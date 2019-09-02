مكتب دبي الجديد لشركة ترو سيرتش سيركز على اقتصاد المنطقة المدفوع بالتكنولوجيا

فيلادلفيا، 2 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة ترو سيرتش، شركة التوظيف العالمية التي تركز على توظيف المسؤولين التنفيذيين وغيرهم من المسؤولين الاستراتيجيين للشركات المدفوعة بالتكنولوجيا، عن افتتاح مكتبها في دبي، وهو المكتب الـ 11 للشركة في العالم. وقد صُنفت الشركة مؤخرا بأنها الشركة الثامنة الأكبر في أميركا الشمالية وهي تواصل التوسع بصورة كبيرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وستترأس الشريكة ناتالي سبري مكتب الشركة الجديد في دبي.

يعكس التوسع في دبي والشرق الأوسط استثمارات المنطقة المتنامية في التكنولوجيا. بين عامي 2015 و 2018، استقطبت دبي أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أجل تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي والروبوتات وحدها.* استحوذت شركة بروبرتي فايندر، وهي إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة، على استثمارات بقيمة 120 مليون دولار من شركة جنرال أتلانتيك، وأعلنت شركة أوبر مؤخرًا أنها استحوذت على شركة كريم، منافستها في الشرق الأوسط في صفقة تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار.

وقال المدير العام لشركة ترو سيرتش في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، سيف سيفانسن: “لقد أحدث الابتكار التكنولوجي في الشرق الأوسط قدرًا كبيرًا من الطلب على المواهب عالية النمو. بفضل الخبرة المحلية لناتالي وشبكة المواهب العالمية لدينا، نحن في وضع مثالي لدعم نظام القادة المتسع هذا.”

بالنظر إلى خبرة ناتالي الواسعة في توظيف القادة في مجال التكنولوجيا في دبي على مدى السنوات الـ 11 الماضية، فقد كانت اختيارًا طبيعيًا لقيادة أعمال شركة ترو في المنطقة. وقد ترأست ناتالي سابقًا وظائف في شركة بروبرتي فايندر ودبيزيل. وتواصل هذه المعرفة المحلية الحميمة في لعب دور رئيسي في قدرتها على جذب المواهب ونقلها إلى دبي. بالإضافة إلى ذلك، فهي تجلب منظورًا دوليًا واستثماريًا حيث أنها عملت لأكثر من 15 عامًا لدى شركة الاستثمار غولدمان ساكس وبنك كريديت سويز.

عبر تأسيسها مكتبا في قلب مدينة دبي للإعلام، تقدم شركة ترو إلى المنطقة نهجًا شفافًا يعتمد على البيانات ويرتكز على العميل إلى جانب الوصول العالمي إلى المواهب. سيمكّن هذا العرض عملاء التوسع السريع من الاستثمار في السوق وتحديد المواهب ونقلها، وتوفير طرق جديدة للوصول إلى المرشحين، والعمل بوتيرة تشتد الحاجة إليها في المنطقة.

عن ترو ريسيرتش

ترو هي شركة التوظيف العالمي للمديرين التنفيذيين + المواهب الاستراتيجية الأخرى للمؤسسات التي تسعى إلى النمو والتحول. ترو سيرتش هي جزء من منصة True، وهي مجموعة عالمية من المنتجات والخدمات التي تركز على المواهب.

*https://www.arabianbusiness.com/technology/415358-dubai-attracts-over-21bn-foreign-investment-in-ai-robotics

أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا

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