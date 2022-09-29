‫منح جائزة ييدان 2022 – أعلى وسام في التعليم في العالم – للدكتورة ليندا دارلينج هاموند والبروفيسور يونغشين تشو

هونك كونج, 29 شتنبر/أيلول 2022/PRNewswire/ — منحت مؤسسة جائزة ييدان الدكتورة ليندا دارلينج هاموند والبروفيسور يونغشين تشو جائزة ييدان لعام 2022، وهي أعلى وسام تعليمي في العالم. تعترف الجائزة بعملهم المبتكر في تمكين المعلمين، وتعزيز الوصول الشامل والعادل إلى التعليم، مما يضمن أن يتمكن كل متعلم من الوصول إلى إمكاناته الكاملة.

تأسست مؤسسة جائزة ييدان في عام 2016، وتتمثل مهمتها في خلق عالم أفضل من خلال التعليم. بعد عملية تحكيم مستقلة صارمة، حصل كل من الدكتورة ليندا دارلينج هاموند والبروفيسور يونغشين تشو على جائزة ييدان 2022 لأبحاث التعليم وجائزة ييدان 2022 لتطوير التعليم، على التوالي.

قال السيد إدوارد ما، الأمين العام لمؤسسة جائزة ييدان: “نتقدم بأحر التهاني إلى الفائزين بجائزة ييدان لعام 2022، الدكتورة ليندا دارلينج هاموند والبروفيسور يونغشين تشو. يلعب كلاهما دورًا مهمًا في تمكين المعلمين والشباب بالمهارات اللازمة للازدهار في القرن الحادي والعشرين. يُظهر عملهم بوضوح التأثير التحويلي الذي يمكن أن يحدثه المعلمون على المتعلمين. وعندما يكون لدى الطلاب مدرسون رائعون، تصبح لديهم فرصًا رائعة.”

الاعتراف بالتميز لإحداث تغيير حقيقي قابل للتطوير في التعليم

حصلت الدكتورة ليندا دارلينج هاموند، أستاذة التربية الفخرية في جامعة ستانفورد، تشارلز إي دوكومون، والرئيسة والمديرة التنفيذية لمعهد سياسة التعلم، على جائزة ييدان لأبحاث التعليم لعام 2022 عن عملها في تشكيل سياسة وممارسات التعليم حول أكثر الطرق إنصافًا وفعالية للتعليم والتعلم. يكشف بحثها عن الطرق المتنوعة التي يتعلم بها الأطفال وأفضل طريقة لتعليمهم – ويغذي تلك الأفكار في برامج تطوير المعلمين القوية والمدارس المحولة التي تدعم المعلمين بشكل كلي لتغيير حياة الأطفال.

“مع سعيها الثابت لرؤية كل متعلم يصل إلى إمكاناته الكاملة، بغض النظر عن الخلفية الاجتماعية والجنس والجغرافيا، أمضت ليندا حياتها في بناء أدوات بحث تدعم السياسات والممارسات لخلق فرص تعليمية أفضل وأكثر عدلاً. ساعد تأثيرها في السياسة العامة مصممي السياسات على تشكيل تغييرات إيجابية للأطفال على نطاق واسع.” قال السيد أندرياس شلايشر، رئيس لجنة تحكيم جائزة ييدان لأبحاث التعليم، ومدير مديرية التعليم والمهارات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

من خلال أموال جائزة ييدان، ستعمل ليندا على توسيع نطاق عملها المهم في Educator Preparation Laboratory (المعروف بِـ EdPrepLab ): شبكة تركز على دعم برامج إعداد المعلمين التي تركز على الطالب وتركز على الإنصاف، والتي ترتكز على علم التعلم والتطوير وإعداد المعلمين لمساعدة جميع الطلاب على التعلم بطرق تمكينية. ستقوم بتوسيع نطاق EdPrepLab ، وإضافة برامج جديدة، والاستثمار في أبحاث جديدة حول البرامج الفعالة، وخلق مساحة حيث يمكن للمعلمين والباحثين وصانعي السياسات المشاركة والتعلم من بعضهم البعض بسهولة.

حصل البروفيسور يونغشين تشو، مؤسس مبادرة التعليم الجديدة ( NEI ) وأستاذ بكلية التربية، بجامعة سوتشو، على جائزة ييدان 2022 لتطوير التعليم عن عمله في تحسين جودة التدريس وتحويل نتائج التعلم في الصين. تدعم برامج مبادرة التعليم الجديدة ( NEI ) الخاصة به رفاهية المعلمين وتنميتهم، حيث تصل إلى أكثر من 8300 مدرسة وأكثر من 500000 مدرس و 8 ملايين طالب في جميع أنحاء الصين – أكثر من نصفهم في المناطق الريفية والنائية. من خلال الجمع بين مجتمع المتعلم بأكمله، تقوم مبادرة التعليم الجديدة ( NEI ) بتحويل البيئات المنزلية إلى مساحات تعلم إيجابية وتعزز نهجًا تعاونيًا للتعلم. يعمل المعلمون والطلاب والأسر معًا لتحقيق أهداف تعليمية واضحة، مما يؤدي إلى تعميق نتائج التعليم بما يتجاوز التركيز على التدريس للاختبار والامتحانات.

“يتعامل البروفيسور تشو بنجاح مع بعض أكثر التحديات استعصاءً في مجال التعليم: تحسين المساواة والشمول. يشجع عمله على تقدير قيمة التعلم للنمو الشخصي من خلال تحسين القراءة والكتابة والتواصل. لقد نجح في التغيير التدريجي لطريقة تعامل المعلمين مع التطوير المهني وكيف يتعلم الطلاب في الفصول الدراسية وفي المنزل. ولعل الأهم من ذلك أنه يذكرنا بأهمية الفرح والرفاهية لكل متعلم.” قالت دوروثي ك. جوردون، رئيسة لجنة تحكيم جائزة ييدان لتطوير التعليم وعضو مجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم.

يخطط البروفيسور يونغ شين تشو لاستخدام أموال جائزة ييدان لتوسيع نطاق مبادرة التعليم الجديدة ( NEI ) في المناطق الريفية النائية في الصين وتطوير مركز تعليمي قائم على السحابة، وتحسين جودة التعليم وتوفير وصول شامل ومنصف إلى التعليم لجميع المتعلمين.

“تدعم جائزة ييدان الأفكار الأكثر إبداعًا في التعليم وتساعد على توسيع نطاقها بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن من الأشخاص. ومن ثم، فإن الفائزين بالجائزة مهمون لتحقيق هدفنا المتمثل في تحويل التعليم في جميع أنحاء العالم – ومن خلال ذلك، فتح مستقبل أكثر إشراقًا لجميع المتعلمين”، كما قال الدكتور كويشيرو ماتسورا، رئيس لجنة تحكيم جائزة ييدان والمدير العام السابق لليونسكو.

تدعم مؤسسة جائزة ييدان صانعي التغيير في مجال التعليم

تُمنح جائزة ييدان للأفراد أو الفِرق التي ساهمت بشكل كبير في نظرية وممارسة التعليم. سيتم منح كل فائز 30 مليون دولار هونج كونج (حوالي 3.9 مليون دولار أمريكي ، يتم تقاسمها بالتساوي بين الفرق )، نصفها سيكون بمثابة صندوق مشروع لمساعدتهم على توسيع نطاق مشاريعهم التعليمية ودعم المزيد من المتعلمين على مستوى العالم.

يستخدم البروفيسور إريك هانوشك، الحائز على جائزة ييدان لأبحاث التعليم لعام 2021، أموال الجائزة لإنشاء برنامج Yidan African Fellows ، وهو شبكة من الباحثين المحليين في مجال سياسة التعليم بهدف تحسين اتخاذ القرارات التعليمية في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. في الهند، تعمل الدكتورة روكميني بانيرجي الحائزة على جائزة ييدان لتطوير التعليم لعام 2021 مع براثام لتطوير واختبار وتنقيح برامج السنوات الأولى وتوسيع التعاون مع الحكومات المحلية. ومن المتوقع أن يستفيد من هذه البرامج 35000 طفل في 650 مجتمعًا.

فتح باب الترشيح لجائزة ييدان 2023 في أكتوبر

تستمر جائزة ييدان في الترحيب بالترشيحات لتكريم صانعي التغيير في التعليم، الذين يؤثرون بشكل إيجابي على المتعلمين في جميع أنحاء العالم من خلال حلول تعليمية تحويلية وقابلة للتطوير ومستدامة.

عن مؤسسة جائزة ييدان

مؤسسة جائزة ييدان مؤسسة خيرية عالمية، تسعى إلى المساهمة في تغيير العالم نحو الأفضل من خلال تطوير التعليم. تدعم المؤسسة الأفكار المبتكرة وممارسات التعليم الجيد من خلال جائزتها وشبكتها من المبتكرين، وتحديدًا، من خلال الأفكار والممارسات التي تتميز بقدرتها على تغيير الحياة والمجتمع بشكل إيجابي.

تعد جائزة ييدان وسامًا تعليميًا شاملًا رفيع المستوى يكرم الأفراد أو الفرق التي تساهم بشكل كبير في تطوير نظريات التعليم وممارسته.

https://yidanprize.org

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