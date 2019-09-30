نارادا توقع اتفاق تعاون مع إي دي أف للطاقة المتجددة حول تطوير مشاريع تخزين البطاريات في الصين

هانغجو، الصين، 30 أيلول/سبتمبر 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نارادا، إحدى الشركات الرائدة في تصنيع البطاريات في العالم والمورد العالمي لحلول تخزين الطاقة، عن توقيع اتفاق تعاون لتبادل مشاريع تخزين البطاريات في الصين مع شركة إي دي أف للطاقة المتجددة الصينية، وهي الشركة الصينية التابعة للاعب عالمي في سوق الطاقات المتجددة.

بدأ التعاون باتفاقية الاستحواذ التي قامت بها إي دي أف للطاقة المتجددة الصينية على شركة لتخزين البطاريات تملكها وتشغلها شركة نارادا منذ أيلول/سبتمبر 2018. يقع حل تخزين طاقة جنجيانغ الموزعة 1.5 ميغاواط/12 ميغاواط ساعة في مقاطعة جيانغسو، الصين.

يمهد الاتفاق الجديد الطريق للتوسع الوظيفي للمشروع، والذي من المقرر أن يوفر ما يصل إلى 12,000 كيلو واط / ساعة إلى مجمع صناعي قريب حديث.

وقال السيد وانج يوينينغ، نائب رئيس نارادا: “يسر نارادا أن تشترك مع إي دي أف للطاقة المتجددة الصينية لتوفير الطاقة النظيفة لعملائها من خلال مشروع جنجيانغ لنظام تخزين الطاقة.”

وقال السيد تيان يوي، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي أف للطاقة المتجددة الصينية: “إن الشركة متحمسة للشراكة مع نارادا. في ظل هذا الهيكل المبتكر الجديد، مع نظام تخزين البطارية الذي يمكن أن يغذي المستقبل من خلال تزويد المستخدمين النهائيين بحلول ذكية ومستدامة للطاقة.”

حول نارادا

نارادا هي شركة رائدة في مجال الطاقة الخضراء الذكية والابتكار، وكذلك موفر حلول جاهزة. وقد تخصصت الشركة في البطاريات الصناعية الراقية لمدة 24 عامًا. عمل الشركة الرئيسي هو تطوير وتصنيع وبيع وخدمة الطاقة الثابتة، والطاقة المحركة وبطاريات تخزين الطاقة المتجددة وملحقاتها، وتكامل النظام.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: en.naradapower.com

لنكدن: Narada Power Source Co., Ltd

الآنسة يوبي جو

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