ميندتري تتعاون مع داتابريكس لتقديم تقنية ذكاء البيانات المتقدمة المستندة إلى السحابة

– يتيح التعاون تنفيذ تحليلات الخدمة الذاتية تنفيذًا سلسلًا لتعزيز صنع القرار المستند إلى البيانات

وارين ونيوجيرسي وبنغالور، الهند، 2 ديسمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت Mindtree ، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات التكنولوجيا، اليوم عن عقد شراكة مع شركة داتابريكس (Databricks) ، شركة البيانات والذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة العملاء على تنفيذ منصات البيانات المستندة إلى السحابة لإجراء التحليلات المتقدمة، وستدعم هذه الخدمة استخدام منصة داتابريكس بدءًا من التنفيذ وطوال رحلة العميل بأكملها.

تبحث الشركات العالمية عبر الصناعات عن طرق للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ على نحو أكثر فاعلية من مجموعات البيانات الكبيرة، باستخدام الذكاء الاصطناعي (AI) لأداء المهام المتزايدة التعقيد التي تسهم في حل مشكلات الأعمال. وحتى يتسنى الحصول على ذكاء اصطناعي يتسم بالفعالية، تتطلب المؤسسات الوصول وصولاً كاملاً إلى التحليلات على بحيرات البيانات — التي غالبًا ما تكون أكبر مصدر للبيانات في مؤسستها — نظرًا لانخفاض جودة البيانات.

ذكر مايكل هوف، نائب الرئيس الأول لتطوير الأعمال والشركاء بشركة داتابريكس: “تعمل الشركات على تسريع عملية تحولها الرقمي، مما يعزز الطلب على منصتنا المفتوحة المستندة إلى السحابة. ستمزج هذه الشراكة المنعقدة مع شركة ميندتري المهارات والتقنيات المناسبة لمساعدة المؤسسات على المضي قدمًا في رحلة الاعتماد الرقمي وسيثمر عنها تحقيق تأثير تجاري بعيد المدى لعملائنا”.

تقدم داتابريكس حلاً موحدًا لهندسة البيانات وعلوم البيانات التعاونية والتعلم الآلي لدورة الحياة الكاملة وتحليلات الأعمال من خلال lakehouse architecture (بنية ليك هاوس). يمكن للمؤسسات من خلال استخدام منصة داتابريكس بناء مجموعات بيانات غنية وتحسين التعلم الآلي على نطاق واسع وتبسيط سير العمل عبر الفِرَق وتعزيز التعاون وتقليل تعقيد البنية التحتية وتقديم تجارب عملاء فائقة.

صرَّح راداكريشنان راجاغوبالان، الرئيس العالمي، قسم نجاح العملاء والبيانات والاستخبارات بشركة ميندتري: “يُشكِّل الوصول المحسن والموثوق به إلى البيانات أحد العوامل الاستراتيجية المميزة للشركات ويتيح اتخاذ قرارات أفضل للأعمال. توفر داتابريكس منصة قوية لتسريع عملية الابتكار القائم على البيانات عبر الأعمال. ستساعد ميندتري بإرثها في تقنيات التحول الرقمي المؤسسات على الاستفادة من منصة داتابريكس والوصول في الوقت المناسب إلى البيانات للحصول على رؤى تجارية هادفة”.

نبذة عن شركة ميندتري

ميندتري (سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية: شركة ميندتري) هي شركة استشارات وخدمات تقنية عالمية، تساعد الشركات على التوفيق بين التوسع والرشاقة لتحقيق ميزة تنافسية. أصبحت شركة ميندتري، والتي كانت “مولودًا رقميًا” في عام 1999 والآن أحد شركات مجموعة لارسن آند توبرو، تطبق معرفتها العميقة بمجال التقنيات الرقمية على أكثر من 280 ارتباطًا بعميل مؤسسي لكسر أطواق العزلة وفهم التعقيد الرقمي وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق بشكل أسرع. إننا نمكّن تكنولوجيا المعلومات من التحرك بسرعة مجال الأعمال التجارية، والاستفادة من التقنيات الناشئة وكفاءات التسليم المستمر لتحفيز الابتكار في الأعمال التجارية. ونعمل في أكثر من 15 دولة في جميع أنحاء العالم، ويُنظر إلينا باستمرار على أننا أحد أفضل أماكن العمل، حيث تتجسد كل يوم في ثقافتنا الرابحة التي تتكون من أكثر من 21,800 من المشاريع و”عقول ميندتري” التعاونية والمتفانية في أداء مهامها.

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