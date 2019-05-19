ميوز غلوبال تكشف عن نيتها التوسع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

مؤسسة مدارس تعليم الطفولة المبكرة تدرس التوسع إلى منطقة الخليج بين إمكانات دولية كبيرة أخرى

لوس أنجلوس، 20 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة مدارس ميوز غلوبال MUSE Global، وهي شركة امتياز تعليم طفولة مبكرة إبداعية أسسها جيمس كاميرون وسوزي آميس كاميرون ووريبيكا آميس، عن خطط للتوسع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وهي تبحث عن ملاك لمدارسها التي ستبنيها في المنطقة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/887042/MUSE_Global_UAE_Expansion.jpg

بدأت ميوز غلوبال في توفير فرص الامتياز في جميع أنحاء الولايات المتحدة ودوليًا في الخريف الماضي، حيث أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى المتقدمة للحصول على امتياز مدارس ميوز غلوبال.

وقال جيف كينغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميوز غلوبال: “ميوز غلوبال مثالية لرجل أعمال أو معلم يكرس نفسه لمساعدة الأطفال ومجتمعهم. لقد قطعت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة لإعداد الطلاب للمستقبل وفتحت جامعة تركز على حلول الطاقة النظيفة. إن تقديم ميوز غلوبال للمنطقة سيساعدهم على تحقيق هذه الأهداف.”

دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من العديد من المواقع الدولية التي لديها خطط لفتح مدارس ميوز غلوبال فيها. يبحث المالكون المحتملون حول العالم في مزايا الحصول على امتياز إحدى مدارس ميوز، وهي مدرسة متخصصة لمساعدة الأطفال على استكشاف شغفهم وتعلم المواد الأكاديمية الأساسية والتركيز على الاستدامة مع تكوين مهارات الحياة لديهم، مثل القدرة على التعامل مع النزاع أو التوتر.

ووفقًا لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة Embassy of the United Arab Emirates,، أصبح التعليم أولوية متزايدة بالنسبة للدولة، إذ قفزت معدلات محو الأمية فيها بنسبة 40 ٪ للرجال وأكثر من 60 ٪ للنساء منذ العام 1975. وقد ركز قدر كبير من الإصلاح التعليمي في الدولة على “إعداد أفضل ومساءلة أكبر، معايير أعلى، وتحسين المهنية”، مع التركيز على التعلم التفاعلي.

وقالت ريبيكا آميس، المؤسس وكبير مسؤولي الابتكار في ميوز غلوبال: “على مدى السنوات الخمسين الماضية، غيرت الإمارات بشكل جذري الطريقة التي تنظر بها إلى التعليم. إنه منهج مماثل لما نقدمه في مدارس ميوز. نحن نركز على إيجاد أشخاص يتمتعون بالكفاية الذاتية وأكثر استعدادًا لمواجهة المستقبل وتحدياته. في ميوز نحن لا نقوم بتدريس المواد الأكاديمية فحسب، بل نعلمهم أيضًا حول الحياة والفعالية الذاتية والاستدامة وأكثر من ذلك بكثير، وهو ما يتوافق مع النظام التعليمي في الإمارات العربية المتحدة.”

اكتسبت ميوز غلوبال، العلامة التجارية الدولية الخاصة بامتياز ميوز غلوبال، اهتمامًا عالميًا ليس فقط لنموذج التعليم الفريد القائم على الشغف والذي يركز على الطفل ولكن لتركيزها على الاستدامة. بتشجيع أسلوب حياة أكثر استدامة بين الطلاب، تقدم ميوز غلوبال برامج غداء عضوية نباتية بنسبة 100 ٪ ودورات متخصصة مثل من البذرة إلى المائدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://museglobal.org/franchise-opportunities/.

حول ميوز غلوبال

ميوز غلوبال هي مدارس تقدم نظاما تعليميا عالميا يركز على الطفل ويقدم خبرات تعلم فعالة ومبتكرة تعتمد على الشغف في بيئة مستدامة تعتمد على النباتات. تأسست المدرسة في العام 2006 كمدرسة ميوز على يد جيمس كاميرون وسوزي أميس كاميرون وريبيكا أميس، وسرعان ما نمت المدرسة إلى حرمين جامعيين وتمت إعادة إطلاقها الآن باسم ميوز غلوبال، وهو نظام امتياز دولي مخصص لمشاركة رؤيته في تعليم وإلهام قادة المستقبل للعيش بوعي مع أنفسهم، ومع بعضهم البعض ومع كوكب الأرض. لمعرفة المزيد عن ميوز غلوبال، أو للتسجيل والحصول على فرص الامتياز، يرجى زيارة: https://www.museglobal.org/

اتصالات الإعلام:

هيذر ريبلي

أورينج أوركارد

865-977-1973

hripley@orangeorchardpr.com