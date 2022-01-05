مهرجان كتاب يجذب عشاق الكتب الهندية

نيودلهي، 5 يناير 2022/PRNewswire/ — لقد كان مساء مليئًا بالدروس التاريخية والمناقشات المباشرة عن رواية “طائر محلق من بعيد” (A Bird From Afar) التاريخية ذات الطابع الخيالي الأولى التي كتبها الصحفي البارز “أنشول شاتورفيدي”، والتي أعلن عنها في مهرجان كتاب المعقود في العاصمة دلهي والقائم بتنظيمه مؤسسة برابها خيطان وتقديم شري للأسمنت .

تتناول الرواية الرابعة التي كتبها شاتورفيدي أحداثًا خالية جرت أحداثها إبان الحرب العالمية الثانية، كما أنها تسلط الضوء على رحلة الفيلق الهندي الحر المؤسس في ألمانيا إبان أوقات الحرب من قبل أحد زعماء الهند القوميين وهو سوبهاس تاشندرا بوز 1942، بعد سقوط ستالينجراد وشمال أفريقيا في أيدى دول المحور. وكان بوز الذي يمثل أحد زعماء الهند المعروفين على نطاق واسع يبحث على نحو دقيق في الخارج عن مساعدة بلدان المحور لتحرير بلاده من الحكم البريطاني هو الشخصية المحورية في الرواية.

“يختلف كثيرًا من الناس على شخصية سوبهاس بوز، ولكن بالنسبة إلى هو شخص يستحق التعاطف معه لذا فأنا أعشقه كثيرًا. ليس بمقدوري العثور على خيارات سهلة أو واضحة أو مقبولة عالميًا في هذا الطريق. وأنا شديد الإعجاب بالطريقة التي واجه بها المعضلات التي لا نهاية لها في سبيل الغاية التي يسعى لتحقيقها في الحياة دون حيد أو انحراف في كافة المراحل، كما أنني غاية الإعجاب بالطريقة التي حافظ بها على حساسيته وضمان الشمول وموضوعيته عوضًا عن كونه مجرد رجل فولاذي صنعته تلك الأحداث القاسية، كثيرا ما كنت أتغاضى عن جوانب “لو كان هذا” في حياته. لقد بحثت عن بعض هذه القصص لأشرع في قرائتها، مثل أرض الأباء “فاذرلاند” التي كتبها روبرت هاريس في السياق الهندي، ولكن لم أعثر على الكثير منها، وربما يكون سببه في كافة الأحوال المبالغة في مستوى الغموض والتؤامر والتكهن التي اكتنفت حياته الحقيقية، ومن ثم انتهيت من كتابة الرواية التي أرغب في قرائتها” ذكر شاتورفيدي في حفلة العشاء خلال شرح رحلة كتابة الرواية.

وأضاف قائلاً “بسبب احتواء الرواية على مزيد من أحداث الرعب طلبت المساعدة من السيد/ميهير بوس من كتب سيرة ذاتية جيدة عن سوبهاس واسمها “البطل المفقود” لقراءة وتأمل سطرين غير نقديين في الكتاب مسبقًا، لقد أرسل ملاحظة انتهت بهذا — انه يجمع بين ادراك اكيد للتاريخ مع القدرة على تحويل الحقائق المعروفة قليلا الى صفحة خيالية رائعة، ليثبت نفسه على أنه روبرت هاريس من الهند، وشعرت أنني أستطيع الآن بسعادة التقاعد من كتابة الخيال، حتى قبل الإطلاق!

وفي معرض الحديث عن الكتاب، قال كبير الإداريين والمدير التنفيذي لشركة نيتي أيوغ، وهي الهيئة الرئيسية لتخطيط السياسات في الهند ، أميتاب كانت “إنها قراءة هائلة. فهو (تشاتورفيدي) يتعامل مع الموضوع بقدر كبير من التعاطف، تخيلوا العوائق الأخلاقية التي وقفت حجر عثرة أمام بوز، ولكن سعى جاهدًا لتحرير الهند وكذلك اضطراره التعاون مع النازيين. لقد سلطت الرواية الضوء على شخصية بوز وكذلك تميزه والتزامه بتحرير الهند، وهي من أفضل الرواية التي قرأتها في الآونة الأخيرة”.

وكان السيد/سهيل سيث معاون التسويق العالمي والمصورة الهندية نيلا مادهاب باندا الحائزة على جائزة حاضرين في عملية الإطلاق، وأصبح الكتاب الذي نشرته دار نشر بان ماكميلان إنديا متاحًا على موقع Amazon.com ومتاجر الكتب الرئيسية.

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