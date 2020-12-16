ميلات تعلن عن افتتاح فندق حياة ريجنسي كيب تاون

إعادة التأهيل السريعة والناجحة لفندق الـ 137 غرفة مكنت الشركة من الافتتاح قبل عيد الميلاد

كيب تاون، 16 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة ميلات بروبرتيز (“ميلات”)، شركة العقارات الجنوب أفريقية، أن تعلن عن افتتاح فندق حياة ريجنسي كيب تاون، وهو أول فندق لشرة حياة ريجنسي في “المدينة الأم”.

سيرحب الفندق بالضيوف في غرف ومناطق عامة تم تجديدها حديثًا، بينما من المتوقع أن تكتمل أعمال التجديد الكاملة في الأشهر المقبلة. وقد قادت ميلات التجديدات بالتعاون عن كثب مع فريق حياة ومصممي الديكور الداخليين الدوليين الحائزين على جوائز مجموعة تصميم أل دبليو.

حددنا لأنفسنا التحدي المتمثل في افتتاح فندق من الدرجة العالمية قبل عيد الميلاد لإعطاء دفعة اقتصادية وزخمًا لمدينة كيب تاون وجنوب إفريقيا. إنه افتتاح يترقبه الجميع في البلاد. لقد قطعنا وعدا على أنفسنا وتم الوفاء به.

لقد أدى الوباء إلى توقف مؤقت في نشر رأس المال من قبل المستثمرين الدوليين، لكننا واصلنا الاستثمار خلال هذه الأوقات الصعبة. تم إنشاء وظائف جديدة وسيتم إنشاؤها نتيجة لرؤيانا واستثمارنا في حياة ريجنسي كيب تاون. سيؤدي افتتاح الفندق إلى تشجيع السياحة المحلية والدولية.

شركة ميلات معروفة بأنها الشركة التي تنجز المهمة وتقدم الحلول. يواصل خط فرص العمل لدينا، التي تعكس تفاؤلنا بشأن المشهد الاقتصادي في مرحلة ما بعد كوفيد، في الزيادة. نحن نراجع ونحقق تقدمًا في إجراءات العناية الواجبة في مختلف المشاريع، سواء في جنوب إفريقيا أو على الصعيد الدولي، حيث تتناسب مع معاييرنا وفرص تحكيم القيمة.

يقع فندق حياة ريجنسي كيب تاون في حي بو كاب الصاخب على بعد دقائق قليلة فقط من جبل تيبل وشاطيء في أند أيه وعبارة جزيرة روبن، وسيوفر جميع الأدوات للبقاء على الاتصال والنشاط لضيوفه. تم تصميم فندق حياة ريجنسي كيب تاون لتحقيق الإنتاجية وراحة البال، ويتميز بتجربة طهي لا تُنسى ومساحات مرنة للعمل أو التعاون أو الاسترخاء. لجعل السفر خاليًا من الإجهاد، يتم توفير مرافق واسعة مدعومة بالتكنولوجيا للاجتماعات والفعاليات، ووضع المخططون الخبراء كل تفاصيل إقامة الضيف في البال عند تخطيطهم الفندق.

تتقدم ميلات بالشكر إلى حياة ريجنسي ووزارة التجارة والصناعة والمنافسة على تعاون كل منهما في هذا المشروع الناجح.

وعلق حمزة فاروقي، الرئيس التنفيذي لشركة ميلات بروبرتيز قائلاً:

لقد كان من الرائع العمل مع فريق حياة. الافتتاح في الوقت المحدد، كما هو موعود، على الرغم من الظروف الاستثنائية لعام 2020 هو شهادة على العمل الجاد لجميع المعنيين. مع حياة ريجنسي كيب تاون الآن وتشغيله في موقعه الشهير – نتطلع إلى إحراز تقدم في الفرص الأخرى لصالح جنوب إفريقيا وعلى المستوى الدولي “.

وقال بيتر فولتون، رئيس مجموعة حياة أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط/جنوب غرب أفريقيا

“نحن متحمسون للغاية للترحيب بالضيوف في أول فندق حياة ريجنسي في كيب تاون. بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، يوفر الفندق سهولة الوصول إلى الحي المالي ومركز كيب تاون الدولي للمؤتمرات، بينما يجعله موقعه في حي بو كاب المتنوع النشاطات قاعدة رائعة للمسافرين بغرض الترفيه أيضًا. ستضمن أجواء الفندق الهادئة وتصميمه الحديث تجربة خالية من الإجهاد ونفخر بأننا نستطيع الآن تقديم التجارب السلسة والشخصية الشهيرة التي تشتهر بها علامة حياة ريجنسي التجارية للزوار إلى جنوب إفريقيا “.

يعتبر هذا الافتتاح أيضًا أحد أسرع الافتتاحات لدينا. يسعدنا العمل مع مالك يعرف الأعمال الفندقية وكيفية العمل داخل البلد.”

وقال يونس حسين رئيس ترويج الاستثمار بإدارة التجارة والصناعة والمنافسة:

“إنه لأمر رائع أن نرى فندق حياة ريجنسي كيب تاون يفتتح أبوابه لأول مرة ويظهر أن جنوب إفريقيا جاهزة تماما للعمل. نحن واثقون من الترحيب بالعلامات التجارية والشركات العالمية الأخرى والبناء على هذا الزخم الإيجابي لقطاع الضيافة وجنوب أفريقيا. قطاع السياحة والضيافة الآن في انتعاش وهما محركان مهمان لانتعاشنا الاقتصادي وخلق فرص العمل “.

وعلق ريك روس، الرئيس العالمي للفنادق والترفيه في دينتون، وكبير المستشارين في التفاوض بشأن اتفاقية الإدارة مع حياة ريجنسي:

“تشعر عائلة فاروقي بفخر كبير بملكية هذا الفندق، وأنا فخور بمساعدتهم في التفاوض بشأن اتفاقهم مع حياة. وأنا أعلم أن حياة تقدر حقًا العمل مع المالكين المتمرسين الذين يشاركون أهدافهم لتحقيق النجاح المالي، وكذلك قيم علامتهم التجارية، والتزامهم تجاه الضيوف والموظفين والمجتمع ككل. هذه هي القيم التي تشعر بها عائلة فاروقي بقوة أيضًا – وهي الأساس لعلاقة طويلة الأمد بين حياة وعائلة فاروقي.”

وقال بوجا شاه مولاني ، مدير التصميم، أل دبليو، الذي أشرف على إعادة تصميم الفندق:

“نحن سعداء للغاية للعمل مع ميلات وحياة على هذا المشروع في مدينة كيب تاون الجميلة. إنه مشروعنا الأول في القارة وقد كان تجربة فريدة حتى الآن. لقد تم تكليفنا بابتكار مظهر جديد جميل، وراق ولكنه مريح. نظرًا للتحول السريع بشكل لا يصدق و”افتتاح ما بعد كوفيد”، فقد كانت فرصة رائعة للتفكير في التصميم بطريقة مختلفة. لقد فكرنا في المواد والتطبيقات لتوفير التأثير الأكبر مع الحد الأدنى من التعطيل وكانت النتيجة استثنائية “.

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نبذة عن ميلات بروبرتيز

ميلات بروبرتيز هي جزء من مجموعة ميلات وهي- مكتب عائلي خاص يستخدم أمواله الخاصة لتقديم حلول ذكية وريادية للمشاكل التجارية المعقدة. تمتلك المجموعة محفظة استثمارية قوية تشمل العقارات والاستثمارات المباشرة وحيازات الأسهم الخاصة. والشركة تمتلك أصولًا رئيسية في جنوب إفريقيا ودوليًا. وتنشر رأس مالها وخبرتها في الأصول والقطاعات التي تفهمها بعمق. تشمل قطاعات خبرتها العقارات والضيافة والتكنولوجيا والخدمات المالية.