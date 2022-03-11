مهرجان سماء العلا يحقق الرقم القياسي لأكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة في العالم

العلا، المملكة العربية السعودية, 10 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ — تشهد العلا حاليا مهرجان سماء العلا، والذي يمتد حتى الثاني عشر من مارس الجاري، كثالث مواسم لحظات العلا، حيث انطلق في شهر ديسمبر من العام الماضي مهرجان شتاء طنطورة، تلاه مهرجان فنون العلا، ثم مهرجان سماء العلا، وتختتم فعاليات لحظات العلا بمهرجان الراحة والاستجمام.

وتعد فعالية المنطاد من أبرز فعاليات مهرجان سماء العلا، حيث تجذب العديد من المهتمين من حول العالم بهذه الفعالية، والذين يحظون بتجارب فريدة، من خلال التحليق في سماء العلا، والإستمتاع بالطبيعة الخلابة والإرث الحضاري للمحافظة.

وشهدت العلا تحقيق رقم قياسي جديد لغينيس للأرقام القياسية تحت عنوان أكبر عرض ليلي للمناطيد المضيئة في العالم، والذي احرزته لحظات العلا بالشراكة مع الاتحاد السعودي للمنطاد (سحاب) في الأول من شهر مارس 2022 بالقرب من موقع الحِجر الأثري.

وبلغ عدد المناطيد التي أضاءت سماء العلا 142 منطاداً جوياً، ليكسر المهرجان بهذا العدد رقمه القياسي السابق والبالغ 100 منطاد في عام 2019، كما شهد المهرجان توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والاتحاد السعودي للمنطاد (سحاب)، تهدف لتعزيز التعاون بين الطرفين لتكون العلا عاصمة المنطاد في المملكة.

الجدير بالذكر أنه الاتحاد السعودي للمنطاد أطلق برنامجاً تدريبياً لتأهيل طياري المناطيد، حيث ابتعث الاتحاد 3 متدربين، إلى مملكة هولندا ، للحصول على رخصة طيار منطاد محترف الأوروبية ( EASA ) ، للتحليق بالمنطاد ضمن المسار العملي لبرنامج سحاب لتدريب طياري المناطيد؛ وذلك لتنمية مواهب الممارسين لرياضة المناطيد في المملكة، والذي سيستهدف بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا استقطاب 100 طيار منطاد عبر برنامج تدريبي، يستقبل طلبات التسجيل في الربع الثاني من العام الجاري.

وتأتي فعالية المنطاد وتحقيقها لهذا الرقم القياسي مرتين، تماشيا مع المستهدفات السياحية لرؤية المملكة 2030، لتعزيز السياحة لتكون رافدا مهما للمملكة، لوجهات بالغة الثراء كالعلا والتي تعد أكبر متحف حي مفتوح في العالم، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، كركيزة أساسية من ركائز التنمية.

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