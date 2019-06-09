منتجع دبل تري باي هيلتون بينانغ يعلن عن حزمة سياحية للأسر

بيناغ، ماليزيا، 11 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلن منتجع دبل تري باي هيلتون بينانغ، المنتجع الفائز بالجوائز، القائم على خط باتو فيرينجي الهادىء على بعد 45 دقيقة فقط من مطار بينانغ الدولي وعلى بعد 20 دقيقة فقط من موقع اليونيسكو التراثي، جورجتاون، حزمة سياحية للصيف مصممة لتكون نزهة عائلية استوائية.

تشتمل حزمة الرحلات الصيفية على غرفة العائلة، الجناح المواجه للبحر والذي تبلغ مساحته 1076 قدمًا مربعًا مع شرفة مفروشة تضم غرفة بسرير كنغ وغرفة بسرير توين أصغر تتسع لما يصل إلى 6 أشخاص وهي مناسبة لأسرة مع أطفال. يحتوي الجناح المكون من غرفتي نوم على منطقة معيشة منفصلة، وممر مشترك مع غرفة واسعة يمرحون ويلعبون فيها، وشرفة واسعة مطلة على البحر مع كراسي للتشمس وطاولة لتناول الطعام.

وبديل ذلك هو الإقامة في الغرفة الفاخرة التي تبلغ مساحتها 689 قدما مربعا التي يمكن فيها للآباء قضاء وقت مريح فيها ويمكن للأطفال اللهو معا. وإذ هي مثالية للعائلات، يمكن أن تكون هذه الغرف متصلة، مع شرفة مفروشة في حين يكون الأصدقاء أو أفراد الأسرة في الغرفة المتصلة المجاورة المؤثثة بكنبة نوم مع ردهة خاصة تتميز بالهدوء الكامل.

يمكن تخصيص هذه الغرفة الفسيحة بناء على تفضيلات الآباء أو تفضيلات أطفالهم مثل المغامرات المموهة (الخيام المظللة بالكامل للأطفال)، أو الزقاق الشخصي للبولينغ أو ملعب غولف مصغر أو خيمة لمشاهدة الأفلام (مزودة بعاكس أو شاشة)، أو على شكل بار للكاريوكي، أو صالة رياضية خاصة داخل الغرفة.

إليك العديد من الأسباب الرائعة التي تجعل من منتجع دبل تري باي هيلتون بينانغ الملاذ المثالي للعائلات:

• خدمات رعاية الأطفال في الموقع وأنشطة نادي الأطفال

فور الوصول يمكن للأطفال عيش تجربة تصوير مع كوكي تيدي. يمكن هنا للوالدين الاسترخاء فيما يكون أطفالهم يمرحون ويلعبون، وذلك بفضل خدمات العناية بالأطفال في الموقع وأنشطة نادي الأطفال المثيرة. المنتجع هو أيضًا موطن لأول متحف ماليزي مخصص لدببة الألعاب تيدي، تيدي فيل، حيث يمكن للصغار القيام بزيارة مجانية (ما يصل إلى 3 أطفال للعائلة) للمعالم الثقافية في بينانغ وصنع دماهم من الدببة التي يعودون بها إلى البيت.

يمكن للأطفال الاستفادة من مساحة الاستجمام في الهواء الطلق وتغطيس أقدامهم في مسبح الأطفال مع منطقة للعب على الرمال، مما يوفر ساعات طويلة من المرح والترفيه لكل من الآباء والأمهات والأطفال.

خيارات الطعام الإبداعية للبالغين والأطفال

يوفر منتجع دبل تري باي هيلتون بينانغ وصولاً مباشراً إلى ميامي بيتش، وهي مكان ممتاز لقضاء ظهيرة في الشمس. يمكن للضيوف الاستمتاع بسلة تنزه معبأة بشكل خاص بمجموعة متنوعة من المعجنات المخبوزة الطازجة والسندويشات والتخصصات المحلية وحتى ببسكوت الشوكولا الخاص المميز من دبل تري التي يمكن تناولها فيما تكون العائلة مندمجة في صنع الذكريات.

عندما تكون بعيدًا عن المنزل، فليس من غير المألوف الاشتياق إلى مذاقه. فمن مطبخ الطهي الحي الذي يضم قسمًا للمأكولات الشرق أوسطية إلى عروض الطعام حسب الطلب، بل وحتى زاوية مخصصة للأطفال لتناول طعام الإفطار، يقدم مطبخ مكان في دبل تري، المطعم المفتوح عمليا طوال اليوم، عددًا لا يحصى من المأكولات المحلية والعالمية التي يقدمها الطهاة الموهوبون من الفندق لتلبية أي رغبات شديدة.

خدمة نقل مجانية إلى أفضل المواقع في المدينة

بينانغ هي موقع لعدد وافر من المواقع التراثية والفرص التعليمية للأطفال. فمن موقع اليونسكو التراثي المشهور، جورج تاون ثم المسار الجداري؛ إلى اللعب مع الفراشات في إنتوبيا في مزرعة فراش بينانغ، أو أحد الأسواق المحلية العديدة التي ترصع جميع أنحاء الجزيرة للحصول على نكهة المنتجات المحلية والهدايا التذكارية الفريدة، تشمل الإقامة في المنتجع الوصول إلى خدمة النقل المكوكية المجانية إلى بعض المواقع الأكثر إثارة للاهتمام في الجزيرة.

يمكنك الإقامة بسعر 85 دولارًا أميركيًا في الليلة في غرفة الضيوف أو بسعر 185 دولارًا أميركيًا في الليلة للغرفة العائلية التي تضم غرفتي نوم وشرفة.

يدعو دبل تري أي شخص مهتم بالمشاركة في أي من الأنشطة المذكورة أعلاه إلى الاتصال بالرقم “0” على خط CareLine ومشاركة طلبهم مع موظفي دبل تريبل أو التحدث إلى أعضاء الفريق في مكتب الاستقبال القادرين على التحدث باللغة العربية لمساعدتهم على الرد على استفساراتههم.

عن دبل تري باي هيلتون

دبل تري باي هيلتون DoubleTree by Hilton هي مجموعة عالمية سريعة النمو تضم حوالي 560 فندقاً راقياً تضم أكثر من 130،000 غرفة عبر ست قارات. على مدار الخمسين عامًا الماضية، حافظ دبل تري باي هيلتون على فلسفته المتمثلة في أن الأشياء الصغيرة هي التي تحدث فرقًا كبيرًا، من الترحيب بالضيوف بكعكه الدافىء المميز من دبل تري، إلى خدمة المجتمع المحلي. بفضل تفاني أعضاء فريقه، يضمن دبل تري باي هيلتيون أفضل التجارب المطلقة للضيوف ويظل رمزًا للراحة من خلال الإقامة ووسائل الراحة المعاصرة، بما في ذلك تجارب الطعام والشراب الفريدة وعروض اللياقة البدنية الحديثة، والاجتماعات والمساحات الخاصة بالأنشطة. يمكن لأعضاء هيلتون أونورز Hilton Honors الذين يحجزون مباشرة من

خلال قنوات هيلتون المفضلة الوصول إلى مزايا فورية. للحجز، يمكن للمسافرين زيارة doubletree.com . تواصل مع دبل تري باي هيلتون على Facebook وTwitter و Instagram. تعرف على أحدث أخبار العلامة التجارية على newsroom.hilton.com/doubletree.

المصدر: منتجع دبل تري باي هيلتون بينانغ

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/893418/DoubleTree_Resort_by_Hilton_Penang.jpg