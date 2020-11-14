ميامي إنترناشيونال هولدنجز (أم آي أتش) وفيسيكا تكنولوجيز يدخلان في شراكة لتوفير الوصول المجاني إلى بيانات التجارة المؤسسية

برينستون، نيوجيرسي، لوس أنجلوس, 14 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (أم آي أتش)، الشركة الأم القابضة لـ MIAX® و MIAX PEARL® و MIAX Emerald® (الذين يعرفوا معًا فيما يلي باسم MIAX Exchange Group™) وشركة فيسيكا تكنولوجيز (وتُعرف فيما يلي باسم “فيسيكا” – Vesica Technologies)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مبتكرة تجعل منتجاتها وخدماتها البيانات المالية في متناول الأفراد أكثر سهولة، اليوم عن شراكة استراتيجية وأن MIH (أم آي أتش) قد أكملت استثمارًا في رأس المال في شركة فيسيكا تكنولوجيز.

من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية، سيتم توفير SHIFT SearchSM (شفت) من فيسيكا لبيانات الخيارات والأسهم من خلال موقع ويب مجموعة مياكس إكستشينج، وسيكون الوصول إليه متاحًا لأي مستخدم مجانًا. وسوف تمكن SHIFT SearchSM الجميع من التوصل لفهم أشمل لتدفق السوق المؤسسي.

تم تصميم شفت وتطويره من قبل شركة فيسيكا، ويوفر معلومات عن تحركات السوق اليومية، والتقلبات، والصفقات الرئيسية، مما يمنح المتداولين “عرض الصفحة الأولى” للأسواق المالية. الآن، بالتعاون مع أم آي أتش، يمكن لأي شخص من المحترفين المتمرسين مثل الوسطاء والمحللين إلى تجار التجزئة ذوي الخبرة الأقل الوصول إلى هذه البيانات المؤسسية مجانًا.

وقد صرح قال توماس بي غالاغر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أم آي أتش: “نحن متحمسون للشراكة مع فيسيكا وتقديم تقنية بحث شفت (SHIFT Search ) إلى المساهمين لدينا. لقد طوروا منتج بحث هائلًا يجعل البيانات المالية متاحة بسهولة ويسهل الاستفادة منها لدفع عملية صنع القرار المستنير. كما نأمل لجميع المتداولين الاستفادة من هذا المنتج المجاني ويلاحظوا على الفور فوائد استخدام بحث شفت لاحتياجات تحليل السوق الخاصة بهم”.

كما صرح سعد حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيسيكا: “لقد دخلنا حقبة جديدة حيث اعتادت الفئة القادمة من المتداولين المحترفين على تجربة مستخدم أكثر حداثة، ولا يملك تجار التجزئة البيانات لمعرفة ما يحدث في السوق بالطريقة التي يفعلها المحترفون. ولأن الكفاءة هي أهم عملة في التمويل فقد صممنا منصة تؤتي ثمارها. كما إن العمل مع مؤسسة ذات تفكير تقدمي مثل م آي أتش سيساعد الجميع على اتخاذ قرارات أفضل من خلال منحهم إمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات الأكثر فائدة”.

ومن المتوقع أن تكون منصة شفت متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمجموعة مياكس إكستشينج في الربع الأول من عام 2021.

لمزيد من المعلومات حول مجموعة بورصة مياكس، تفضل بزيارة www.MIAXOptions.com أو تواصل مع عمليات مياكس من خلال البريد الإلكتروني TradingOperations@MIAXOptions. com.

لمزيد من المعلومات عن شركة فيسيكا، تفضل بزيارة https://www.vesicatech.com/.

جهة مراسلات الشركة:

إم آي إتش:

ناتالي كاي، وكالة كارما (Karma Agency)

nkay@karmaagency.com

215-790-7806‏

فيسيكا:

مو أوزبورن، بيفيل

mo@bevelpr.com

(970) 729-2128‏

نبذة عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية ( MIAX )

شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز (إم آي إتش) هي الشركة الأم القابضة لشركة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية المحدودة (MIAX®، وشركة مياكس بيرل المحدودة (MIAX PEARL®) ومياكس إيمرالد المحدودة (MIAX Emerald® بالإضافة إلى شركة مياكس ومياكس بيريل، و MIAX Exchange Group™، وهم البورصات الوطنية الثلاثة للأوراق المالية. كما تمتلك شركة ميامي إنترناشيونال هولدنجز حصة غالبة في بورصة برمودا.

تستفيد مؤشرات خيارات أسهم مياكس ومياكس بيرل ومياكس إيميرالد من التكنولوجيا والبنية التحتية الرائدة في الصناعة لدى مجموعة مياكس إكستشينج جروب لتزويد شركاتها الأعضاء بتسعير تقليدي وتخصيص تناسبي (مياكس) وتسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر (مياكس بيرل) وهيكل سوق هجين مع تسعير المتلقي والمانح والتخصيص التناسبي (مياكس إيميرالد).

خدمات مياكس هي آلية البورصة الحصرية للخيارات التي تمت تسويتها نقدًا على مؤشر التقلبات سبايكس SPIKES® (المؤشر: PIKE)، وهو مقياس للتقلب المتوقع لمدة 30 يومًا في أسهم إس بي دي آر (®SPDR) إس وبي 500 (S&P 500)® صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) إس بي واي (SPY).

ستوفر أسهم مياكس بيرل لأعضائها، بموجب ترخيص بورصة مياكس بيرل (MIAX PEARL Equities™)، أفضل أداء في فئتها من خلال مزيج من الحتمية العالية وزمن الانتظار المنخفض والإنتاجية العالية. ستتمتع أسهم مياكس بيرل بنموذج تسعير المتلقي والمانح وتخصيص وقت السعر.

تقع المكاتب التنفيذية لمجموعة بورصة مياكس والمركز الوطني للعمليات في برنستون، نيوجيرسي، بالإضافة إلى مكاتب إضافية تقع في ميامي، فلوريدا.

لمعرفة المزيد عن شركة ميامي الدولية القابضة ومجموعة بورصة ميامي الدولية للأوراق المالية حول ميامي إنترناشيونال هولدنغز ومجموعة مياكس إكستشينج، يُرجى زيارة: www.MIAXOptions.com.

نبذة عن فيسيكا

تصمم شركة فيسيكا تكنولوجيز منتجات وخدمات تجعل البيانات المالية أقل تهديدًا (وأكثر إفادة!) للجميع. تقلل تقنية SHIFT SearchSM (بحث شفت) من فيسيكا الوقت والجهد الذي يستغرقه أي شخص؛ بداية من المتداولين اليوميين الذين ليس لديهم الخبرة وصولًا إلى المحترفين في السوق، لمعرفة وفهم ما يحدث في الأسواق المالية ، بغض النظر عن فئة الأصول التي يهتمون بها.

ويقع مقر شركة فيسيكا تكنولوجيز في لوس أنجلوس المشمسة، كاليفورنيا.

لمعرفة المزيد عن شركة فيسيكا تكنولوجيز، تفضل بزيارة www.vesicatech.com

تنويه وملاحظة تحذيرية في ما يتعلق بالبيانات التطلعية

يجب ألا يشكل البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية لشركة ميامي الدولية القابضة (مع الشركات الفرعية التابعة لها، ويشار إليها هنا بسام الشركة)، أو شركة فيسيكا تكنولوجيز (والمشار إليها هنا بـ فيسيكا)، ويجب ألا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي دولة أو ولاية قضائية يكون فيها، حيث سيعد هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية، بما في ذلك بيانات استشرافية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح الدعاوى القضائية الخاصة بالأوراق المالية لعام 1995. تصف البيانات الاستشرافية التوقعات أو الخطط أو النتائج أو الاستراتيجيات المستقبلية وتسبقها عمومًا كلمات مثل “ربما” أو “مستقبلًا” أو “خطة” أو “مخططة” أو “سوف” أو “ينبغي” أو “متوقع” “يُتوقع” أو “مسودة” أو “أخيرًا” أو “مُعد”. نحذر من أن هذه البيانات تخضع للعديد من المخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختلاف الظروف أو الأحداث أو النتائج المستقبلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة في البيانات التطلعية، بما في ذلك المخاطر التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة في البيانات الاستشرافية.

تظل جميع العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث (بما في ذلك الشعارات والرموز) المشار إليها بواسطة الشركة أو فيسيكا ستاندرد ملكًا لأصحابها المعنيين. ما لم يتم تعيين ذلك على وجه التحديد، فإن استخدام الشركة وفيسيكا للعلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث لا يشير إلى أي علاقة أو رعاية أو تأييد بين مالكي هذه العلامات التجارية وسواء الشركة أو فيسيكا. أي إشارات من قِبَل الشركة وفيسيكا إلى العلامات التجارية الخاصة بالطرف الثالث هي لتحديد سلع وخدمات أو كلاهما للطرف الثالث المقابل ويجب اعتبارها استخدامًا عادلًا بموجب قانون العلامات التجارية.