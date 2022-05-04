‫منظمة AFS تقدّم 150 منحة تبادل ثقافي افتراضي للفتيات في جميع أنحاء العالم لتعليمهنّ مهارات STEM

نيويورك، 4 مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت منظمة AFS لبرامج التبادل الثقافي عن إطلاقها برنامج AFS Global STEM Accelerators (برنامج Accelerators العالمي لتعليم الفتيات مهارات STEM)، وهو برنامج للتبادل الثقافي الافتراضي يوفر 150 منحة دراسية كاملة للفتيات في جميع أنحاء العالم لتمكينهنّ من تعلم كيفية تحقيق الاستدامة، ومهارات التأثير الاجتماعي، ومهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

ويمكن للفتيات (من عمر 15 إلى 17.5 سنة) في جميع أنحاء العالم الراغبات في إحداث تغيير في مجتمعاتهنّ التقدّم بطلب للحصول على هذه المنحة. وبالإضافة إلى ذلك، ستخصّص منظمة AFS منحًا خاصّة لللاجئات والفتيات النازحات من جميع أنحاء العالم.

تزويد الشباب بالمهارات والأدوات اللازمة للمساهمة في إيجاد مستقبل أكثر استدامة

من خلال تجارب التعلم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، ستزوّد منح برنامج Accelerators العالمي التابع لمنظمة AFS الطالبات بمهارات تقنية مهمّة مثل المهارات الرقمية والتفكير التصميمي ومهارات التعامل مع البيانات، بالإضافة إلى المهارات المطلوبة عالميًا مثل الذكاء العاطفي والوعي الثقافي والعمل الجماعي؛ وجميعها مهارات قيّمة تتزايد أهمية اكتسابها للتمكّن من الالتحاق بسوق العمل عالميًا، وهي كذلك مهارات حيوية تسهم في إيجاد مستقبل مستدام.

تجدر الإشارة إلى أنّ مدّة برنامج Accelerators تبلغ اثني عشر أسبوعًا؛ ستعمل الطالبات خلالها على وضع نماذج أولية للتأثير الاجتماعي وعروض تقديمية متقدّمة لتوفير حلول محتملة للتحديات التي يواجهها العالم المعاصر مع التركيز على الاستدامة. وبعد إتمام البرنامج، ستحصل الطالبات على شهادة متقدّمة في المهارات العالمية للتأثير الاجتماعي ( Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact ) والتي تمنحها منظمة AFS وجامعة بنسلفانيا، بالإضافة إلى اعتماد رسمي من مركز إستراتيجيات التأثير الاجتماعي التابع لجامعة بنسلفانيا ( Penn’s Center for Social Impact Strategy ). بالإضافة إلى ذلك، ستُوجه الدعوة للطالبات للانضمام إلى المجتمع العالمي لخريجي منظمة AFS ، والذي يوفر لأعضائه مواد إرشادية متنوّعة وفرصًا للتواصل وتبادل الخبرات والمعلومات.

إكساب الشباب مهارات STEM لتمكينهم من إحداث تغيير إيجابي

AFS Intercultural Programs (منظمة AFS لبرامج التبادل الثقافي) هي شبكة تبادل ثقافي عالمية غير هادفة للربح تمتد خبرتها في مجال التعليم الذي يهدف إلى إحداث أثر على مدار عقود. وقال دانيال أوبست، رئيس منظمة AFS ورئيسها التنفيذي: “إنّ اكتساب مهارات مثل القدرة على التواصل مع الثقافات المختلفة، وفهم مشاعر الآخرين، وحل الخلافات هي مهارات ضرورية وحيوية في عالمنا اليوم. وإنّ تعليم مزيد من الشباب ليصبحوا مواطنين عالميين هو أمرٌ ضروري وبالغ الأهمية إذا كنّا نرغب حقًا في إيجاد مستقبل أكثر استدامة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ برنامج Accelerators يُعدّ جزءًا من مبادرة AFS Global STEM Changemakers ، وهي منحة مدّتها خمس سنوات تهدف إلى تزويد 5000 شاب وشابة في جميع أنحاء العالم بخبرات تعلم باستخدام تقنية الواقع الافتراضي من خلال برامج التبادل الثقافي التي تركّز على تعليم مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ( STEM ) والمهارات المطلوبة عالميًا وكيفية تحقيق الاستدامة. وتدير منظمة AFS هذه المبادرة بتمويل من شركة bp (بريتش بتروليوم)، وهي شركة طاقة عالمية. وتدعم شركة bp مثل هذه المبادرات لتكوين جيل يتمتع بمهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات المطلوبة عالميًا لإيجاد حلول مستدامة وزيادة التنوّع في الكفاءات التي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

يُرجى العلم بأنّ آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على المنح هو يوم 15 مايو الجاري. للاطّلاع على مزيد من المعلومات وتقديم الطلبات، يُرجى زيارة: afs.org/global-stem/ accelerators .

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