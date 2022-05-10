‫ميرال تعلن عن خططها الاستراتيجية المستقبلية خلال معرض سوق السفر العربي 2022

· استثمرت ميرال ما يزيد عن 9 مليار درهم إماراتي لتعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام

دبي – الإمارات العربية المتحدة, 10 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — أعلنت ميرال، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، عن خططها الاستراتيجية المستقبلية خلال دورة هذا العام من معرض سوق السفر العربي 2022. وتماشياً مع محاور معرض سوق السفر العربي 2022 التي تركز على السفر والسياحة الدولية، أكدت ميرال على التزامها بتطوير تجارب الترفيه والاستجمام في إمارة أبوظبي من خلال مشاريعها المستقبلية التي تضمن تعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية للسياحة وتحقيق رؤيتها في مجال التنمية والتنوع الاقتصادي.

وساهمت ميرال، خلال السنوات العشر الأولى من تأسيسها، في الاستثمار بما يزيد عن 9 مليار درهم إماراتي لتطوير وجهات وتجارب سياحية عالمية المستوى في جزيرة ياس، بالتعاون مع عمالقة القطاع في العالم، مثل “ووارنر براذرز” و”فيراري” مما ساهم في تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: “تسرّنا المشاركة في معرض سوق السفر العربي 2022 الذي يتيح لنا فرصةً مثالية لتسليط الضوء على ماضي ميرال وحاضرها ومستقبلها. كما وأننا فخورون بالإنجازات المتواصلة التي حققتها ميرال، بدءاً من مساهمتها في تعزيز مكانة جزيرة ياس كوجهة عالمية ووصولاً إلى اختيارها مؤخراً لتولي مهمة الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات. كما نتطلع لإنشاء المزيد من الوجهات السياحية عالمية المستوى التي تقدّم تجارب متكاملة للضيوف، إلى جانب المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية للزوار من جميع أنحاء العالم”.

وأطلقت ميرال في عام 2011 رؤيتها الطموحة التي تهدف إلى إحداث تحوّل في تجارب الترفيه والاستجمام في العاصمة الإماراتية وتحديداً في جزيرة ياس، حيث عملت على تطوير مجموعة من الوجهات السياحية عالمية المستوى وتوفير تجارب استثنائية للضيوف. كما ساهمت ميرال في تأسيس بعض أشهر المعالم السياحية في دولة الإمارات وتطويرها، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من أشهر الوجهات الثقافية في أبوظبي.

وبفضل هذه الجهود، تحولت جزيرة ياس إلى واحدة من أهم مناطق الجذب السياحي في دولة الإمارات، وساهمت في تعزيز مكانتها على خريطة العالم السياحية، حيث نجحت الجزيرة في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم لتجربة ما تقدمه من مرافق ترفيه متنوعة وحائزة على العديد من الجوائز العالمية. ونجحت ميرال خلال عامي 2020-2021 بافتتاح مجموعة من المشاريع ضمن جزيرة ياس، لتوسّع بذلك محفظتها من الوجهات عالمية المستوى ولتقدم تجارب فريدة للضيوف من المنطقة ومختلف أنحاء العالم.

وعلى رأس هذه المشاريع “ياس باي” في جنوب جزيرة ياس والذي يتألف من ثلاث مناطق متميزة ومتكاملة، هي: “الواجهة البحرية” في “ياس باي”، و”ريزيدنسز” في “ياس باي”، والمنطقة الإبداعية – ياس، حيث يلعب مشروع “ياس باي” دوراً محورياً في استمرار مسيرة التنمية في الجزيرة.

وافتتحت ميرال في عام 2021 “الواجهة البحرية” في ياس باي، الوجهة البحرية الحيوية في أبوظبي والممتدة على طول 3 كيلومترات، والتي توفر للضيوف نخبة من أرقى المطاعم والمقاهي ومرافق الترفيه الشهيرة على مستوى العالم. كما تضم الواجهة كل من “الاتحاد أرينا”، أكبر أرينا داخلية متعددة الأغراض في الشرق الأوسط، وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، لتوفر بذلك للزوار تجربة استثنائية حافلة بالنشاط والترفيه على امتداد النهار والليل.

وتقدّم ميرال مرافق ضيافة فاخرة من أشهر العلامات العالمية لتضمن للضيوف إقامة مميزة ولحظات لا تنسى، حيث افتتحت في عام 2021، “دبل تري باي هيلتون رزيدينسز – جزيرة ياس”، وفندق “وارنر براذرز أبوظبي”، أول فندق في العالم يحمل علامة “وارنر براذرز”.

بدأت ميرال مسيرتها في مجال التحوّل الرقمي في عام 2018 مع إطلاق منصة “MyConnect”، وهي منصة رقمية توفّر إمكانات رقمية معززة، كجزء من سعي الشركة لتحقيق التكامل بين جميع المرافق والوجهات لتحسين تجربة الزوار. وسعياً منها لتعزيز مستويات التحول الرقمي، أطلقت ميرال في عام 2021 تقنية التعرف على الوجه “FacePass” المبتكرة بهدف تحسين تجربة الضيوف لتصبح جزيرة ياس وجهة “بدون تلامس” بالكامل، إلى جانب استراتيجيتها الرقمية الجديدة لتحليل البيانات الضخمة تحت اسم “مبادرة نور”. وتهدف المبادرة إلى تمكين استثمارات ميرال في تحليل البيانات الاستشرافية ودمج الابتكار في مختلف عملياتها، وذلك لتعزيز مساهمتها في ترسيخ مكانة أبوظبي كعاصمة ذكية.

كما بدأت ميرال عقدها الثاني في عام 2022 بخطط لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية التي تعكس التزامها المتواصل بتوفير وجهات مميزة ومتكاملة، كان آخرها تعيين ميرال لتولي الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات من قبل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

وتعاونت شركة ميرال مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لإنشاء “متحف التاريخ الطبيعي”، المقرر افتتاحه في عام 2025، وتطويره على جزيرة السعديات في أبوظبي، بما يضمن تعزيز مكانة العاصمة الإماراتية كوجهة ثقافية مميزة. ويضم المتحف مجموعة من أندر المعروضات والتحف الأثرية في العالم، ويمنح الزوار فرصة استكشاف رحلة عبر الزمن تمتد إلى ما قبل 13.8 مليار سنة من التاريخ، من خلال تسليط الضوء على نشوء الكون وتوفير لمحة عن المستقبل.

وتتعاون ميرال مع شركة “سي وورلد باركس آند إنترتينمنت” لتنمية مشهد الترفيه والتعليم في أبوظبي من خلال تطوير “سي وورلد أبوظبي” على جزيرة ياس. وتضم المدينة المتخصصة بالحياة البحرية والتي سيتم الانتهاء من أعمالها الإنشائية في 2022، والتي تمتد على مساحة 183 ألف متر مربع، مركز “ياس سي وورلد للبحوث وحماية الحياة البحرية”، وهو أول مركز عالمي المستوى للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في العالم.

وتركّز مشاريع ميرال ومبادراتها في العقد القادم على تطوير تجارب الضيوف والالتزام بتنمية قطاع السياحة في العاصمة الإماراتية بما ينسجم مع رؤية أبوظبي 2030، خاصةً مع بدء قطاع السياحة والسفر في المنطقة فصلاً جديداً في مسيرته مع بداية عام 2022.

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