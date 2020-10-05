من خدمة مخصصة لا مثيل لها إلى تجارب متميزة: تدعو منتجعات هيلتون الفاخرة في جزر المالديف المسافرين لتجربة مستوى الضيافة العالي التي تشتهر بها

منتجع والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي وجزيرة كونراد مالديفز رانجالي على أتم استعداد للترحيب بالنزلاء من خلال توفير سبل السلامة، الاطمئنان وراحة البال.

ماليه، جزر المالديف، 4 أكتوبر / تشرين أول 2020 / بي آر نيوزواير / — عالم من الجمال الساحر والحياة الفاخرة تجدها في منتجعات هيلتون رفيعة المستوى، والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي و جزيرة كونراد مالديفز رانجالي، وذلك لالتفافهما بالجزر المرجانية الفريدة من نوعها وبالمياه الزرقاء السماوية اللون والرمال البيضاء الناعمة والتنوع المذهل للحياة البرية؛ وهذا كله يجعلها على أتم الاستعداد للترحيب بالمسافرين إلى هذا الجزء المميز و الخاص بهم مع ضمان توفير السلامة والرفاهية لهم.

وإلى جانب المستويات غير المسبوقة للضيافة في هيلتون التي كان يتوقعها النزلاء المميزين القادمين إلى منتجعي جزر المالديف، يمكن للنزلاء أيضًا أن يطمئنوا إلى أن المنتجعات قد نفذت المعايير الرائدة في الصناعة والخاصة بنظافة وتطهير المباني والمتمثلة في برنامج هيلتون كلين ستاي(Hilton CleanStay)، مع الالتزام بإرشادات الصحة والسلامة المتبعة في جزر المالديف.

صرح بول هوتون، نائب الرئيس للعمليات لهيلتون في جنوب شرق آسيا: “باعتبارنا شركة يمتد تاريخها لما يزيد عن مائة عام في مجال الضيافة، كانت رفاهية وسلامة نزلائنا وأعضاء فريقنا دائمًا على قمة أولولياتنا. وبالنظر إلى كيفية تلبية الاحتياجات المتغيرة وما يفضله نزلائنا في نفس الوقت، فمن المشجع أن ترى حجم الجهود التي يبذلها أعضاء فريقنا بكل ما في وسعهم لضمان استعدادهم التام لتوفير الاطمئنان وراحة البال الكاملة لنزلائهم. وبغض النظر عما إذا كانوا يختارون الإقامة في منتجع والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي أو جزيرة كونراد مالديفز رانجالي، فإنني أثق تمامًا في أن نزلائنا سوف يخلدون ذكريات جديدة مذهلة وهم يستمتعون بمستوى ضيافة هيلتون التي يتوقعونها”.

منذ لحظة الوصول إلى تسجيل الدخول وطوال فترة الإقامة، يمكن للنزلاء تجربة مستوى عالي من النظافة والصحة العامة والتي تعتمد على معايير هيلتون العالية في خدمة التدبير المنزلي والنظافة حيث يتم بالفعل تطبيق استخدام منتجات النظافة بدرجة المستشفيات والبروتوكولات المحدثة.

كما صرح نيلز ارني شرودر، نائب الرئيس لقسم الرفاهية وأسلوب الحياة التابع لهيلتون في منطقة آسيا والمحيط الهادي: “باعتبارنا أول شركة فنادق دولية تدخل جزر المالديف منذ أكثر من عقدين، فإننا ملتزمون بتصميم تجارب ملهمة لا تنسى لنزلائنا في هذه الوجهة المطلوبة، ونحن سعداء جدًا بالترحيب بعودة النزلاء مجددًا إلى منتجعاتنا”.

وأردف شرودر قائلًا: “إن أعضاء فريقنا الشغوفين متفرغون للاستمرار في تقديم خدمات مخصصة لا مثيل لها لتلبية احتياجات النزلاء وما يفضلونه وتوفير بيئة تتسم بالسلامة والأمان خلال هذه الفترة الفريدة من نوعها”.

وبعد الاحتفال مؤخرًا بمرور السنة الأولى منذ الافتتاح، يقدم منتجع والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي الأيقوني للنزلاء إحساسًا بالرفاهية رفيعة المستوى في منطقة استوائية خاصة ومجموعة كبيرة من الأنشطة للنزلاء من جميع الأجيال وخدمة الحارس الخاص مما يمنحهم حرية تخليد الذكريات التي تدوم معهم مدى الحياة.

يرحب المنتجع المكون بالكامل من 119 فيلا، والذي حصل مؤخرًا على لقبين بارزين في قائمة جوائز ترافل بلاس ليجر (Travel + Leisure)لأفضل شركات السفر والترفيه في العالم، للنزلاء في عالم من التصميم ذو الرؤية المستقبلية حيث سيقدّر صفوة المسافرين ذوي النظرة المتميزة الهندسة المعمارية والتصميم الرائع الذي يمتزج بشكل مثالي مع المناظر الطبيعية. ومع التصميم الذي يلبي المتطلبات والاحتياجات البيئية المحلية للنزلاء، تم توجيه كل جانب من المنتجع حسب البيئة الطبيعية والطراز المعماري المحلي، مع إضفاء لمسة من الفخامة والرفاهية. عند الوصول، يتم الترحيب بالنزلاء بإطلالة خلابة على الفلل الواقعة في أحضان المناظر الطبيعية الرائعة في جزر المالديف، والمستوحاة من جمال الجزيرة ومواردها الطبيعية وثقافتها المحلية.

تماشيًا مع الإرث الغني بالابتكار والتميز في مجال الطبخ للعلامة التجارية والدورف أستوريا، تم تصميم المنتجع بحيث يروق للباحثين عن الترفيه المترف والذوق الرفيع وتقدير الأطعمة العالمية، مع تمييز 10 أماكن متخصصة لتناول الطعام والتي تقدم المنتجات الطازجة في أجواء غير عادية؛ كنوع من التنوع الذي يعد الميزة الأولى في جزر المالديف. بغض النظر عما يفضلون، يمكن للنزلاء الاختيار من بين أماكن تتراوح من الطريقة المستوحاة لتناول الطعام على الأشجار وقبو النبيذ الخاص الواقع في أحد الكهوف إلى المزارع العضوية ومطعم صيني أصيل. كما يمكن الاحتفال بالمناسبات الخاصة في أماكن خلابة، منها شاطئ الرمال الخاص بالمنتجع أو داخل الفلل الخاصة بهم والتي تتسم بالراحة.

مع إعادة الافتتاح للنزلاء من 28 سبتمبر 2020، تعد جزيرة كونراد مالديفز رانجالي معروفة بشواطئها ذات الرمال البيضاء الخلابة والعالم المذهل تحت الماء. وعلى بُعد رحلة قصيرة بالطائرة المائية من مطار ماليه الدولي، يقع المنتجع الجميل في وسط أفضل مناطق الغطس والغوص بجزر المالديف.

كما يمكن للنزلاء الذين يخططون لقضاء عطلة هادئة الاستمتاع بملاذ المالديف الأصيل على جزيرة رانجالى مع الاستمتاع بالوصول إلى مرافق جزيرة رانجالي-فينولهو الأكبر حجمًا والأكثر حيوية، والتي يربطها جسر بطول 500 متر. للاستمتاع بتجربة حقيقية، يمكن للنزلاء التوجه إلى ملاذ المنتجع الصحي، وهو منتجع صحي يقع فوق المياه، وهو على بُعد 100 متر من طرف الجزيرة الرئيسية.

تضم واحة الجزيرة الملهمة الواقعة في ساوث أري أتول عدد 151 فيلا وجناح مصمم خصيصًا لتلبية احتياجات النزلاء، للاستمتاع بأشهى المأكولات مع إمكانية الاختيار من بين 12 مطعمًا وبارًا حائزين على جوائز ومنتجعين صحيين ومجموعة من التجارب والأنشطة المستوحاة من الثقافة والتي تقع قبالة جزر المالديف الرائعة.

وتتمثل أحدث أعجوبة معمارية قدمها منتجع كونراد مالديف في أول إقامة تحت البحر على مستوى العالم، ذا موراكا وهو أول فندق من نوعه، مكون من طابقين للإقامة ويضم غرفة نوم رئيسية مغمورة تحت سطح البحر بمسافة تزيد عن 16 قدمًا. ويجسّد “موراكا”، المترجم إلى “المرجان” في اللغة الديفهية، مدى إمكانية توافر هذه الإقامة ونجاح تجربتها وسط المناظر الطبيعية للمحيط الهندي.

لمزيد من المعلومات عن منتجع والدورف أستوريا مالديفز إيثافوشي، تفضل بزيارة www.waldorfastoriamaldives.com .

لمزيد من المعلومات عن جزيرة كونراد مالديفز رانجالي، تفضل بزيارة www.conradmaldives.com.

نبذة عن هيلتون

هيلتون (بورصة نيويورك: هيلتون العالمية – HLT) شركة ضيافة عالمية رائدة لديها مجموعة تضم 18 علامة تجارية بمستوى عالمي بها أكثر من 6,200 مبنى مع أكثر من 983,000 غرفة، في 118 دولة وإقليم. ولكونها مكرسة أداء مهمتها لتكون الشركة الأكثر ضيافة في العالم، تشرفت هيلتون بضيافة أكثر من 3 مليار نزيل طوال تاريخها الذي دام 100 عام، لتحصل بذلك على أعلى مستوى في قائمة أفضل أماكن العمل في العالم لعام 2019 وأطلق عليها أيضًا رائد الصناعة العالمية لعام 2019 على مؤشرات داو جونز للاستدامة (Dow Jones Sustainability Indices). في 2020، تم تقديم برنامج هيلتون كلين ستاي، والذي يحقق معايير النظافة والتطهير المعروفة في الفنادق حول العالم. ومن خلال برنامج هيلتون أونرز (Hilton Honors) لولاء النزيل الحائز على الجوائز، يمكن للأعضاء البالغ عددهم 108 مليون عضو الذين يحجزون مباشرة مع هيلتون، كسب نقاط للإقامة بالفندق والحصول على تجارب لا يمكن شراؤها بالمال، بالإضافة إلى الاستمتاع بفوائد فورية، منها تسجيل الدخول الرقمي مع اختيار الغرفة والمفتاح الرقمي والغرفة المتصلة. تفضل بزيارة newsroom.hilton.com لمزيد من المعلومات، والتواصل مع هيلتون على الفيسبوك و تويتر و لينكدإن و انستجرام و ي وتيوب.

نبذة عن فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا

فنادق ومنتجعات والدورف أستوريا مجموعة مكونة من 32 المباني المميزة التي تعمل على خلق إحساس فريد من نوعه بالمكان مع التزام لا ينقطع بتقديم الخدمات الشخصية وخبرة في مجال الطهي في مواقع بارزة حول العالم. ولتوحدهم ببيئاتهم الملهمة وخدمة ترو والدورف سيرفيس (True Waldorf Service)، تقدم فنادق والدورف أستوريا خدمة راقية من لحظة الحجز حتى تسجيل الخروج من المكان. بالإضافة إلى عروض الفندق الشهيرة للعلامة التجارية، يفتخر والدورف أستوريا بمجموعة سكنية هي الأفضل في فئتها، والتي تشمل 18 مبنى مفتوحة أو قيد التطوير، والتي توفر راحة المنزل الخاص الممزوجة بوسائل الراحة غير المسبوقة والخدمات الأسطورية التي يشتهر بها والدورف أستوريا. يعد والدورف أستوريا جزء من هيلتون، شركة الضيافة العالمية الرائدة. يمكنك تجربة والدورف أستوريا عن طريق الحجز من خلال www.waldorfastoria.com أو من خلال تطبيق هيلتون أونرز على المحمول. تعلم عن العلامة التجارية عن طريق زيارة newsroom.hilton.com/ waldorfastoria، ومتابعة والدورف أستوريا على تويتر و انستجرام و فيسبوك.

نبذة عن فنادق ومنتجعات كونراد

ونظرًا للتوسع في خمس قارات بما يقرب من 40 مبنى، عملت فنادق ومنتجعات كونراد على إيجاد علاقة سلسة بين التصميم المعاصر والابتكار الرائد والفن المهيأ لإلهام روح العمل الحر والمبادرة التجارية لدى المسافر المتصل عالميًا. كونراد هو المكان الذي يمكن للنزلاء فيه تجربة الخدمة وطريقة الإقامة بشروطهم الخاصة؛ كل ذلك أثناء التواصل مع الثقافة المحلية والعالمية. تواصل مع كونراد عن طريق الحجز من خلال www.conradhotels.com أو من خلالتطبيق هيلتون أونرز على المحمول. تعرف على المزيد عن العلامة التجارية من خلال newsroom.hilton.com/ conradhotels، ومتابعتنا على فيسبوك و انستجرام وتويتر.

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