيفة غلف نيوز، ونشعر بالحماس تجاه تأثيرينا على مؤشرات الأداء الرئيسية للاحتفاظ والمشاركة مع الحملات التي تدعمها الذكاء الاصطناعي. لقد ساعدنا العمل مع العلامات التجارية البارزة في جميع أنحاء العالم على اكتساب خبرة عميقة في هذا المجال ونحرص حرصًا شديدًا على تكرار نفس النجاح في صحيفة غلف نيوز أيضًا”.