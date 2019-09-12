مهرجان هايكو للتسوق السعيد: منصة رائدة للاستهلاك الدولي في هايكو

ايكو، الصين، 11 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير — من شهر أيلول/سبتمبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر، ستشهد هايكو، عاصمة إقليم هينان في أقصى جنوب الصين، احتفالا رائعا يتصدره مهرجان هايكو السعيد للتسوق. وفي العام 2019 سيستضيف مكتب التجارة في بلدية هايكو Haikou Municipal Bureau of Commerce هذا المهرجان الذي سيتضمن “المحيط والموضة والتجارة الإلكترونية والاستهلاك” في مجهود يستهدف إدخال المفاهيم الدولية الخاصة بتجربة الغذاء العضوي ومسرات الحياة والتسوق العالمي. وبصورة أكثر تخصيصا، سيتضمن المهرجان التسوق على الإنترنت / غير الخاضع لرسوم الجمارك، الاستهلاك الأخضر والتخفيضات الكبيرة والمآكل الخاصة وغيرها من الأحداث ذات الصلة التي ستلهب الإنفاق.ولتعزيز العلامة التجارية لهايكو كوجهة تسوق عصرية، تشمل الفعاليات المزمع تنظيمها سباق قوارب مضيق هاينان كروس – تشيونغتشو، ومعرضا دوليا لمهارات التجميل، ومهرجانا عالميا للأطعمة والترفيه الليلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنظيم 12 معرضًا كبيرًا، بما في ذلك معرض هاينان الرابع لسيارات الطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية للعام 2019. علاوة على ذلك، سوف يشتمل المهرجان على مشاركة المجمعات التجارية الرئيسية والشوارع التجارية في هايكو لتلبية احتياجات خدمات المطاعم والإقامة والسفر والترفيه والتسوق.

وإذ يستهدف الأسواق في البلدان والمناطق المجاورة التي تشملها مبادرة الحزام والطريق، يعتبر مهرجان هايكو للتسوق السعيد علامة تجارية رئيسية لتعزيز سمعة وظهور هايكو في السوق الدولية. من خلال دمج الأعمال والسياحة والتنمية الثقافية، سوف يستكشف المهرجان رفع مستوى الاستهلاك ويساهم في تطوير هينان في مركز دولي لللاستهلاك السياحي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/973908/Haikou_Happy_Shopping_Carnival.jpg الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/973909/Haikou_Happy_Shopping_Carnival.jpg