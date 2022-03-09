‫منصة VisitOman.om مُتاحة الآن للعملاء التجاريين في قطاع السفر والسياحة خلال موسم 2022

مسقط، 8 مارس 2022 /PRNewswire/ — تم التدشين الرسمي للمشغل الوطني للسفر VisitOman.om، المنصة الرقمية المتكاملة للحجز الإلكتروني وخدمة العملاء التجاريين بقطاع السفر والسياحة، في سلطنة عُمان. وفي ظل استعداد قطاع السفر والسياحة العالمي للعمل بكامل طاقته المعتادة في العام 2022م، تهدف منصة VisitOman.om إلى ربط عُمان بالعالم من خلال توفير تجربة سفر متكاملة لإبراز جمال السلطنة و إيجاد وتعزيز شراكات مثمرة ومستدامة مع العملاء التجاريين في القطاع.

وتُعد VisitOman.om أول منصة رقمية متكاملة وموثوقة في سلطنة عُمان إذ تم تصميمها خصيصاً لخدمة وتلبية متطلبات قطاع السفر الدولي. وبفضل تقنياتها الرقمية العصرية، تتيح المنصة للعملاء والشركاء التجاريين حلاً مبتكراً للسياحة الوافدة، حيث تساهم في تسهيل تخطيط وحجز وتصميم باقات السفر بهدف إبراز الفرص السياحية الوفيرة التي تزخر بها عُمان أمام الزائرين والسياح من شتى أنحاء العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال شبيب بن محمد المعمري، المدير العام للمشغل الوطني للسفر VisitOman.om: “نهدف عبر هذه الخطوة إلى تنظيم وتوحيد معايير حركة السفر بين الوجهات، والباقات السياحية، والتسعيرات، ووضع شروط وأحكام واضحة، واتفاقيات دقيقة لخدمة العملاء. ونثق أن منصتنا ستتيح فرص تجارية واعدة لقائمة شركائنا وتساهم في تحقيق هدفنا عبر تعزيز حركة السياحة القادمة لعُمان وترسيخ مكانة البلاد ضمن أبرز أسواق السفر والسياحة في العالم بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040”.

عروض مميزة مع الشركاء التجاريين

عبر توظيف أحدث التقنيات الرقمية، ستتيح المنصة ربط موفري خدمات السفر والسياحة في عُمان مع الشركاء التجاريين في أبرز الأسواق حول العالم بما يضمن التأكيد الفوري للحجوزات وتوفير تجربة سفر سهلة ومرنة وتصميم خطة سفر كاملة تبدأ وقت صعود الضيوف على متن الطائرة ومن ثم وصولهم إلى عُمان وتنتهي في لحظة مغادرتهم.

تصميم وتوفير رحلات سياحية تدوم ذكراها

يقوم فريق منصة VisitOman.om بزيارة وكلاء وموفري خدمات السفر والسياحة في أنحاء عُمان من أجل إيجاد وتصميم وتوصية تجارب سفر فريدة للعملاء. وسواء كانت التجربة عبارة عن جلسة طهي تقليدية على سفوح الجبال المترامية، أو رحلة سياحية خاصة أو تجربة حصرية، ستتيح المنصة للمستخدمين المرونة الكاملة للوصول إلى باقات تم إعدادها مسبقاً أو تصميم رحلة تتناسب مع تطلعاتهم وتمنحهم تجربة تدوم وتبقى في الأذهان. ومع التغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الحوافز والمؤتمرات والمعارض، تم تربط مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض بالمنصة لتكون حلقة وصل بين الشركاء ومنظمي الفعاليات والمؤتمرات الاستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم.

خدمات وحلول عالية الجودة

هذا وكونها مدعومة بشراكات استراتيجية وتجارية في قطاع السفر والسياحة، تشكل المنصة حلقة وصل بين سلسلة توريد قطاع السفر والسياحة المحلي بأكمله. ويخضع جميع موفري الخدمات المسجلين ضمن المنصة إلى إجراءات دقيقة للتحقق من الجودة والتأكد من أن جميع الخيارات المتاحة للعملاء تلبي متطلباتهم وتوقعاتهم. وبإمكان المستخدمين التأكد التام أن كافة خيارات السفر المتوفرة بما في ذلك رحلات الطيران، والإقامة، والنقل، والوجهات، والتجارب، والمطاعم تتوافق تماماً مع أعلى المعايير وتبرز جمال وأصالة سلطنة عُمان في كل زيارة.

جديرٌ بالذكر أن منصة VisitOman.om تتيح تجارب سياحية غير محدودة للشركاء التجاريين حيث تتضمن معلومات شاملة ومتكاملة عن كل ما تنفرد به عُمان من مقومات وتجارب وفرص سياحية. وكونها منصة السفر والسياحة الرقمية في البلاد، تساهم المنصة في تسهيل وتعزيز التعاون بين وكلاء السفر وموفري الخدمات السياحية من خلال عمليات حجز رقمية مرنة. وللحصول على المزيد من المعلومات أو التسجيل، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني VisitOman.om.

نبذة عن منصة VisitOman.om

VisitOman.om هي أول منصة رقمية متكاملة وموثوقة لخدمة العملاء التجاريين بقطاع السفر والسياحة في سلطنة عُمان. وتوفر المنصة للشركاء حلولا فريدة وسلسة لإدراج وحجز واكتشاف أبرز المواقع السياحية في عُمان. وقد تم تصميم المنصة لتعزيز شراكات السفر الإستراتيجية والتجارية، وربطها بسلسلة القيمة المضافة لقطاع السفر والسياحة المحلية التي تشمل كل من؛ الطيران، والمرافق الفندقية (الفنادق)، والنقل، والوجهات السياحية، والتجارب السياحية بمختلف أنواعها، والمطاعم وغيرها من المنتجات السياحية. كما، وتوفر المنصة محتوى غني بالمعلومات لإتاحة الفرصة أمام الزوار اكتشاف جمال عُمان الفريد عبر مجموعة من التجارب المُبتكرة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

منال الكيومي

مدير الاتصالات والتسويق

مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

VisitOman.om

هاتف: +968 2423 3849

نقّال: + 968 92585501

البريد الإلكتروني: malkiyumi@ocec.om

طارق الحرمي

أخصائي أول العلاقات الإعلامية

تراكس للعلاقات العامة

هاتف: 24649099 968+

نقّال: 94558787 968+

البريد الإلكتروني: tariq.alharemi@traccs.net

صور – https://mma.prnewswire.com/ media/1762093/Visit_Oman_ International__3.jpg