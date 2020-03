منصة كاهوت بريميوم للتعليم عن بعد أصبحت متوفرة الآن مجانا لجميع المدارس في الإمارات المتأثرة بفيروس كورونا

منصة التعليم القائمة على الألعاب التي يستعملها أكثر من 5 ملايين معلم تعرض نسخة بريميوم مجانية للمدارس المتأثرة بفيروس كورونا

أوسلو، النرويج، 9 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت منصة كاهوت Kahoot! ، منصة التعليم القائمة على الألعاب، اليوم أن الشركة بدأت بتوفير الوصول المجاني لجميع برامجها للمدارس ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة المتأثرة بانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

المدارس من الروضة – 12 المؤهلة ومؤسسات التعليم العالي المتأثرة بفيروس كورونا يمكنها الوصول مجانًا إلى كاهوت! هذه البرامج المتميزة متوفرة عن طريق النقر على clicking here for schools أو here for higher education or contact Kahoot! أو الاتصالبكاهوتعبر هذا النموذج this form . سيمكن هذا المدارس من تمكين التعلم عن بعد دون أي تكلفة لضمان استمرار طلابها في مسار التعلم أثناء انتشار الفيروس. نشجع الطلاب الذي يتعلمون في المنازل، بالإضافة إلى معلمي التعلم عن بعد، على التقديم. للحصول على هذه البرامج.

وقال إيلرت هانوا، الرئيس التنفيذي لشركة كاهوت: “نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك حدود لوقت ومكان التعلم، ونحن ملتزمون بدعم المعلمين في تسهيل التعلم عن بُعد والتعليم عبر الإنترنت في جميع الأوقات. تتمثل مهمةكاهوتفي جعل التعليم ممتعًا ونريد مواصلة الالتزام بهذه المهمة للمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم في هذه الأوقات الصعبة.”

هدف الشركة هو تمكين التعلم عن بعد / في الأماكن النائية حتى يتمكن المعلمون والمدارس من إشراك طلابهم عبر الألعاب ذاتية المباعدة الذاتية أو استضافةكاهوتعن طريق الفيديو. مزيد من المعلومات حول كيفية استخدامكاهوتفي المدارس يمكن الاطلاع هنا here .

شارك في منصة كاهوت للتعلم القائمة على الألعاب أكثر من 1.2 مليار لاعب مشارك في العام 2019 ويستخدمها أكثر من 5 ملايين معلم و 800 مليون طالب على مستوى العالم. كاهوت تسهل على المعلمين والطلاب إنشاء ومشاركة ولعب ألعاب تعليمية ملهمة لحفز المزيد من المشاركة داخل وخارج الفصول الدراسية.

أدوات كاهوت المجانية للتعلم عن بعد لجميع المعلمين

وضعية التحدي الذاتية المباعدة Self-paced challenge mode هي ميزة مجانية متاحة بالفعل لجميع المعلمين. في هذه الوضعية، يمكن للطلاب إكمال الألعاب ذاتية المباعدة في المنزل أو على جهاز محمول أو الكمبيوتر. تساعد وضعية اللعب هذه الطلاب على متابعة مسيرتهم الدراسية حتى في حالة عدم تمكنهم من الذهاب إلى المدرسة. يمكن للمدرسين أيضًا الوصول إلى أكثر من 40 مليون لعبة مجانية وجاهزة للعب في مواضيع مختلفة أو إنشاء ألعاب خاصة بهم. إصدار أساسي من كاهوت basic version of Kahoot! , بميزات قوية، وستكون متاحة دائمًا مجانًا لمعلمي ومدارس الروضة – 12.

الوصول إلى كاهوت! بريميوم مجانا

لزيادة تمكين المعلمين، كاهوت توفر الوصول المجاني إلى نسخة Premium لأي مؤسسة تعليمية تتأثر بفيروس كورونا.

ومع Premium ، يمكن للمدرسين استخدام التقارير المتقدمة لتسهيل التقييم التكويني وضبط التعليمات بناءً على أداء الطالب – حتى عندما لا يستطيعون الذهاب إلى المدرسة. تتيح Premium أيضًا للمعلمين إنشاء بنك للألعاب التعليمية على مستوى المدرسة والتعاون مع المعلمين الآخرين في مدرستهم.

حول كاهوت !

كاهوت في مهمة لجعل التعلم ممتعا! في هذه الرحلة، نريد تمكين كل طفل وطالب وموظف من إطلاق إمكاناتهم التعليمية الكامنة. نظامنا للتعلم القائم على الألعاب يسهل على أي فرد أو شركة إنشاء ومشاركة ولعب ألعاب تعليمية تؤدي إلى مشاركة جادة. بالإضافة إلى ذلك، تأخذ مجموعة تطبيقاتنا عملية تعلم الرياضيات إلى مستوى جديد وتمكن الأطفال من تعلم القراءة من خلال اللعب. تهدف كاهوت، التي تم إطلاقها في العام 2013، إلى بناء منصة تعليمية رائدة في العالم. في العام 2019، تم لعب أكثر من 200 مليون لعبة على منصة كاهوت شارك فيها 1.2 مليار لاعب مشارك في 200 دولة. يقع المقر الرئيسي للشركة في النرويج ولها مكاتب في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وفنلندا. هيا بنا نلعب!

