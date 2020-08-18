ميامي إنترناشيونال هولدنغز وأم جي إي أكس تعلنان عن خطة اندماج؛ أم جي إي أكس ستنضم إلى مجموعة مياكس إكستينج

برنستون، نيوجيرزي، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، الشركة القابضة الأم لمجموعة مياكس إكستينج ومؤشر منيابوليس للحبوب (أم جي إي أكس)، وهو سوق محدد للعقود، ودار مقاصة المشتقات، اليوم أنهما قد أبرما اتفاقية نهائية وخطة اندماج وافقت بموجبها أم آي أتش على الاستحواذ على أم جي إي أكس في صفقة تتكون من النقد والأوراق المالية العادية من أم آي أتش بعد موافقة أعضاء أم جي إي أكس على الصفقة. نتيجة لعملية الاستحواذ، ستصبح أم جي إي أكس شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أم آي أتش. ستواصل أم آي أتش الحفاظ على عمليات التداول والمقاصة لشركة أم جي إي أكس، بما في ذلك عقود القمح الربيعي الأحمر الصلب، مع إضافة منتجات مستقبلية جديدة.

من المتوقع أن يتم استكمال هذه الصفقة في أواخر العام 2020. وقد وافق مجلس إدارة كل من الشركتين بالإجماع على الصفقة، وهي الآن رهن بموافقة عضويةأم جي إي أكسوشروط الإغلاق المعتادة بما في ذلك بعض الموافقات التنظيمية.

بورصة أم جي إي أكس، التي تأسست العام 1881، هي واحد من أقدم الأسواق التجارية في أميركا، وتضم أكثر من 400 مقعد، وتركز تاريخياً على تجارة المنتجات الزراعية، بما في ذلك عقود القمح الربيعي الأحمر الصلب. يؤدي الاستحواذ علىأم جي إي أكسإلى تنويع محفظة منتجاتأم آي أتشبشكل كبير من خلال تزويدأم آي أتشعلى الفور بمداولات العقود الآجلة وتسهيلات المقاصة.

وصرح توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةأم آي أتش: “يحقق هذا الدمج الاستراتيجي هدفنا المتمثل في تنويع عروض منتجاتنا وخدماتنا مع فوائد جذابة لشركاتنا الأعضاء الحالية والجديدة، مع خلق محركات جديدة ومثيرة للإيرادات في نفس الوقت. توفرأم جي إي أكسلشركةأم آي أتشمنصة مستقبلية راسخة لمواصلة توسعنا وتضعأم آي أتشفي موقع مسيطر على النظام الكلي لمنتجاتنا، مما يسمح لنا بإدراج كل من الخيارات والعقود الآجلة على المنتجات الجديدة التي ستكون حصرية لبورصاتنا.”

وقال رئيسأم جي إي أكس والرئيس التنفيذيمارك جي باغان: “نعتقد أن الاندماج معأم آي أتشهو أفضل نتيجة لأعضائنا ومجتمع تداول العقود الآجلة ككل. لا توجد مجموعة تبادل أخرى في وضع أفضل للنمو المستقبلي، وهذا الاستحواذ يوفرلأم جي إي أكسالموارد والنطاق اللازمين لزيادة تعزيز عروض منتجاتنا وابتكاراتنا لدفع نمو الأرباح الأساسي. إنني، إلى جانب جميع زملائي فيأم جي إي أكس، أتطلع إلى أن أصبح جزءًا من عائلةأم آي أتش.”

وأضاف السيد غالاغر، “بينما سنبدأ فورًا في السعي وراء فرص جديدة لجلب منتجات مبتكرة إلى أم جي إي أكس، فإننا نتفهم ونحترم أهمية بورصة لها تاريخ وإرث مثل أم جي إي أكس. ولتحقيق هذه الغاية، تظل أم آي أتش ملتزمة بـالحفاظ على تراث أم جي إي أكس وعملياتها الحالية والحفاظ عليها، بما في ذلك ما يتعلق بعقود القمح الربيعي الأحمر الصلب.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com..

لمزيد من المعلومات بالنسبة إلى أم جي إي أكس، يرجى زيارة: www.mgex.com

اتصالات الشركات:

أم آي أتش

ناتالي كاي، وكالة كاي

215-790-7806

nkay@karmaagency.com

أم جي إي أكس

جيسي ماريا غرين

612-321-7122

marketing@mgex.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس)، مياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس بيرل، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

أم جي إي أكس

أم جي إي أكس، المؤسسة المعينة كمؤسسة سوق عقود ومقاصة مشتقات أسهم، تأسست في العام 1881 وهي السوق الوحيد للقمح الأحمر الربيعي الصلب، وبورصة الذرة الوطنية، وبورصة الصويا الوطنية، وبورصة القمح الأحمر القاسي الشتوي والقمح القاسي الأحمر الربيعي والقمح الأحمر الناعم الشتوي للعقود الآجلة والخيارات، وخيارات توزيع رزنامة القمح القاسي الأحمر الشتوي. وبالإضافة إلى ذلك، يوفر مؤشر أم جي إي أكس خدمات سوق العقود ومقاصة المشتقات والنقد لشركاء الأعمال في مجموعة من فئات الأعمال. للمزيد من أم جي إي أكس، يرجى زيارة www.mgex.com.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، الشركة)، أو بورصة منيابوليس للحبوب إنك (أم جي إي أكس)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة وأم جي إي أكس ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة وأم جي إي أكس للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.