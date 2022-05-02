‫ ميديا غروب تعلن عن أدائها السنوي لعام 2021: ارتفاع الإيرادات والأرباح بشكل غير مسبوق

فوشان، الصين، 30 أبريل 2022 / PRNewswire / — نشرت شركة ميديا غروب ( Midea Group ) المسجلة في ( ‎000333.SZ ) تقريرها السنوي لعام 2021. وحققت الشركة نموًا في إجمالي إيراداتها بنسبة ‎20.2% في عام 2021، لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 343.4 مليار يوان صيني.

وعلى الرغم من العقبات العديدة الناجمة عن وباء كورونا، بما في ذلك تحديات سلسلة التوريد العالمية وارتفاع تكاليف المواد الخام والشحن، حققت ميديا أرباحًا صافية بقيمة 29 مليار يوان صيني، بزيادة سنوية قدرها ‎5.5% ، مما يدل على استمرار النمو في الإيرادات والأرباح.

وكان العام الماضي مرآة تعكس إنجازات ميديا. وبلغت الإيرادات والأرباح السنوية للشركة مستوى قياسيًا. وتم إدراجها في تصنيف Fortune Global 500 السنوي لأفضل 500 شركة للعام السادس على التوالي واختارتها فوربس الصين كواحدة من أكبر 10 شركات للتحول الرقمي الصناعي في الصين. ونالت ميديا اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي كشركة رائدة في الثورة الصناعية الرابعة للمرة الثالثة. وبالإضافة إلى ذلك، انضمت أربعة من مصانع ميديا إلى شبكة المنارات العالمية ( Global Lighthouse Network ) التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وفي العام الماضي، أنشأت ميديا نظامًا مبتكرًا وسريعًا للبحث والتطوير لرقمنة المنتجات، وعززت «تحسين الكفاءة» عبر قنوات المبيعات خارج الإنترنت، واستفادت من الذكاء الرقمي لتلبية هدفها «مباشرة إلى المستخدمين»، وحققت تشغيل البيانات الضخمة، وأنجزت تحسينات في الكفاءة الداخلية. وبفضل ذخيرتها العالمية من المواهب العلمية والنظام البيئي للابتكار، تسعى ميديا إلى تحقيق اختراقات في الأسواق الخارجية من خلال التكنولوجيا المتقدمة فضلاً عن كفاءة الإنتاج والقدرة.

وكشفت ميديا عن خططها لتطوير نماذج أعمال B2B و B2C وزيادة المبيعات في الأسواق المحلية والخارجية بشكل متزامن. وستواصل الشركة التركيز على الاستثمارات طويلة الأجل في التكنولوجيا والتحول الرقمي وتسريع جهودها لترقية منتجاتها الذكية وأعمالها المنزلية الذكية. وفي الوقت نفسه، ستبدأ ميديا أيضًا في منحنى نمو ثانٍ بالاعتماد على محركات أعمالها التجارية الأربعة المتمثلة في الروبوتات والأتمتة، وتقنيات البناء، وإدارة الطاقة، والسفر الذكي لتحقيق هدفها النهائي المتمثل في تحويل ميديا من شركة أجهزة منزلية رائدة عالميًا إلى مجموعة تكنولوجية تسعى للابتكار.

حول شركة ميديا غروب

تؤيد ميديا غروب ‎(Midea Group) ، برؤيتها المتمثلة في “جلب الابتكارات العظيمة للحياة”، فلسفة خلق حياة أفضل باستخدام التكنولوجيا على مدار 54 عاما منذ إنشائها. وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، استثمرت ميديا ما يقرب من 45 مليار يوان في البحث والتطوير. وتمتلك الشركة 35 مركزًا للبحث والتطوير و 35 قاعدة إنتاج رئيسية في جميع أنحاء العالم. ويستفيد من منتجاتنا وخدماتنا حوالي 400 مليون مستهلك في أكثر من 200 دولة ومنطقة.