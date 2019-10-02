منح مايندتري جائزة الأم تريزا

تكريم مايندتري لممارساتها الصناعية الرائدة في قيادة التأثير المجتمعي

بنغالور، الهند، 1 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — نالت مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في مجال التقنية والتحول الرقمي، جائزة الأم تريزا “Mother Teresa Award” المرموقة للشركات تقديرًا لجهودها تجاه خدمة الإنسانية من خلال الأعمال. ويقدم معهد لويولا لإدارة الأعمال “Loyola Institute of Business Administration (LIBA)” الجائزة لشركة مايندتري بمدينة تشيناي.

وطالما عرفت مايندتري بريادتها في تقديم الخدمات الإنسانية من خلال العديد من المبادرات الخيرية التي تتمركز حول رد الجميل وترسيخ ثقافة العطاء “#BeTheGiveR”. وفي دورة 2018 من جوائز الأم تريزا، تم تكريم مايندتري لحملاتها الاجتماعية المبتكرة في المسئولية المجتمعية للشركات في سوق الأعمال الهندية.

وقامت لجنة التحكيم بتقييم المرشحين على أساس عدة معاملات تتضمن التأثير على الأفراد، والبيئة والاستدامة، والابتكار، والسلوك الأخلاقي، والتوعية الاجتماعية، والأنشطة خلف نداء الواجب والمسئولية المجتمعية للشركات. وتم تقييم المؤسسات استنادًا إلى درجة تكامل الفئات المذكورة في مهام الشركات.

وبهذه المناسبة، صرح بانيش راو “Paneesh Rao”، مسئول أول الأفراد في مايندتري قائلاً: “يشرفنا عظيم الشرف وبكل تواضع استلام جائزة الأم تريزا”. ويضيف، “وفي مايندتري، نحمل أنفسنا المسئولية تجاه المجتمع الذي نعيش به ونؤمن بإحداث فارق من خلال العطاء. ويلهمنا هذا التقدير لمواصلة هذه الجهود والمساعدة في جعل العالم مكانًا أفضل”.

وتتضمن المبادرات الرائدة المتعلقة بالمسئولية المجتمعية للشركات:

حملة الرفاهية “ Samruddhi Abhiyan “:

تماشيًا مع رؤية حملة الهند النظيفة “Swacch Bharat Abhiyan”، وفي إطار تبني المنافسة الصحية، تستهدف حملة الرفاهية إحداث تأثير إيجابي لآلاف الأطفال في سن التعليم بمنطقة كاناكابورا تالوك “Kanakapura Taluk” بولاية كارناتاكا “Karnataka” الهندية. وعلى مدار ستة أشهر، غطى البرنامج 161 مدرسة، و14,700 طفل و36 قرية من جميع أنحاء منطقة كاناكابورا تالوك في أنشطة النظافة، والرياضة، والثقافة، وتحسين معايير التعليم الشاملة. ومع الإعلان عن فوز 25 مدرسة نموذجية في هذه المنافسة، تستنسخ الآن هذه التجربة عبر الولاية بواسطة حكومة كارناتاكا.

نقل التقنية المساعدة :

دشنت مايندتري تطبيق ديجيتال نيثرا فور آيز “Digital Nethra for Eyes (DIGNIFY)”، وهو تطبيق أندرويد يحول النص المطبوع إلى صوت، بما يتيح للأفراد ذوي الإعاقة البصرية قراءة المحتوى دون الحاجة إلى طريقة برايل أو كتاب صوتي. ومن تطبيقات أندرويد الأخرى التي طورتها مايندتري، مجموعة الدخل البصري مع تحليلات للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (VIKAS)، التي تستخدم 10 تدريبات مصممة خصيصًا من خلال 34 شاشة لتحسين القدرات البصرية والدماغية للأطفال المصابين بقصور دماغي بصري “Cerebral Visual Impairment (CVI)”، وتم ابتكار هذه التقنية بواسطة أرافيند آي هوسبوتالز “Arabind Eye Hospotals” وطورتها مايندتري.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة الأم تريزا للشركات دشنت عام 1998 بواسطة معهد لويولا لإدارة الأعمال، وتقدم كل عام إلى الشركة التي تظهر التزامًا نموذجيًا للمثل العليا للشركات. وتستهدف الجائزة أن تبرز المؤسسات التي تجاوزت إلى حد بعيد نداء الواجب لدعم أنشطة الرفاهية لفائدة الفئات الفقيرة والمهمشة بالمجتمع وتوعيتهم بيئيًا.

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري (المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE) شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسين آند توبرو جورب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 15 دولة، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

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راهول ناغ “Rahul Nag”

مايندتري ليمتد “Mindtree Ltd”

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