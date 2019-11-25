منتدى سالت يكشف عن المتحدثين العالميين في مؤتمره في أبو ظبي في ديسمبر

المؤتمر الأول للمنتدى في الشرق الأوسط سيتضمن قادة أعمال معروفين ومسؤولين سياسيين من حول العالم

نيويورك، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيجمع منتدى سالت، وهو منتدى عالمي رفيع المستوى للقيادة الفكرية، معا مجموعة متنوعة ومرموقة من قادة الأعمال العالميين والمستثمرين وخبراء السياسة لمؤتمره الأول، سالت الشرق الأوسط في أبو ظبي، الذي سيعقد في قصر الإمارات في الفترة بين 9 – 11 كانون الأول/ديسمبر.

وسيعرض منتدى “سالت أبو ظبي”، بالشراكة مع مؤسسة سوق أبو ظبي العالمي، وهو المركز المالي الدولي الحائز على الجوائز في أبو ظبي، موضوعات تتراوح بين مستقبل الأعمال العالمية وفرص الاستثمار الناشئة إلى الطاقة والجغرافيا السياسية إلى التكنولوجيا المالية والاستهلاكية.

تشمل قائمة المتحدثين البارزين في سالت أبو ظبي:

سعادة أحمد علي الصايغ، وزير الدولة في الإمارات العربية المتحدة والرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي العالمي؛

سعادة خلدون المبارك، المدير الإداري والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار؛

صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛

ديفيد روبنشتاين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك لمجموعة كارلايل؛

الجنرال جون كيلي، (متقاعد)، الوزير الأميركي السابق للأمن الداخلي؛

روزلين تشانغ، رئيسة صناديق التحوط في شركة الصين للاستثمار؛

تيم دريبر، مؤسس شركة دريبر أسوشيتس؛

محمد العريان، كبير المستشارين الاقتصاديين في شركة أليانز؛

الدكتور ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية؛

باراغ خانا، المؤسس والشريك الإداري لـ فيوتشر ماب؛

إريك كاس، الشريك والرئيس لمجموعة يوروب أند بارتنرز؛

سعادة البروفيسور مثولي نكوبي، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في زمبابوي؛

رونالد ويستر، الرئيس التنفيذي لشركة أيه بي جي لإدارة الأصول؛

رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماثيو رينزي؛

سعادة فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني (2016-2019)؛

وغيرهم الكثير.

وقال أنطوني سكاراموتشي، مؤسس سالت: “من أجل حل أكثر القضايا أهمية في عصرنا، نحتاج إلى إجراء نقاش بناء بين الثقافات مع أبرز قادة الأعمال والسياسة والتكنولوجيا من جميع أنحاء العالم. تعتبر أبوظبي بوابة مهمة للعالم وهي المكان المثالي لاستضافة مناقشات ديناميكية تساعد على إطلاق السلام والازدهار العالمي.”

ومع تحول أبوظبي إلى مركز عالمي للتمويل والاستثمارات، سيوفر منتدى سالت الافتتاحي في الشرق الأوسط للضيوف وصولاً غير مسبوق ورؤية ثاقبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على مدار 10 سنوات من تاريخه، تطور منتدى سالت من مؤتمر يركز على الاستثمارات البديلة إلى منتدى عالمي شامل لقيادة الفكر يضم آلاف الرواد العالميين في مختلف الصناعات والأيديولوجيات والثقافات.

سالت أبو ظبي هو منتدى يحضره المشاركون بالدعوة فقط، حيث يتم تفحص طلبات الحضور بدقة من قبل فريق سالت. التسجيل مفتوح الآن ويمكن للمشاركين المحتملين طلب دعوة على www.salt.org

حول سالت

سالت هو منتدى عالمي لقيادة الفكر يعزز التعاون عند تقاطع التمويل والتكنولوجيا والجغرافيا السياسية. يجمع كل مؤتمر رئيسي من مؤتمرات سالت بين الآلاف من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء في العالم لمدة ثلاثة أيام من تبادل الأفكار والتواصل والترفيه. يرجى زيارة www.salt.org لمعرفة المزيد أو التواصل مع سالت على على Twitter أو Facebook أو LinkedIn أو Instagram .

سالت تابع لشركة سكاي بريج كابيتال، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الاستثمارات البديلة.

عن سوق أبوظبي العالمي

سوق أبوظبي العالمي هو مركز مالي دولي يقع في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، تم افتتاحه للعمل في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2015. وتم إنشاؤه بموجب مرسوم اتحادي من دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مالي عريض القاعدة. سوق أبو ظبي العالمي يدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي للأعمال والتمويل، ويعمل كحلقة وصل استراتيجية بين الاقتصادات المتنامية في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وبقية العالم.

ترتكز استراتيجية سوق أبو ظبي العالي على نقاط القوة الرئيسية في أبوظبي بما في ذلك الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة الأصول والابتكار المالي. وإذ يتألف من ثلاث هيئات مستقلة: محاكم سوق أبو ظبي العالمي، هيئة تنظيم الخدمات المالية وهيئة التسجيل، تحكم مؤسسة سوق أبو ظبي العالمي باعتبارها مؤسسة مالية دولية تحكم كامل مساحة الـ 114 هكتارا (1.14 كيلومتر مربع) من جزيرة المارية التي تعتبر منطقة مالية حرة محددة.

ويمكن السوق المؤسسات المالية وغير المالية المسجلة، والشركات والكيانات للعمل والابتكار والنجاح في إطار تنظيمي دولي على أساس القانون العام. منذ إنشائه، حصل سوق أبو ظبي العالمي على جائزة “المركز المالي للعام (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) لمدة أربع سنوات متتالية لمبادراته ومساهماته في قطاع الأسواق المالية وأسواق رأس المال في المنطقة. *

لمزيد من التفاصيل حول سوق أبو ظبي العالمي، يرجى زيارة الموقع www.adgm.com أو متابعتنا على تويتر وإنستاغرام على @adglobalmarket ولنكدن على @Abu Dhabi Global Market

المصدر: جوائز المستثمر العالمي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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جون ليو

المدير المشارك للاتصالات

joan.lew@adgm.com

جيمي شليكر

جاي كونلي

973-850-7309

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