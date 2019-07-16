نادي غولدز جيم الدولي يواصل رؤياه الطويلة الأجل للنمو في الإمارات العربية المتحدة وعُمان

الشركة تنفصل عن شركة الامتياز الرئيسي السابقة، وتعمل لدعم العمليات المتواصلة لـ 14 ناد صحيا تابعا لها – 13 منها في الإمارات وواحد في عمان

دالاس، 17 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن نادي غولدز جيم الدولي، النادي الصحي العالمي الموثوق، اليوم أنه انفصل عن شركة الامتياز الرئيسي السابقة التي كانت تملكه، وهي مجموعة الأهلي القابضة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان.

وبصفتها صاحبة الامتياز، تعمل غولدز جيم حاليًا على دعم العمليات المستمرة لمواقع غولدز جيم التالية المملوكة لأصحاب الامتياز في الإمارات وعمان:

• قرية الأعمال ديرة، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• مزيد مول، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

• مول الاتحاد، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• البرشاء مول، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• الوحدة مول، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

• برج المصلى، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• بوابة ابن بطوطة، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• ميناء العرب، رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة

• الريف مول، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• ديرفيلد تاون سكوير، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

• الحمرية، دبي، الإمارات العربية المتحدة

• العين، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة

• الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة

• عُمان أفينيوز مول، سلطنة عمان

في غضون ذلك، ستستمر عمليات هذه المواقع الأربعة عشر تحت الإدارة الحالية.

وقال آدم زيتسيف، الرئيس التنفيذي لشركة غولدز جيم: “على مدى تسع سنوات، كانت فرق الإدارة التي تدير هذه الصالات الرياضية تقوم بعمل رائع في تقديم أفضل خدمات اللياقة البدنية لأعضائها، مما أدى إلى التواجد القوي لغولدز جيم في سوق الإمارات العربية المتحدة اليوم. لهذا السبب، تقدمت العديد من الأطراف بالفعل للتعبير عن رغبتها في الحصول على حقوق الامتياز الرئيسية لمواصلة نمو العلامة التجارية من خلال الارتقاء بها إلى مستوى جديد في المنطقة وخارجها. نأمل أن تتم هذه العملية في المستقبل القريب جدًا، ونحن نتطلع إلى تطوير غولدز جيم في هذا السوق مع شريك جديد.”

تخطط غولدز جيم لافتتاح مواقع إضافية في المنطقة، بما في ذلك صالات رياضية رائدة بالإضافة إلى مفهوم صالاتها الرياضية الجديد غولدز ستوديو، وهو تجمع تدريب فريد على طراز البوتيك مع وصول شامل إلى برامج اللياقة البدنية المحسنة مثل GOLD’S FIT® و GOLD’S BURN ™ و GOLD’S CYCLE™.

وقال زيتسيف: “نحن متحمسون لمواصلة تعزيز تجربة غولدز جيم لأعضائنا في المنطقة. الشركة مكرسة لتنمية السوق إلى أقصى إمكاناتها، والتي نعتزم إنجازها من خلال تقديم نفس المستوى العالي من الخدمة التي تشتهر بها غولدز جيم في جميع أنحاء العالم.”

لمزيد من المعلومات حول غولدز جيم الإمارات العربية المتحدة، يرجى زيارة الموقع http://www.goldsgym.com أو اتصل بالرقم 214-296-5026.

حول غولدز جيم

أصبح غولدز جيم مرجعًا عالميًا موثوقًا للياقة البدنية منذ العام 1965. منذ بدايته كصالة رياضية صغيرة في مدينة فينيس بكاليفورنيا، نما غولدز جيم ليصبح رمزا عالميا يضم أكثر من 700 موقع تخدم 3 ملايين شخص عبر ست قارات يوميًا. وإذ يقدم خطط التحول الشخصية، والمعدات الحديثة، والمدربين الشخصيين المعتمدين، وبرنامج التمارين الجماعية المتنوعة وبيئة داعمة ومحفزة، يوفر غولدز جيم تجربة اللياقة الأكثر ديناميكية في هذا المجال. تم توسيع تجربة غولدز جيم مؤخرًا لتشمل مخيمات التدريب الجماعية BOOTCAMP بالإضافة إلى GOLD’S STUDIO® – الذي يتيح للأعضاء الوصول إلى دروس على غرار البوتيك مثل GOLD’S FIT® و GOLD’S BURN ™ و GOLD’S CYCLE ™، وكل ذلك تحت سقف واحد – بالإضافة إلى GOLD’S AMP ، أول تطبيق تدريب شخصي رقمي في صالة حقيقية. يجمع غولدز جيم أكثر من مجرد صالة رياضية، ويجمع بين التدريب والمجتمع وأكثر من 50 عامًا من الخبرة في اللياقة البدنية لمساعدة الناس في جميع أنحاء العالم على تحقيق إمكاناتهم من خلال اللياقة البدنية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.goldsgym.com, www.facebook.com/goldsgym، أو www.twitter.com/goldsgym.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/639044/Golds_Gym_Logo.jpg