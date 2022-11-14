‫من بطولة ليونيل ميسي وبمشاركة روبرتو كارلوس وروبرت بيريس: جاتوريد يطلق فيلم “الدقائق الـ90 القادمة” لإلهام الرياضيين لبلوغ القمة مهما اختلاف مستوياتهم الرياضية

في حملتها العالمية الجديدة، تؤكد جاتوريد على أهمية التحلي بالثقة عند مواجهة أي تحدٍ جديد

الإمارات العربية المتحدة ،14 نوفمبر 2022 /PRNewswire/ — طرح جاتوريد، المشروب الرياضي الأول في العالم*، حملة عالمية جديدة لإلهام أجيال الغد وتحضيرها نفسيًا وجسديًا لتحقيق أشياء عظيمة من خلال مواجهة أية تحديات تقف أمامهم بثقة وقوة، وطرحت العلامة فيلمًا مميزًا بعنوان “الدقائق الـ90 القادمة” من بطولة نجم كرة القدم ليونيل ميسي، للتأكيد على أن الاستعداد والتحضير هما مفتاح الثقة على أرض الملعب، أيًا كان المستوى الرياضي.

وتفخر جاتوريد بتزويد ميسي بالطاقة في مراحل مختلفة من مسيرته المهنية الحافلة بالإنجازات، وهذه الحملة الجديدة هي احتفاء بالشراكة الطويلة مع النجم الفائز بالكرة الذهبية سبع مرات. ويشارك في الفيديو كل من أسطورتي كرة القدم روبرتو كارلوس وروبرت بيريس، حيث يجتمع الثلاثي الذهبي ليظهروا للعالم أن سر النجاح لا يعتمد فقط على التحدي الذي تواجهه بل على مدى استعدادك لمواجهته.

ولطالما اشتهرت العلامة الرائدة للمشروبات الرياضية بتوظيف أبحاثها المدعومة بالعلم ضمن معهد جاتوريد لعلوم الرياضة، للمساعدة في تحسين القوة البدنية والذهنية للرياضيين، وتمكينهم من تحقيق أداء أفضل. وتشجع جاتوريد الرياضيين على اختلافهم، على مواصلة السعي والمثابرة حتى بلوغ غاياتهم.

وفي هذا السياق، قال روبرت بليث، كبير مديري التسويق لدى بيبسيكو : “بفضل شراكة جاتوريد الطويلة مع ميسي، حظينا بفرصة رؤية مستوى التحضيرات التي يقوم بها عن كثب، وكيف يساهم ذلك في منحه الثقة اللازمة للتغلب على أي تحدٍ يقف في طريقه. ويظهر الفيلم الجديد دور جاتوريد في تزويد أعظم الرياضيين بالطاقة التي يحتاجون إليها لتحقيق إنجازات عظيمة خلال المراحل المهمة من حياتهم المهنية، كما يحتفل برغبة ميسي ذات الشهرة العالمية في الفوز. ونأمل من خلال فيلم ‘الدقائق الـ90 القادمة’ بإلهام الجيل المقبل ليدرك بأن التحضير والمثابرة والوقوف في وجه التحدي هو ما يتطلبه الأمر لتكون الأفضل.”

من جانبه قال ليونيل ميسي: “تعلّمت خلال مسيرتي المهنية بأن النجاح هو ثمرة عدة عوامل، لكن أهمها هو التحضير والاستعداد. إن تخصيص الوقت لإعداد جسمك وعقلك وتخيّل المباراة هي مهارة مهمة بحدّ ذاتها، ولذلك كان من الرائع العمل مع جاتوريد لإطلاق حملة ‘الدقائق الـ90 القادمة’، لمشاركة طقوسي الخاصة قبل المباراة، وإلهام الجيل المقبل في مشوارهم نحو تحقيق أشياء عظيمة”.

واحتفالا بالإنجازات الاستثنائية التي قدمها ميسي حتى الآن، تزامن إطلاق الحملة مع طرح نسخة محدودة الإصدار من عبوة Gx الشهيرة من جاتوريد، شارك ميسي نفسه في تصميمها، حيث ترمز الرسوم على العبوة إلى حياة النجم وإنجازاته الأسطورية. كما تشيد الرسوم على العبوة أيضًا بمجتمع كرة القدم وبمدينة ميسي الأم، باعتبارهما جزءًا محوريًا من حياته.

كما تظهر وقفة ميسي الاحتفالية الشهيرة على الجهة الخلفية من العبوة مزينة باللون الذهبي، على صور لمعالم وآثار شهيرة من وطنه الأم، الأرجنتين. ويظهر شغف ميسي بكرة القدم جليًا في الصورة، مع رسوم لملعب لكرة القدم ومنطقة الجزاء، والأحذية الرياضية، وشبكة المرمى والكرة. وأما التصميم التجريدي للعبوة فهو مستوحى من فن الزخرفة الفرنسي “أرت ديكو” والفن الجديد “أرت نوفو”، في إيحاء إلى الثقافة التي شكلت ولا تزال مصدر إلهام للنجم. وستكون عبوة Gx ذات الإصدار المحدود متوفرة للبيع في الولايات المتحدة الأمريكية فقط عبر Gatorade.com أو ضمن متاجر محدودة.

لطالما تركت جاتوريد بصمة قوية في عالم الرياضة منذ تأسيسها، سواء من خلال رعاية بعض من أفضل الرياضيين في العالم أو إطلاق برنامج جاتوريد 5v5 ، الذي يهدف لإلهام الجيل المقبل من الرياضيين. ويضاف ذلك إلى أبحاث العلامة المكثفة عبر معهد جاتوريد لعلوم الرياضة، حيث تتيح العلامة إمكانية الحصول على المعلومات من الخبراء والموارد المدعومة بالدليل العلمي، مما يرسخ اسمها كعلامة رائدة في مجال تحسين الأداء الرياضي.

*المصدر يورو مونيتور إنترناشيونال ليمتد: نسخة المشروبات الغازية 2022: %حصة العلامة، حجم وقيمة التجارة الخارجية وفق شروط البيع بسعر التجزئة. بيانات العام 2021

نُبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات “بيبسيكو” بواقع أكثر من مليار مرة في اليوم فيما يزيد عن 200 دولة ومنطقة حول العالم. وسجلت الشركة العالمية نتائج مميزة في عام 2021 بصافي إيرادات بلغ 79 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن “ليز” و”دوريتوس” و”شيتوس” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”ماونتن ديو” و”كويكر”. وتشمل منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي .

وتشكل استراتيجية بيبسيكو الإيجابية “ pep+ ” محور عمليات “بيبسيكو” لتكون شركة رائدة في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، وتمثل pep+ استراتيجية تحول شاملة، تكون فيها الاستدامة في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. و تتوفر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني www.pepsico.com ، أو عبر متابعة حسابات بيبسيكو الشرق الأوسط على تويتر ، و انستجرام ، و فيسبوك ، و لينكدإن .

نُبذة عن جاتوريد

جاتوريد هي شركة تابعة لشركة بيبسيكو، توفر ابتكارات تعزز الأداء الرياضي وتلبي احتياجات الرياضيين بمختلف مستوياتهم عبر مجموعة واسعة من الأنشطة الرياضية. وللعلامة تاريخ عريق يمتد لأكثر من 50 عامًا في مراقبة وتتبع أفضل الرياضيين في العالم، وترتكز منتجاتها على سنوات من الأبحاث في مجال الترطيب والتغذية الرياضية ضمن معهد جاتوريد لعلوم الرياضة، وتقدم الشركة منتجات مصنعة على أسس علمية تلبي الاحتياجات البدنية للرياضيين بمختلف مستويات نشاطهم. لمزيد من المعلومات وللحصول على قائمة منتجات الشركة، يمكنكم زيارة: www.gatorade.com .

نبذة عن معهد جاتوريد لعلوم الرياضة

تأسس معهد جاتوريد لعلوم الرياضة ( GSSI ) سنة 1985، بهدف مساعدة الرياضيين على تحسين صحتهم وأدائهم من خلال الأبحاث والتعليم في مجال الترطيب والتغذية الرياضية. تركز جاتوريد على الابتكارات الهادفة القائمة على العلم للمساعدة في تحسين الأداء الرياضي. وكعلامة متخصصة بالمشروبات الرياضية، يشكل العلم أساس عمل جاتوريد والمحرك الرئيسي لاستراتيجيتها بعيدة المدى، والتي تقوم على فكرة أن الأداء الرياضي ينبع من الداخل.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1934895/Gatorade_The_ Next_90_Minutes.jpg