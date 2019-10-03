موندريان الدوحة يحتفل بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه عبر عروضٍ ترويجية تستمر لشهر واحد

03 أكتوبر، 2019: – يحتفل موندريان الدوحة بالذكرى السنوية الثانية لافتتاحه عبر باقة من العروض الترويجية التي تستمر شهراً كاملاً وتشمل جميع الأطعمة والمشروبات وخدمات المنتجعات الصحية وحجوزات الغرف. وبهذه المناسبة، ازدانت جميع أرجاء الفندق ذي الخمس نجوم بتصاميم امتزج بها الأسود والذهبي، ومن المقرر أن يستضيف الفندق أيضاً مجموعة من الفعاليات للترحيب بجميع زواره وضيوفه وإشراكهم في هذه الاحتفالات.

وفي إطار هذه الاحتفالات، سوف تزدان جميع مرافق موندريان الدوحة باللونين الأسود والذهبي، كما يقدم مطعم موريموتو الدوحة، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، قائمة طعام مميزة تتضمن ثلاثة أصناف رئيسية من الأسود والذهبي# ومشروباً ترحيبياً طوال شهر أكتوبر. أما مطعم “كت” للشيف “وولفجانج باك” فسوف يقدم تجربة مفعمة بالفخامة من خلال وجبة “برانش” التي سوف تقام كل يوم جمعة خلال شهر أكتوبر. أما مطعم “هدسون تافرن” و”سموك أند ميرورز” فسوف يشهدان فقرات إضافية مميزة للترفيه الليلي وطعام العشاء. ويحتفل منتجع سبا الفريد من نوعه والمُسمى “إسبا” بهذه المناسبة عبر تمديد عروض العلاجات الحيوية التي يقدمها لضيوفه خلال شهر أكتوبر. وسوف يستمتع جميع الضيوف الذين سيكون الفندق مكان إقامتهم خلال شهر أكتوبر بعروض مميزة تشمل جميع غرف الفندق ومرافقه.

وقال سام نزاريان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة أس بي إيه: “”أشعر بفخر شديد ونحن نحتفل بالذكرى السنوية الثانية على افتتاح فندق موندريان الدوحة. أريد أن أشكر المجموعة المالكة على مستوى الثقة التي أظهروها لنا في إس بي إيه. وقد قام موندريان الدوحة بعمل رائع في إدارة الفندق وبالتأكيد لن ننسى القائمين على المطاعم والفعاليات المسائية في الفندق. وضع موندريان الدوحة بصمته كوجهة مفضلة للمجتمع والمسافرين والزوار، حيث يعتبر الفندق الآن كوجهة يجب زيارتها في المنطقة، وأتطلع إلى العمل على استمرار نجاحها.”

وبهذه المناسبة، قال شادي فرحات، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشرق الأوسط وأوروبا في مجموعة “اس بي إيه”: “في عام 2017، حينما تم إطلاق علامة موندريان الدوحة وهي الأولى التي تأتي إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كان ذلك يعني أن مجموعة اس بي إيه قد أدركت قيمة هذه الفرصة في السوق القطرية. وها نحن بعد عامين اثنين نحتفي بجهود فريق موندريان الدوحة ونجاحه في بناء علامة موندريان وتعزيز اسم المجموعة في المنطقة. ويُسعدنا أن نرى الفندق يحقق هذا النجاح والتطور خلال هذه المدة القصيرة. وأتمنى لموندريان الدوحة عاماً ثانياً سعيداً وأنا على ثقة بأن فريق العمل في الفندق سوف يواصل تقديم هذا المستوى من التميز.”

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال وائل معتوق، المدير العام لفندق موندريان الدوحة: “نحن سعداء بالتقدير الواسع الذي حظي به موندريان الدوحة والإنجازات التي حققها على مدى العامين الماضيين. ولا يسعنا الآن إلا أن نتطلع لعامٍ آخر من النجاح. لم يكن هذا ممكناً بدون التوجيه والجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مجموعة أس بي إيه ومستوى الحماس الذي يتمتع به فريق العمل في موندريان الدوحة. لقد أسهموا عبر تفانيهم في عملهم في تقديم تجربة رائعة ومميزة لضيوفنا وشركائنا الأوفياء. ولذلك أود أن أشكر الجميع على دعمهم وأدعوهم للانضمام إلينا في هذه المناسبة المميزة.”

وأضاف مايكل إبراهيم، مساعد المدير التنفيذي في موندريان الدوحة: “يسعدنا أن نرى موندريان الدوحة ينمو ويتطور بهذه السرعة الكبيرة. ولأن الفندق لم يمض على افتتاحه سوى عامين اثنين، فهذا يعني أننا حققنا إنجازات ملموسة في هذه السوق التنافسية. لقد أصبحنا اليوم ضمن أفضل الوجهات الفندقية في قطر، لا سيما وأن موندريان الدوحة يمثل علامة فريدة من نوعها تمنح ضيوفها تجربة ثرية ومتنوعة. وبفضل التوجيه الذي تقدمه لنا مجموعة اس بي إيه، نأمل أن نعزز هذا النمو ونلبي الطلب المتزايد لعملائنا وشركائنا. وأخيراً، أود أن أهنئ الفريق على الجهد الكبير الذي يبذلونه وأدعو ضيوفنا للانضمام إلينا في هذه الاحتفالات للتعرف على ما يقدمه الفندق بهذه المناسبة الرائعة.”

ويتميز الفندق الذي يقدم واحدة من أفضل تجارب الضيافة في العالم، بروعة تصامميه التي أبدعها المصمم الهولندي الشهير مارسيل واندرز وبتجاربه المفعمة دائماً بالفخامة. وقد عزَّز موندريان الدوحة مكانته باعتباره الوجهة المفضلة في المنطقة للعديد من المشاهير مثل النجمة العالمية باريس هيلتون وهي من أشهر الشخصيات العالمية التي زارت الدوحة. وفي عام 2019، استقبل موندريان الدوحة أيضاً المطربة والممثلة العالمية جنيفر لوبيز ضمن الاحتفالات الخاصة بافتتاح دوحة فستيفال سيتي، مما أتاح لضيوف الفندق تجربة فريدة لا تُنسى. وهناك قائمة أخرى طويلة تضم العديد من نجوم السينما والموضة والفن وعلى رأسهم نجم سينما بوليوود الشهير شاروخان الذي أقام في موندريان الدوحة خلال زيارته إلى قطر. كما استقبل الفندق الممثلة الكندية وعارضة الأزياء ورائدة الأعمال شاي ميتشل خلال زيارتها إلى قطر، حيث قامت بزيارة المطعم الياباني الشهير الحائز على الجوائز موريموتو.

وحقَّق الفندق سمعة متميزة اكتسبها باعتباره أحد الفنادق الرائدة في تقديم تجربة تتميز بالتنوع الثقافي لضيوفه. ولأنه كان الشريك الرسمي للضيافة في الأسبوع الدولي للموضة 2018، فقد استضاف الفندق أيضاً نجمة بوليوود الشهيرة آيشواريا راي باتشان فيما اُعتبر محاولة ناجحة لتحويل الفندق إلى وجهة جاذبة لعشاق الأزياء الراقية.

وفي عام 2018، استضاف موندريان الدوحة عرض أزياء بوليوود وذلك ضمن مهرجان قطر للتسوق الذي أطلقه المجلس الوطني للسياحة والذي تخللته عروض مبهرة شملت الأزياء والثقافة والفنون وتُوِّجت بظهور خاص لواحدة من أبرز نجمات بوليوود وهي كارينا كابور .

ومنذ تدشينه قبل عامين اثنين، حظي موندريان الدوحة بتقدير واسع لما يتميز به من جماليات فنية فريدة في تصاميمه وتجهيزاته، حيث فاز الفندق بجائزة “أفضل فندق فاخر من حيث التصميم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في عام 2018. وفاز المنتجع الصحي “إسبا” في فندق موندريان الدوحة بجائزة أفضل منتجع صحي فندقي فاخر في قطر، وذلك من قِبل جوائز سبا العالمية الفاخرة لعام 2019 التي تقدم جوائزها تقديراً لتميز الخدمة ولعروضه التي لا مثيل لها.

وحصد فندق موندريان الدوحة 5 جوائز مرموقة، تقديراً لتجربة الطعام الرائعة التي يقدمها لضيوفه، وذلك في حفل توزيع جوائز مسابقة “تايم آوت الدوحة 2019” الذي أقيم هذا العام. وبينما حصل مطعمه المميّز “هدسون تافرن” على جائزة “أفضل بار لتناول الطعام”، فاز مخبز ماجنوليا “ماجنوليا بيكري” المعروف في نيويورك والموجود في الفندق بجائزة “أفضل شاي ما بعد الظهيرة”. أما مطعم “موريموتو الدوحة” وهو أول فرع لهذا المطعم العالمي يُفتتح في الشرق الأوسط، فقد حصد جائزة “أفضل مطعم ياباني”، فيما فاز مطعم “وليمة” الذي يتميّز بإطلالته الخلابة أثناء الغروب وبشرفة تيراسه الرائعة وبالضيافة القطرية العصرية التي يقدّمها، بجائزة “أفضل تجربة طعام في الهواء الطلق”. كما فاز مطعم “وليمة” بجائزة “أفضل وجبة برانش”. وبفضل فخامة تصاميمه والبراعة الفنية التي تتجلى في أجوائه وطرازه المعماري، استطاع موندريان الدوحة أن يلفت الأنظار ويحظى بمكانة متميزة لدى جميع ضيوفه الذين يأتون إليه.

وسوف يواصل موندريان الدوحة تقديم تجارب مميزة لا مثيل لها لضيوفه وزواره عبر المبادرات عالمية المستوى التي يطلقها الفندق في مجال الثقافة والفن والأزياء والترفيه. كما يواصل الفندق تقديم تجارب طهي رائعة تلبي احتياجات وأذواق جميع الضيوف. ويحرص موندريان الدوحة في جميع أعماله على تجسيد رؤية أس بي إيه في أن يصبح فندقاً رائداً في مجال الضيافة التي تعتمد على أسلوب الحياة. يتوسع فندق الموندريان بشكل مستمر وسريع عالمياً حيث من المقرر أن يتم افتتاح فنادق في العديد من المناطق حول العالم ومنهم المكسيك وفرنسا ودبي وهونغ كونغ.

للمزيد من الاستفسارات حول فعاليات الاحتفال بالذكرى السنوية الثانية والعروض الترويجية الخاصة، يُرجى الاتصال بفندق موندريان الدوحة على الهاتف رقم 404 55555 أو زيارة صفحة الفندق على الانستجرام @mondrian_doha للاطلاع على آخر الأخبار الخاصة بفعاليات الفندق.

نبذة عن فندق موندريان الدوحة:

يقع فندق موندريان الدوحة في قلب منطقة الخليج الغربي، بجانب لاجونا مول ومدينة لوسيل التي تعكس مستقبل قطر عبر تصاميمها المبتكرة وتخطيطها العمراني الهندسي الذي يميزها حيث ستكون ثاني أهم وأبرز مدينة في قطر. وقد تم تصميم الفندق بالتعاون مع المصمّم الهولندي الشهير مارسيل واندرز وشركة “ساوث وست” للهندسة المعمارية. ويُعتبر الفندق هو الأول في منطقة الشرق الأوسط الذي يحمل تصاميم واندرز المميزة.

ويتكون فندق موندريان الدوحة من 270 غرفة مميّزة، من بينها أجنحة “بنتهاوس” أعلى الفندق وأجنحة استوديو والتي يبلغ عددها 59 جناحاً، بالإضافة إلى 211 غرفة فخمة تتوزع على 24 طابقاً. وتحتوي جميع الغرف على أعمال فنية فريدة، وتضم أثاثاً فخماً تم تصميمه خصيصاً كي يتناغم مع تصاميم الفندق إضافة الى ثريات من الكريستال التي صممها “سواروفسكي” بالإضافة إلى اللمسات والتفاصيل الدقيقة التي تميز تصاميم واندرز.

ويتميّز فندق موندريان الدوحة بتوفير أرقى خدمات الضيافة عبر أربعة مطاعم للمأكولات المحلية والعالمية؛ ومنها مطعم “موريموتو”، و”كت” للشيف وولف جانج باك، و”وليمة” و”هدسون تافرن”، بالإضافة إلى حانتين للمشروبات هما “رايز”، و”بلاك أوركيد”، ومخبز “ماجنوليا” في بهو الفندق.

ويضم الفندق الشهير أكبر نادي صحي “سبا” في العالم والمسمّى بـ”إسبا” حيث يمتد على مساحة 2000 متر مربع، ويشمل غرفاً منفصلة للرجال والنساء، وإحدى عشرة غرفة للعلاج الحيوي، ومنطقة خاصة للاستحمام. ويوجد بالفندق مركز للياقة البدنية يعمل على مدار 24 ساعة ومسبح أعلى سطح الفندق.

ويحتضن فندق موندريان الدوحة أيضاً إحدى أكبر قاعات الحفلات في قطر، التي تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، وهي مجهزة بمصعد خاص وجناح خاص للعرسان من فئة كبار الشخصيات. كما يضم الفندق غرفاً خاصة لعقد الاجتماعات.

ويجلب الفندق إلى الدوحة مجموعة من المطاعم العالمية الشهيرة للمرة الأولى بما في ذلك مطعم “موريموتو”، وهو مطعم ياباني يتميز بتصميمه المذهل وبالأعمال الفنية التي تعود للفنان الياباني هيروشي سينجو وكذلك بقائمة الطعام الخاصة بالشيف الشهير مسارو موريموتو، وكذلك مطعم شرائح اللحم “كت” الحائز على نجمة ميتشلين للشيف ولفجانج باك، والذي يقدم أجود أنواع اللحم البقري وقائمة من المأكولات الشهية التي تتنوع ما بين نكهات مطبخ كاليفورنيا ومطبخ البحر المتوسط، ومطعم “وليمة” الذي يقدم أفضل المأكولات القطرية والشرق أوسطية، ومطعم “هدسون تافرن” للضيوف الذين يرغبون في تناول “البيرجر” على طريقة أهل نيويورك.

أما عشاق الحلوى والمعجنات فسوف يجدون شغفهم في مخبز “ماجنوليا” بمنتجاته المميزة، ولهؤلاء الذين يبحثون عن المكان المثالي للاستمتاع ببعض المشروبات بعد ساعات العمل فسوف يجدون حانة “رايز” التي تبدأ عملها مع غروب الشمس في الطابق 27.

ويفخر موندريان الدوحة بإطلاق النادي الصحي “إسبا” في الشرق الأوسط للمرة الأولى، وهو الأول من نوعه الذي يضم غرفاً منفصلة للرجال وأخرى للنساء، و12 غرفة للعلاجات الحيوية وحديقة مُدفأة وغرفاً للاسترخاء مزودة بأسرّة نهارية مدفّأة وحماماً تركياً تقليدياً.

نبذة عن “إس بي إيه”

تأسست شركة “إس بي إيه” عام 2002 بمبادرة من المؤسّس والمدير التنفيذي لها “سام نزاريان”. وهي شركة خاصة رائدة في عالم الضيافة، تتولى تطوير وإدارة وتسيير مجموعة من الفنادق والمساكن والمطاعم والنوادي الليلية الحائزة على جوائز. ومن خلال شراكات حصرية تبرمها مع روّاد ورموز عالم الثقافة، توجه “اس بي ايه” جهودها لخلق تجارب فريدة من نوعها عبر علاماتها التجارية مع الالتزام بمبادئ الأصالة والرقي والبراعة والابتكار. وعقب استحواذها على مجموعة فنادق مورجانز، المتخصصة بالفنادق “البوتيك” الرائدة والراقية، بالشراكة مع فنادق “أكور هوتل”، أصبحت “إس بي إيه” تمتلك الآن سلسلة لا مثيل لها من الفنادق العالمية والتي سوف يبلغ مجموعها 29 فندقاً وأكثر من 180 مطعماً ومرفقاً ترفيهياً مع نهاية عام 2019. وتتمتع الشركة بمكانة فريدة تؤهلها لتقديم تجارب متكاملة في عالم الضيافة والترفيه بداية من النوادي الليلية والمطاعم والمقاهي والمرافق الترفيهية والفنادق والمساكن، ومن خلال برنامجها المتميز “ذا كود” الخاصة بمكافأة الزبائن، وكذلك شركتها العالمية التابعة لها والحائزة على الجوائز، “داكوتا للتطوير” استطاعت “إس بي إيه” أن تعزز مكانتها كشركة رائدة في عالم الضيافة.

وتتضمن قائمة العلامات الفندقية الحالية والمستقبلية فندق ومساكن “اس ال اس”، وديلانو، وموندريان، وريدبوري، وفندق ومساكن هايد، وذا هاوس أوف أوريجينال. وبالإضافة إلى ذلك تمتلك “اس بي ايه” سلسلة من المطاعم ذات الشهرة العالمية والتي تعمل تحت مظلة الشركة التابعة “مجموعة ديسرابتف للمطاعم” وهي كما يلي: كاتسويا، وأوتشي، وأومامي بيرجر، وكليو، وفيليا، وكارنا، وكيتشيني، ولينيا أند دياز، وهايد لونج، وأس بار، ودوهيني روم، ونيتنجيل، وسكاي بار، وبوند وبريفليدج.

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