ميبيلين نيويورك تتعاقد مع ناطقة عالمية جديدة باسمها، إيستيل تشن

تشن تظهر لأول مرة كناطقة عارضة باسم ميبيلين في حملة أسبوع موضة نيويورك

نيويورك، 10 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة ميبيلين نيويورك أن تعلن أن عارضة الأزياء الفرنسية الصينية إيستيل تشن قد وقعت على تعاقد مع الشركة لتكون الوجه الأحدث للماركة التجارية. وتنضم إيستيل إلى قائمة من الناطقات باسم الشركة بمن فيهن جيجي حديد، أدريا ليما، جوزفين سكرايفر، إيميلي ديدوناتو، هيريث بول وكريستي تيرلنغتون.

تبدأ إيستيلظهورها العالمي مع العلامة التجارية في حملة الذكرى العاشرة لميبيلين في أسبوع الموضة في نيويورك، التي أنشأتها وكالة الإعلان بيوتي أت غوثام. ويتم تصوير إيستيل إلى جانب أدريانا ليما، جيجي حديد وهيرث بول.

وقالت تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية لميبيلين نيويورك: “إننا مسرورون للغاية لأن تنضم إيستيل إلى عائلة ميبيلين نيويورك. خلفيةإيستيلالمتنوعة تضيف إلى شخصيتها المتنوعة والمتواضعة التي تجعلها قريبة من عملائنا العالميين. لا نستطيع الانتظار لنراها تواصل النمو”.

وإ ولدت وترعرعت في باريس بفرنسا، نشأت إيستيل في بيئة متعددة الثقافات واحتضنت الثقافتين الفرنسية والصينية على أنهما ثقافتها الخاصة.وهي تقسم وقتها حاليا بين نيويورك وباريس وبكين، حيث تسعى بشغف إلى تحقيق أحلامها واقتناص العديد من الفرص المتاحة لها.

وتقول إيستيل، أصغر ناطقة باسم العلامة التجارية: “إنني محظوظة جدا أن أكون جزءًا من عائلة ميبيلين نيويورك وأن أنضم إلى قائمة المتحدثات باسم هذه الدار الكبيرة السابقات والحاليات والمستقبليات. إن الوقوف إلى جانب علامة تجارية تعتبر رائدة في هذا المجال، ومواصلة الدفع باستمرار لحدود الابتكار وتحديد الاتجاهات المستقبلية، مع تمكين النساء من إدراك إمكاناتهن الحقيقية، يجعلني أشعر أنني مصدر إلهام وسعادة غامرة.”

تم اكتشاف إيستيل لأول مرة من قبل وكيل إعلامي في حديقة في باريس عندما كانت في الثالثة عشرة من عمرها، ووكالتها حاليا هي فورد موديلز. جاءت فرصتها الكبرى عندما دُعيت للمشاركة في استعراض لمنتجات فيكتوريا سيكريت للأزياء في العام 2017، وعادت مرة أخرى في العام 2018. وسرعان ما جذبت اهتمامًا عالميًا بهذا الحدث الرئيسي وكانت أصغر عارضة أزياء صينية تشارك في معرض فيكتوريا سيكريت في شنغهاي.

كما عمل أيضا في استعراض منتجات شانيل وديور ودولتشي آند غابانا وموشينو وبروينزا شولر وميزون مارجيلا وألبرتا فيريتي وإيلي صعب وجان بول غوتييه وفيندي وثاكون وفكتوريا بيكهام وحفل الافتتاح لمايكل كورس وبوس وكلوي وغيرها من الماركات العالمية. وقد شاركت إيستيل في مجموعة متنوعة من الحملات بما فيهافيرا وانغ وأتش أند أم، كما تم نشر صورها في صفحات مجلةفوغالإيطالية والصينية واليابانية ووكتاب الموضة سي آر وتي ماغازين الصين وهابررز بازار المملكة المتحدة وطبعات صينية.

يمكنك متابعةإيستيل على إنستاغرام على @chen_estelleوالاطلاع على مشاركاتها على يوتيوب على Estelle Chen للاطلاع على نظرة وراء الكوالليس من حياتها.

حول ميبيلين نيويورك

ميبيلين نيويورك هي العلامة التجارية رقم واحد لمنتجات التجميل في العالم، وهي متوفرة في أكثر من 120 دولة. من خلال الجمع بين الصيغ المتقدمة تكنولوجيا والخبرات في أحدث التوجهات والصرعات وتفوق مدينة نيويورك في عالم المكياج والموضة، تتمثل مهمةميبيليننيويوركفي تقديم مستحضرات تجميل مبتكرة وسهلة الاستخدام لكل امرأة. العلامة التجارية هي راعي المكياج الرسمي لأسبوع الموضة في نيويورك وأسابيع الموضة الأخرى في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.maybelline.com.

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