‫من بطولة ليونيل ميسي وبول بوغبا ورونالدينيوبيبسي تطلق العرض الأول لفيلم كرة قدم المليء بالحركة “NUTMEG ROYALE”

يشارك النجوم في بطولة “كوبري” مشوّقة في أول فيلم لكرة القدم ضمن حملة “خليك عطشان” العالمية من بيبسي

ا لشرق الأوسط، 13 أكتوبر 2022 /PRNewswire/ — #خليك_عطشان – طرحت بيبسي اليوم أحدث أفلامها لكرة القدم وأكثرها تشويقًا على الإطلاق بعنوان “ Nutmeg Royale ” أو “الكوبري الملكية”، والذي يركز على الحركة الأكثر احترافية في هذه الرياضة “الكوبري”، حيث استفادت علامة المشروبات الغازية من قدرتها المثبتة والغير المسبوقة في الجمع بين عالمي ثقافة كرة القدم والترفيه معًا، لطرح حملة مليئة بالحركة أبطالها بعض من أهم النجوم، تحت شعارها العالمي الجديد “خليك عطشان“.

وفي اللقطات الأولى من الفيلم، سيرى المشجعون أعظم لاعبي كرة القدم في العالم ، ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات إلى جانب وبول بوغبا ورونالدينيو، يلعبون مباراتهم الأصعب على الإطلاق. ويحاول النجوم الكبار المناورة بين بعضهم البعض، وبين السكان المحليين الذين يمارسون حياتهم العادية، ويقومون بخطواتهم وحركاتهم في بطولة “كوبري” ترفيهية مثيرة للإعجاب. ويتميز فيلم الحركة السريع بأنه مليء بالحيل البارعة والحركات المهمة، وحسّ الفكاهة الفريد الذي تشتهر به بيبسي، وكلّ ذلك على وقع أغنية The Rockafeller Skank’ ” الأشهر في عالم كرة القدم للمغني “فات بوي سليم”. ويضاف لتشكيلة النجوم المشاركين في الفيلم، مشاهير مؤثرون في عالم كرة القدم هم “لوفا دي بيدريرو” و”كالجيت أتوال”، الذين يظهران في مشاهد يعرضان فيها المهارات التي يشتهران بها. وكجزء من شعارها العالمي الجديد “ خليك عطشان “، تؤكد بيبسي وقوفها خلف طموحات مجموعة “ Generation Thirsty “، وهي مجموعة من الأفراد الذين لديهم الكثير من الفضول وحب الاطلاع، من خلال إلقاء الضوء على الجيل المقبل من المواهب المذهلة، ولهذا السبب، وقع الاختيار على لوفا وكالجيت.

في حركة “ Nutmeg Royale ” يمكن أن يكون أي شخص أو أي شيء هدفًا، فهذه الحركة التي يقتصر أداؤها على محبي المغامرة المتعطشين لكل ما في هذه الرياضة من حماس وتشويق، وتتطلب حركة “الكوبري” الكثير من الثقة والمهارة ودقة التوقيت، فهي ليست مجرد حركة عادية على أرض الملعب، إنها طريقة تفكير بحد ذاتها. والفيلم من إخراج المبدع الإسباني إرنست ديسومبيلا، الحائز على العديد من الجوائز، وسنرى بأن فيلم “ Nutmeg Royale ” مليء بإشارات ترمز لثقافة كرة القدم من اللقطة الأولى وحتى نهايته، في إشارة إلى الطابع العالمي لهذه الرياضة التي يعشقها الملايين، وإلى تقاطع الرياضة مع الثقافة الشعبية، وهو أمر لطالما اشتهرت بيبسي في إظهاره.

وفي المشهد الأول من الفيلم المبتكر، سنرى أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم، ليونيل ميسي، يفقد تركيزه عند مشاهدته ألذّ كولا في التاريخ، بيبسي، أثناء وقوفه في الحرّ الشديد. وستكون هذه اللحظة تحديدًا، هي الشعلة التي توقد معركة حركة “الكوبري الملكية”، وتبدأ رحلة كرة القدم الشيّقة وغير المتوقعة بجذب نجوم كرة القدم العالميين لاهتمام الجميع، من المارّة إلى قنوات الأخبار من حول العالم. وتمتد حمّى اللعبة إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث نرى المؤثر وصحفي كرة القدم فابريزيو رومانو يخبر للعالم عن هذه الحركات المذهلة عبر منصاته المختلفة. ويظهر روغبا ورونالدينيو مهاراتهما العالية في أداء حركة “الكوبري” ليحتلا الصدارة في المواجهة، التي يعلّق عليها المعلق الرياضي الشهير بيتر دروري، الذي لا يصدق ما تراه عيناه. وفيما تضج الشوارع بنبض الحركة في هذه المعركة الملحمية، تطير كرة قدم في السماء، لتلتقطها حوافر الحصان الشهير “هورسينهو”، الذي ينخرط بدوره في هذه الحركة، متقنًا أداء فن حركة “الكوبري”. وينتهي الفيلم بمشهد ملحمي مع حركة “كوبري” تتحول لهدف رائع – لا تفوتوا المشاهدة لرؤية البطل صاحب الحركة الفائزة.

وفي معرض حديثه عن الحملة الجديدة، قال غوستافو رينا، المدير الأول للتسويق العالمي لدى علامة بيبسي: “نحن متشوقون لمشاركة فيلم كرة القدم ‘ Nutmeg Royale ‘ مع العالم، فهو احتفال حقيقي بأفضل ما تقدمه بيبسي، وهو المرح والمتعة بلا شك. حين قررنا إنشاء هذه الحملة، عرفنا تمامًا بأن حركة الكوبري هي أفضل خيار، فهذه الحركة خاصة بسريعي البديهة والطموحين ومحبي المرح، الذين يتعطشون لكل ما تقدمه كرة القدم من متعة وتشويق. إن جوهر بيبسي يتمثل في خلق أوقات ممتعة لجميع المستهلكين ليتمكنوا من قضاء أجمل الأوقات. وإن هذا النوع من المرح غير المتوقع، هو ما نريد الإضاءة عليه في كل ما نقوم به. وهذا بالضبط ما نقوم به في هذا الفيلم، وكل ما سيأتي بعده”.

ومن خلال سجل حافل بالترفيه ذي الصلة بكرة القدم، يتألق فيلم “ Nutmeg Royale ” في الترفيه عن المعجبين من مختلف الفئات العمرية. فمن اختيار الأغنية الشهيرة “ The Rockafeller Skank ” كخلفية للفيلم، إلى الأشكال المختلفة من ألعاب الفيديو، يحمل هذا الإعلان لمسة من الثقافة الشعبية، التي تعبّر عن الطابع العالمي لهذه الرياضة. وقد يلاحظ المشجعون بأن القميص الذي يرتديه اللاعبون هو نفسه قميص بيبسي لكرة القدم الشهير لعام 2002، في إشارة إلى التأثير العريق وغير المسبوق للعلامة في ثقافة كرة القدم. وإذا ما أمعن المشجعون النظر، سيجدون رمزًا مخفيًا عليهم مسحه ليتمكنوا من الاطلاع على مفاجأة جديدة من بيبسي سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويعتبر إعلان “ Nutmeg Royale ” الأول ضمن حملة بيبسي العالمية الجديدة “خليك عطشان”، التي جرى إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر، وهذه الحملة هي عبارة عن ذهنية مشتركة بين العلامة والمستهلكين، ولذلك فهي تكرّم وتحتفي بمن يسعون وراء شغفهم لخوض تجارب مشوقة وغير متوقعة، وسوف يتم تنفيذها من خلال مجموعة من التجارب والمحتوى عبر المنتجات والاهتمامات والغايات مثل كرة القدم والموسيقى.

ترقبوا المزيد من الإعلانات المشوقة والمحتوى الرقمي المميز، بما في ذلك فيديوهات ثنائية مذهلة على تيك توك، ومنتجات مبتكرة شهية لا يمكن تفويتها من بيبسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ويمكن للراغبين بالمشاركة في الحوار عبر الهاشتاق #خليك_عطشان #THIRSTYFORMORE و #PepsiNutmeg ، وعبر صفحة @PepsiGlobal .

التصريحات الداعمة من الرياضيين:

ليونيل ميسي : “من الرائع العمل من جديد مع بيبسي وخلق لحظات كروية ممتعة للمشجعين. قضيت وقتًا رائعًا أثناء تصوير هذه الحملة، فهي مفعمة بالطاقة وقد سمحت لي باستعراض واحدة من مهاراتي المفضلة في كرة القدم – وهي الكوبري”.

بول بوغبا : “هذه هي حملتي المفضلة على الإطلاق من بين الحملات التي تعاونت فيها مع بيبسي. كل شيء يتمحور حول حركة “الكوبري”، وهذا أمر رائع وممتع ومثير للاهتمام. إن كنت متعطشًا للعظمة، فيجب عليك أن تقوم بالمخاطرة. وهذا الفيلم موجّه لكل شخص لديه عقلية طموحة، ومستعدّ لبذل كل ما لديه من أجل تحقيق ما يطمح إليه”.

رونالدينيو : “لطالما قضيت أروع الأوقات خلال العمل مع بيبسي وارتداء ذلك القميص الأزرق الشهير. وأنا واثق بأن المعجبين سيحبون هذه الحملة الجديدة، وأنتظر بفارغ الصبر أن يشاهدوا النشاط المقبل الذي خططنا له ضمن هذه الحملة”.

### للاستفسارات الإعلامية:

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نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن “ليز” و”دوريتوس” و”شيتوس” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و” “ماونتن ديو” و”كويكر”، و”صودا ستريم”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن علامات تجارية رائدة يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي .

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون شركة رائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية “بيبسيكو الإيجابية” pep+ ، التي تمثل استراتيجية تحول شاملة، تضع الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. و تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com .

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