منصات هارب ماينر الجديدة من بيتهارب تتفاخر بقوة البحث عن العملات المشفرة

أوتاوا، أونتاريو، 25 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — شركة بيتهارب www.bitharp.com، وهي شركة ذات خبرة متخصصة في إنتاج معدات البحث عن العملات المشفرة العالية الأداء، بدأت تظهر بسرعة كاسم موثوق به بين الأفراد الذين يسعون لتحقيق أرباح عن طريق استكشاف العملات المشفرة من منازلهم. منصتا الشركة اللتان أعلن عنهما حديثا لاير ماينر وهارب ماينر تتسمان بانخفاض الحرارة والضجيج اللذين تولدانهما ويمكن وضعهما في أي مكان، ما يجعلهما مناسبين جدا للاستخدام في المنزل. وكذلك يمكن للمستخدمين البدء باستخدام هاتين المنصتين المعدتين مسبقا بمجرد وصلهما بالكهرباء، واختيار العملة المفضلة وإدخال بيانات مجموعات البحث.

وإحدى السمات الرئيسية للاير ماينر وهارب ماينر هي قدرة هذين المنتجين على توليد عائد سريع على الاستثمار. وقد تم تحقيق هذا الهدف من قبل المنتجين عن طريق تحقيقهما قوة معدل بحث عالية في البحث عن العملات المشفرة. معدل البحث هو مقياس عام لطاقة المعالجة لمنصات البحث عن العملات المشفرة. معدل قوة البحث الأعلى يعني زيادة فرصة البحث عن العملات المشفرة والحصول على مكافأة من شبكة العملة. وإضافة إلى ذلك، فإن لاير ماينر وهارب ماينر تساعدان في توليد الربحية بفضل استهلاكهما المنخفض للطاقة.

قوة معدلات البحث للاير ماينر وهارب ماينر مبينة أدناه:

بيتكوين: 355 تي أتش/أس (لاير ماينر) و2000 تي أتش/أس (هارب ماينر)

لايتكوين: 55 جي أتش/أس (لاير ماينر) و300 جي أتش/أس (هارب ماينر)

إيثيريوم: 14 جي أتش/أس (لاير ماينر) و75 جي أتش/أس (هارب ماينر)

داش: 9 تي أتش/أس (لاير ماينر) و50 تي أتش/أس (هارب ماينر)

وقال دانييل كوكس، المدير الهندسي في بيتهارب: “تعد بيتهارب واحدة من أوائل الشركات في هذا السوق التي تصنع منتجات مناسبة لعشاق التشفير العاديين الذين يقومون بالبحث عن العملات المشفرة في منازلهم دون معرفة أو خبرة. تم تصميم لاير ماينر وهارب ماينر لجعل البحث عن العملات المشفرة سهلًا وبأسعار معقولة بالنسبة لهم. إنه لمن دواعي سرورنا أن نرى العديد من المبتدئين يكسبون أرباحًا باستخدام منصات البحث عن العملات المشفرة من بيتهارب من المنزل.”

للعثور على معلومات أخرى عن لاير ماينر وهارب ماينر، يرجى زيارة https://www.bitharp.com

حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث منصات البحث عن العملات المشفرة أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل التعدين أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.