ميامي إنترناشيونال هولدنغز ترحب بانضمام المسؤول التنفيذي المخضرم في الصناعة المالية لانس إيمونز إليها

إيمونز ينضم إلى مجموعة مياكس كنائب رئيس تنفيذي ومسؤول مالي كبير

برنستون، نيوجيرزي، 19 أيار/مايو، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز (أم آي أتش)، وهي الشركة القابضة الأم لمؤشرات خيارات الأسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد (مياكس إكستشينج غروب)، اليوم أن لانس إيمونز قد انضم إلى شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز كنائب للرئيس ومسؤول مالي كبير للشركة. وكمسؤول مالي كبير، سيقود إيمونز استراتيجية والتخطيط والعمليات لميامي إنترناشيونال هولدنغز، بما في ذلك التحليل والمخاطر المالية، وتحسين التشغيل العملياتي وتحسين العائدات المعززة للشركة، والقيادة والتطوير المؤسساتي، من بين واجبات أخرى.

ويأتيإيمونزبخبرة مالية تزيد عن 25 عامًا في مجال الخدمات المالية والصناعات التكنولوجية لفريق القيادة العليا لشركةلميامي إنترناشيونال هولدنغز.وقد شغل إيمونز سابقًا منصب نائب أول للرئيس – الشؤون المالية والإدارية والمراقب المالي، بالإضافة إلى أدوار أخرى خلال فترة عمله في البورصة الدولية للأوراق الماليةفي الفترة من 2004 إلى 2016. أثناء وجوده في البورصة الدولية للأوراق المالية، شارك إيمونز في الطرح العام الأولي لهذه البورصة في العام 2005 وتولى القيادة المالية في عمليات الاستحواذ اللاحقة في البورصة من قبلبورصة دويتشيفي العام 2007 ونازداك في العام 2016. ومؤخرا، عملإيمونزكمدير مالي لشركةفيت سمول بزنس، وهي شركة موارد رقمية مقرها نيويورك للأعمال التجارية الصغيرة.

وقال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركةميامي إنترناشيونال هولدنغز: “يسعدنا أن نرحب بمدير تنفيذي رفيع المستوى يتمتع بمؤهلات قوية وخبرة رائعة. يتمتع لانس بخلفية متميزة في صناعة المبادلات المالية، ونتطلع إلى دمج مواهبه وخبرته في مرحلة النمو المقبلة لمجموعة مياكس إكستشينج.”

وقال إيمونز “إنه وقت مثير للانضمام إلى ميامي إنترناشيونال هولدنغز، وأشعر بالفخر لتولي هذا الدور المهم في مثل هذه اللحظة المحورية في تاريخ الشركة. إنني أتطلع لقيادة قسم المالية والمساعدة في وضع الشركة لتحقيق النجاح المستمر.”

لمزيد من المعلومات حول مجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة www.MIAXOptions.com، أو الاتصال بمكتب العمليات التجارية أو المبيعات التابع لمياكس على عنوان البريد الألكتروني التالي: TradingOperations@MIAXOptions. com.

اتصالات الشركات:

دومينيك برونيتي – ميلر

الهاتف: +1-609-897-1465

البريد الألكتروني: dprunetti@miami-holdings.com

نبذة عن شركة ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج

ميامي إنترناشيونال هولدنغز إنك هي الشركة القابضة الأم لشركة ميامي إنترناشيونال سيكيوريتيز إكستشينج أل أل سي (مياكس أوبشنز) ومياكس بيرل، أل أل سي (مياكس بيرل)، ومياكس إيميرالد أل أل سي (مياكس إيميرالد)، وإضافة إلى مياكس أوبشنز، تشكل هذه مجموعة مؤشرات مياكس إكستشينج، وهي ثلاثة مؤشرات خيارات تداول أسهم إلكترونيةبالكامل. وتمتلك ميامي إنترناشيونال هولدنغز حصة مسيطرة في بورصة أسهم بيرميودا أيضا.

تستفيد مؤشرات مياكسومياكس بيرل ومياكس إيميرالدمن التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لمياكس إكستشينج لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي(مياكس)، وتسعير محترفي الأسهم وتخصيص الوقت – السعر(مياكس بيرل)، وهيكل سوق هجين مع تسعير صانع السعر والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).



مياكسأوبشنز هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلباتسبايكس (المؤشر: SPIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لـ 30 يوما في أسهم أس بي دي آر أس أند بي 500 إي تي أف (أس بي واي).

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعةمياكس إكستشينجوالمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، مع مركز ميامي للعمليات ومكاتب إضافية في ميامي، فلوريدا.



لمعرفة المزيد حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يرجى زيارة: www.MIAXOptions.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يمثل هذا البيان الصحفي عرضا لبيع أو التماس عرض لشراء أية أوراق مالية من شركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة له، الشركة)، ولا يجب أن يشكل عرضا، أو التماسا أو بيعا في أي ولاية أو اختصاص قضائي يكون فيها مثل هذا العرض؛ الالتماس أو البيع غير قانوني.هذا البيان الصحفي قد يحتوي على بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتصف البيانات التطلعية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “قد”، “المستقبل”، “الخطة” أو “المخطط”، “سوف” أو “ينبغي”، “المتوقع”، “يتوقع”، “المسودة”، “في النهاية” أو “المتوقعة”. إننا نحذر من أن هذه البيانات تخضع لمجموعة كبيرة من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج في المستقبل ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر المتمثلة في أن تأتي النتائج الفعلية مختلفة ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية.

تظل جميع العلامات التجارية للأطراف الثالثة (بما في ذلك الشعارات والرموز) التي تشير إليها الشركة ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تحديد ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة للعلامات التجارية للأطراف الأخرى لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية والشركة. أي إشارات من قبل الشركة إلى علامات تجارية خاصة بطرف ثالث هي لتحديد سلع و / أو خدمات الطرف الثالث المقابلة ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.