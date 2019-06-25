منظومة مكاتب العائلات – هدف متحرك إلى الأبد في القمة العالمية التاسعة لاستثمارات مكاتب العائلات التي يستضيفها أنطوني ريتوسا تحت رعاية صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو

مونت كارلو، موناكو، 25 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — اختتمت أعمال القمة العالمية التاسعة لمكاتب العائلات “9th Global Family Office Summit” التي استضافها أنطوني ريتوسا “Anthony Ritossa” أعمالها في موناكو هذا الأسبوع كمنتدى عالمي يضم أكثر من 400 من مكاتب العائلات الرائدة والأفراد أصحاب الثروات الفائقة للغاية تمثل ثروات استثمارية تزيد عن 4 تريليون دولار أمريكي. وعقدت القمة في الفترة من 18 إلى 20 يونيو / حزيران تحت عنوان “صعود ونهوض مكاتب العائلات” “The Rise and Rise of Family Offices”، وقد تجاوزت القمة الفعاليات السابقة من حيث نوعية مشاركة العائلات وحضور 600 وفد إجمالاً.

وتماشيًا مع تقاليد ريتوسا، اجتمعت نخبة مكاتب العائلات مع أصحاب الأعمال البارزين والشيوخ والعائلات الملكية وشركات الاستثمار الخاصة والمديرين التنفيذيين الدوليين للأعمال وصناديق الثروة السيادية ومحترفي الصناعة من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وحول العالم في فندق فيرمونت مونت كارلو “Fairmont Monte-Carlo” تحت رعاية صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو “Prince Albert II of Monaco”.

وفي هذا الشأن، أثبت الحديث المثير الذي نال إعجاب الجمهور والذي أجراه كل من بطل العالم للفورمولا 1 المقيم في موناكو نيكو روزبرغ “Nico Rosberg” أنه كان موضع تميز وتلقى تحية كبيرة لتعليقاته على الانتقال من بطولة العالم للفورمولا 1 في عام 2016 مع فريق مرسيدس إيه إم جي بتروناس “Mercedes AMG Petronas”، في موناكو، إلى رئاسة مكتب عائلة نيكو روزبرغ لتحسين العالم من خلال أنشطة مثل مهرجان غرينيتش “Greentech Festival” في برلين. وكان عرضه جزءً من الجلسة المعنونة “مكاتب عائلة موناكو الأيقونية في العمل” بإدارة معالي القنصل جوزيبي أمبروزيو “Giuseppe Ambrosio”، رئيس رابطة مكاتب العائلات الفردية والمتعددة في موناكو “Monaco Single & Multi Family Office Association”.

والأهم من ذلك أن جمعية الفرسان في إيلفينيا “The Knights Society of Elviña“، التي تم تشكيلها لتمجيد القيم الثنائية البريطانية والإسبانية التي أدت إلى الانتصار في معركة إيلفينيا خلال حرب الاستقلال الإسبانية، منحت السير أنطوني ريتوسا لقب فارس. وهو الآن واحد من 55 فردًا فقط من المجتمع المحدود الذي يعترف بمجموعة مختارة من الطبقة السياسية والنبلاء والملوك وكبار رجال الأعمال ورجال الأعمال تحت الرعاية الملكية لصاحب السمو محمود صلاح الدين عساف.

وقدم معالي القنصل جوزيبي أمبروزيو، رئيس رابطة مكاتب العائلات الفردية والمتعددة في موناكو وأحد الرفاق المحسنين سبع جوائز مرموقة لتكريم متلقين مختارين لمساهماتهم في مجتمعنا العالمي ومجتمع مكاتب العائلات.

جائزة الإنجاز مدى الحياة لمكاتب العائلات في العمل الخيري لعام 2019– تم تقديمها إلى صاحب السمو الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو تقديرًا لمؤسسة الأمير ألبرت الثاني أمير موناكو التي تعالج الوضع البيئي المقلق لكوكبنا من خلال دعم مبادرات المنظمات العامة والخاصة، في مجالات البحث والدراسات والابتكار التكنولوجي والممارسات الاجتماعية. وتم تقديم هذه الجائزة المرموقة للسير ستيليوس هاجي إيوانو “Sir Stelios Haji-Ioannou” في عام 2018 وتهدف إلى تكريم الإنجازات الخيرية الرائعة على المستوى العالمي.

جائزة مكاتب العائلات للشحن واليخوت لعام 2019 – تم تقديمها إلى مانفريدي ليفريفر دوفيديو “Manfredi Lefrevre d’Ovidio”، رئيس مجلس إدارة مجموعة التراث “Heritage Group” ومجموعة سيلفرسي كروزيز “Silversea Cruises” في موناكو.

جائزة مكاتب العائلات للديون الخاصة لعام 2019 – تم تقديمها إلى إيفغيني دينيسينكو “Evgene Denisenko” المدير الإداري لمؤسسة أبوليس “Apolis” في موناكو.

جائزة المسئولية الاجتماعية لمكاتب العائلات لعام 2019 – تم تقديمها إلى كيري إي أدلر “”Kerry E. Adler بصفته المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة سكاي باور “SkyPower”، المطور العالمي الرائد والمالك والمشغل لمشاريع الطاقة الشمسية الكبيرة ذات المنفعة مع وجود نشط في أكثر من 36 دولة وعقود الكهرباء بمليارات الدولارات، فقد تم الاعتراف بها كواحدة من أوائل رواد الطاقة الشمسية وهيئة رائدة في مجال الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم. (تم تقديم الجائزة في العام 2018 إلى غيدو غيانوتا أوف فيريرو “Guido Giannotta of Ferrero”) وتم تقديمها إلى مؤسسة فيريرو “”Ferrero واستلمها غيدو غيانوتا “”Guido Giannotta.

جائزة مكاتب العائلات للابتكار في الأسهم الخاصة ذات التأثير لعام 2019 – تم تقديمها إلى مونغو باركس “Mungo Parks” رئيس مجلس إدارة إنوفيتر كابيتال “Innovator Capital” والمؤسس المشارك لمؤسسة كلين إكويتي “CleanEquity” في موناكو.

جائزة مكاتب العائلات للحوكمة المستنيرة لعام 2019 – تم تقديمها إلى محمد العلي “Mohamed Al Ali” الرئيس التنفيذي والمستشار لمؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم الدولية للاستثمار “Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise” في الإمارات العربية المتحدة.

جائزة مكاتب العائلات لمديري الأصول لعام 2019 – تم تقديمها إلى مايكل إس يونغ “”Michael S. Young، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميدياتريكس كابيتال “Mediatrix Capital” في جزر البهاماس وهي الجائزة الثانية له على التوالي.

وبهذه المناسبة، قال أنطوني ريتوسا رئيس مكتب عائلة ريتوسا “Ritossa Family Office”، وهي شركة عائلية يرجع تاريخها إلى 600 عام من الإمبراطورية الفينيسية في أوروبا: “أشعر بالتواضع إزاء النجاح الهائل الذي لا تزال تتمتع به مؤتمراتنا. إنه لشرف كبير أن أكون قادراً على زيادة التعاون بين العائلات الأوروبية ونظرائها في الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا وأمريكا اللاتينية من خلال إتاحة الفرصة لمكاتب العائلات الرائدة للاجتماع في بيئة خاصة ومن خلال الدعوات السرية والمغلقة فقط”.

وقال معالي القنصل جوزيبي أمبروزيو، رئيس رابطة مكاتب العائلات الفردية والمتعددة في موناكو: “هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها موناكو هذه القمة المهمة والمرة التاسعة التي تعقد فيها هذه القمة في جميع أنحاء العالم. وفي كل مرة، تكون أكبر وأكبر ونوعية الحاضرين أفضل وأفضل. وهذا العام كان لدينا على الأقل خمس قارات ممثلة وجميع الحاضرين يستحقون الثناء على إنجازاتهم الهائلة، بما في ذلك الرؤية المشتركة والقيم والشغف للبيئة والاستدامة، وأهم ما يميز هذا الحدث هو جودة المكاتب العائلية الحاضرة ونلتزم نحن وأنطوني والمجلس الاستشاري للقمة بحماية هذه الأصول في المستقبل”.

ومن جهته، صرح صاحب السمو الأمير ميشيل أمير يوغوسلافيا “Prince Michel de Yougoslavie” حفيد الملك أومبرتو ملك إيطاليا والأمير بول أمير يوغسلافيا، في موناكو : “إن القمة عبارة عن مزيج جيد من العائلات والمنتجات والخدمات. وهذا التقاسم للأنشطة الحالية والاتجاهات المستقبلية مهم جدًا في مثل هذه التجمعات كأداة للمضي قدمًا في موازنة عام 2019”

أما محمد العلي الرئيس التنفيذي والمستشار لمؤسسة الشيخ أحمد آل مكتوم الدولية للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة فصرح: “كان حدث القمة التاسعة العالمية لمكاتب العائلات في موناكو إنجازًا رائعًا لأنطوني ريتوسا والشركاء المحليين والدوليين وكل من شارك. وقد سافر الحاضرون من جميع أنحاء العالم لإجراء مناقشات رفيعة المستوى بشأن الشراكات الاستراتيجية التي تغير العالم. هذه أيام ذات أهمية بالغة نظرًا لعقد الصفقات الموقعة خلال الحدث والتي تبلغ قيمتها مليارات المليارات، بالإضافة إلى موضوع الشرق يلتقي بالغرب الذي سيستمر في مؤتمرات القمة المقبلة ونتطلع إلى استضافة المجموعة في دبي في نوفمبر / تشرين الثاني”.

ومن جانبه أفاد صاحب السمو الأمير هيرمان زو لينينغن “Prince Hermann zu Leiningen” حفيد الملك بوريس الثالث ملك بلغاريا والدوقة ماريا دوقة روسيا والمدير الإداري لمكتب العائلة للاستثمارات في رويال بنك أوف كندا “Family Office Investments of Royal Bank of Canada” قائلاً: “لقد تجاوزت قمة مكتب عائلة ريتوسا توقعاتي إلى حد كبير. ووضع أنطوني وفريقه أجندة مليئة بالموضوعات المثيرة للتفكير في الوقت المناسب إلى جانب أعضاء اللجنة البارزين. ولقد كانت طريقة رائعة للقاء والتواصل مع العديد من الأشخاص المثيرين والناجحين حول العالم وفي الوقت نفسه لتكوين صداقات جديدة”.

ومن بين الفعاليات والموضوعات التي شغلت الأذهان ما يلي:

البشر هم من يبنون الثروات العظيمة وهم من يهدمونها – يجب على العائلات التواصل حول موضوعات مهمة – بما في ذلك الثروة النقدية – من أجل المضي قدما. وعلى مر التاريخ، ستناضل العائلات وتواجه تحديات، لكن عليها أن تبقى على اتصال، وتجد مساحة آمنة وتفهم رؤيتها المشتركة.

التقنية هي الحل – تشعر العائلات بالارتياح إزاء التقنية وفهمها وأجزائها المتحركة وطيفها الواسع، وتتدفق الآن إلى مناطق جديدة يشار إليها باسم التقنية العميقة. وهذا هو المستقبل ويستخدم في الجمع بين التقنيات المختلفة لحل بعض أكبر التحديات التي يواجهها الجنس البشري، مثل طول العمر وعدم المساواة، وفقًا لما قاله نيك آيتون “Nick Ayton”، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة تشينستارتر “”Chainstarter ومستشار مكتب العائلة.

الاستدامة والتأثير + تزايد الطلب على موضوعات البيئة والمجتمع والحوكمة – يسعى المستثمرون بشكل متزايد إلى الحصول على عوائد تتماشى مع تحقيق الخير للعالم ويتوقون إلى تبني مثل هذه الفرص، لا سيما عندما تتضمن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ومقاييس البيئة والمجتمع والحوكمة “ESG”. ويرى مستثمرو الجيل القادم – على وجه الخصوص – أن هذا أمر ضروري لمستقبل مجتمعنا.

استثمر في نفسك + العائلة – بالإضافة إلى استثمار أموالنا، من الضروري الاستثمار في النفس وفي العائلة من أجل اتخاذ قرارات حكيمة مستمرة. وتعتبر إدارة العائلة والعمل الخيري جزءً لا يتجزأ من إدارة العائلة والحفاظ على رأس المال البشري. وممارسة الامتنان تحسن التوازن بين العمل والأسرة.

أفكار المستثمرين النخبة – من بين الموضوعات الاستثمارية التي أبدى المتحدثون في القمة تأييدًا لها: إنترنت الأشياء / الذكاء الاصطناعي / التقنية الجيدة الآلية والإقراض، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتعليم، وتربية الأحياء المائية، والترفيه، والتعطل، والشركات الناشئة، والمشروع، والأصول البديلة، والعقارات، والطاقة الشمسية، والفن، والطاقة النظيفة، والأصول الرقمية.

وللحصول على تفاصيل حول الأحداث المستقبلية والقمة العالمية العاشرة لاستثمارات مكاتب العائلات في دبي في الفترة من 23-25 ​​نوفمبر / تشرين الثاني 2019 ، يرجى الاتصال بالعنوان التالي info@DubaiSummit.org

اتصالات وسائل الإعلام:

تشارلوت لور “Charlotte Luer”

6785- 404- 239- 1+

cluer@ljhfm.com

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