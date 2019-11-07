ميامي إنترناشيونال هولدنغز تستحوذ على حصة مسيطرة في شركة بورصة أسهم بيرميودا

الشركة الرائدة في التجارة الإلكترونية ستستعمل شهرة بورصة أسهم بيرميودا التجارية الراسخة وتركيزها الجديد على الأصول الرقمية لتنويع عروضها من البورصات الإلكترونية

برنستون، نيوجيرزي، وهاملتون، بيرميودا، 7 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (ام آي أتش) الشركة الأم لمؤشراتمياكس، مياكس بيرل ومياكس إيميرالد (التي تعرف معا بمجموعة مياكس إكستشينج). وشركة بيرميودا ستوك إكستشينج(بي أس أكس)، اليوم أن ميامي إنترناشيونال هولدنغز قد استحوذت على حصة مسيطرة في بي أس أكس. هذه الحصة المسيطرة تتناسب مباشرة مع استراتيجية ميامي إنترناشيونال هولدنغز وتسمح للشركة بتوسيع تقنيتها العالمية المستوى وتجارة مشتقات الأسهم وخبرتها التنظيمية.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةأم آي أتش: “نحن سعداء للغاية بالترحيب بشركةبي أس أكسفي عائلةأم آي أتش. نظرًا لتطلعنا إلى تأسيس وجودنا الدولي والتعامل مع الأسواق الناشئة مثل الأصول الرقمية، وجدنا أن التزام حكومة بيرميودا بالتنظيم المالي، مع تشريعات مثل قانون أعمال الأصول الرقمية 2018، إلى جانب سوق التأمين (إعادة) المعمول به في بيرميودا، جعلا بي أس أكس وبيرميودا نفسها جذابين للغاية بالنسبة لنا. إن صناعة التأمين (إعادة) التأمين وإسهامات بي أس أكس في منتجاتها وخدماتها إنما تتقوى بفضل قدرتنا على تقديم دعم إضافي لسوق التأمين العالمي (إعادة) المتطور من خلال منتجات مبتكرة مثل بورصات تبادل المخاطر. هذه الصفقة تمكن كلاً منأم آي أتشوبي أس أكسمن تقديم منتجات وخدمات مبتكرة على نطاق عالمي.”

وقال غريغ فوتشيتشوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركةبي أس أكس: “يسرنا أن نقيم شراكة مع مشغل بورصة مبتكرة ومعترف بها مثلأم آي أتش. إن هذه الشراكة إنما تموضعالشركتين للمنافسة وخدمة العملاء عبر مجموعة واسعة من فئات الأصول من خلال توحيد العلامات التجارية والخبرات والبنية التحتية لدينا. منذ إنشاءبي أس أكسفي العام 1971، عززنا النمو والنضج داخل سوق رأس المال المحلي في بيرميودا، وسوق التأمين( إعادة) التأمين والآن نحول انتباهنا إلى التقنية المالية.نتشرف بأنأم آي أتشقد أدركت هذه الصفات فيبي أس أكسواستحواذها على حصة مسيطرة في شركتنا إنما يعكس الثقة التي توليها أم آي أتشلـ بي أس أكسوبيرميوداواقتصادها.”

وقال وزير المالية في بيرميودا، كيرتيس أل ديكنسون، “قانون الأصول الرقمية للعام 2018، أو DABA، هو تشريع رائد طورته حكومة بيرميودا لمواكبة وتيرة صناعة التكنولوجيا المتغيرة باستمرار. يوفر DABA إطارًا تنظيميًا موثوقًا به لتنظيم وحماية تلك الموجودة في أعمال الأصول الرقمية مع تشجيع الابتكار التقني والتجاري في نفس الوقت. يسر حكومة بيرميودا أن ترى التزامأم آي أتشبالابتكار ونمو صناعة الأصول الرقمية، والآن بعد أن أكملتأم آي أتشاستحواذها على حصة مسيطرة فيبي أس أكس، نحن على ثقة من أن DABA سيمكن كلا منأم آي أتشوبي أس أكسمن النجاح في هذه السوق الناشئة.”

ويضيف السيد غالاغر، “أم آي أتشتتفهم تمامًا أهمية بي أس أكسبالنسبة إلى بيرميودا، وما زلنا ملتزمين بالحفاظ على تراثبي أس أكسوالعمليات الحالية. يسعدنا أن نتشارك مع فريقبي أس أكسالذي ساعد في توسيع رأس مال سوق رأسمال بيرميودا المحلي وسنستمر في دعمغريغ فوتشيتشوفسكيفي مساعيه كعضو في مجلس إدارة الاتحاد العالمي لبورصات الأسهم،الذي تعتبربي أس أكسعضوًا كاملاً فيه “.

بي أس أكس هي سوق للأوراق المالية الخارجية الإلكترونية البحرية الذي تنظمه هيئة بيرميودا النقدية. وهي شركة متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والصناديق وصناديق التحوط ومذكرات المشتقات والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين. بي أس أكس عضو كامل العضوية في الاتحاد العالمي للبورصات وعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية. وهي معترف بها كسوق للأوراق المالية الخارجية المعينة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأميركية وبورصة معترف بها من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج وخيارات سبايكس، يرجى الاطلاع على الموقع التالي على الإنترنت: www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية لمياكس أوبشنز على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions.com..

لمزيد من الاتصالات عن بي أس أكس، يرجى زيارة: www.bsx.com

اتصالات الشركات:



أم آي أتش

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: -1465-897-609-1+

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

بي أس أكس

جاكنثا هيوز 7212-929 (441)

jhughes@bsx.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

حول بي أس أكس

إذ تأسست في العام 1971، شركة بيرميودا ستوك إكستشينج (بي أس أكس) هي الآن سوق الأوراق المالية الخارجية الإلكتروني الرائد. بي أس أكس متخصصة في إدراج وتداول أدوات سوق رأس المال مثل الأسهم وإصدارات الديون والصناديق وصناديق التحوط ومذكرات الاشتقاق والأوراق المالية المرتبطة بالتأمين.

تعتبر بي أس أكس، المعترف بها من قبل هيئة الأوراق المالية الأميركية كسوق للأوراق المالية الخارجية، هي عضو في الاتحاد العالمي للبورصات، وهي عضو مشارك في آي أو أس سي أو وتقع في دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. تحظى بي أس أكس بوضعيةشركات البورصة بموجب القواعد الضريبية لصندوق الاستثمار الأجنبي الأسترالي، وبوضعية التبادل الاستثماري المعين من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة؛ ومعترف بها كبورصة من قبل هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية، وتحظى بوضعية البورصة المعينة بموجب قانون ضريبة الدخل في كندا وعضو في جمعية إيداع الأوراق المالية المركزية الأميركية.

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، وشركة أم جي إي أكس، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.