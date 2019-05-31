منح عقد بعدة ملايين الدولارات لشركة البلوكتشين بي أل أم بي فينتيك لإعادة صوغ قطاع اللوجستيات الإندونيسي

سنغافور، 31 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — وقعت شركة البلوكتشين السنغافورية بي أل أم بي فينتيك مذكرة تفاهم مساء هذا اليوم مع وكالة التجارة الحرة والميناء الحر باتام والشركة الإندونيسية سنترال ديستريبيوزي باتام لتطوير مشروع بعدة ملايين الدولارات، بالشراكة مع وزارة التجارة تهدف إلى إعادة صوغ قطاع اللوجستيات الإندونيسي بكامله بدءا بجزيرة رياو الكبرى.

ستشهد المرحلة التجريبية تنفيذ البروتوكول الخاص بـ بلوكتشين Creatanium من بي أل أم بي فينتيك في باتام لتوحيد عملية تقديم العطاءات بين مشتري وبائعي للسلع الزراعية. يقول كلايتون أونغ، المدير القطري المعين من قبل شركة التكنولوجيا التي ستشرف على العمليات التي سيتم توسيعها تدريجياً لتشمل جميع أنحاء إندونيسيا: “سيستفيد كلا الطرفين من عملية مبسطة يتم فيها عرض الأسعار والتداول بشكل مفتوح وشفاف”.

وفي دولة من أكبر دول العالم سكانا ومنطقة صعبة تضم الآلاف من الجزر والهكتارات من الغابات، يمكن لإندونيسيا الاستفادة من منصة تتبع قائمة على تقنية البلوكتشين لتحويل سلسلة الإمداد المستهلكة للوقت إلى آلة فعالة. وحسب المؤسسة المشاركة لبي أل أم بي فينتيك كيم كي في مداخلتها فإن “حلولنا ستسمح بتحديثات على مدار الساعة حول الموقع الدقيق لنقل البضائع لمنع التأخير وتحسين العملية برمتها.”

يتمتع القطاع اللوجستي في إندونيسيا بتأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بتكاليف يمكن أن تكون أكثر من ضعفها في الدول المجاورة التي تعاني من اختلالات أيضًا على المستويات الوطنية. عندما تؤدي أوجه القصور في نقل البضائع وتسليمها داخل مناطق معينة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية مثل الأرز أو السكر، يمكن أن توفر حلول بلوكتشين من بي أل أم بي فينتيك الشفافية والتتبع اللازمين لإنشاء أرضية متساوية.

يعد هذا المشروع جزءًا من رؤية بي أل أم بي فينتيك لبناء نظام بلوكتشين يزداد قوة بصورة فريدة باستخدام بروتوكولها الخاص ومصدر متنوع للإيرادات من الحلول التكنولوجية إلى الأصول الرقمية. بدعم من عدد من المشاريع الموجودة بالفعل قيد الإعداد في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، وآخرها في باتام، وثقة السوق، تجاوزت عملة الشركة الرقمية Creatanium بالفعل التعادل مع الدولار الأميركي في أقل من عام منذ إطلاقها في أيار/مايو العام 2018.

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