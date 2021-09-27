مكتب إدارة شؤون الأسر الثرية الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل عامه العاشر من الناجح المبهر في أعماله

دبي، الإمارات العربية المتحدة / 27 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — تأسس هذا المكتب في عام 2012، زانارا (Xanara) وهو يخطو إلى عامه العاشر من النجاح منقطع النظير، والإشادة بإدارة أعماله كمكتب رائد لإدارة شؤون الأسر الثرية في الإمارات العربية المتحدة. حيث تميزت شركة زانارا (Xanara) بشفافية جوهرية لا تقارن، ميزتها وأثبتت جدارتها كواحدة من أكبر شركات إدارة الثروات ثقة في المنطقة.

نشأت شركة Xanara من التحول الكارثي في الخدمات المصرفية الخاصة بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وتأسست برؤية محورها إنشاء ثروة العملاء والحفاظ عليها من الشكوك. بصفتها شركة استشارات الثروة الرائدة والنموذجية، فإن زانارا (Xanara) تساعد العملاء على تجاوز تعقيدات الثروة، وتحقيق عوائد كبيرة على الاستثمارات.

جيوتي كيشافان – هي مؤسسة شركة زانارا (Xanara) والرئيس التنفيذي لها، وهي تقود بنجاح فريقًا من مستشاري الثروة والاستثمار المخضرمين. بصفتها مغتربة من الجيل الرابع (وواحدة من النساء القلائل في صناعة يهيمن عليها الذكور)، قطعت جيوتي شوطًا طويلاً من موطنها، حاملة معها ثروة من الخبرة التي امتدت لعقود طويلة من عملها في الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات، مما وضع أسسًا قوية راسخة لشركة زانارا (Xanara).

تقول جيوتي: “لم أشعر أبدًا بأنني دخيلة، فلطالما شعرت دائمًا أنه يجب على المرء أن يحب ما يفعله، وأننا جميعًا نحتاج إلى الاستيقاظ متطلعين إلى يوم مشرق آخر، وإلى دفع فرد آخر إلى الأمام، وإلى التعرف على غير المألوف بغض النظر عن اللون، والعقيدة، والجنس أو العرق”. يعكس هذا النهج المتمحور حول الفرد تحقيق شركة زانارا (Xanara ) لنسبة عمل متساوية (50-50 بالمئة) فيما بين موظفيها من الرجال والنساء ومن مختلف الخلفيات الاجتماعية والعرقية المتنوعة.

تلتزم شركة زانارا (Xanara) بخدمة جميع عملائها بنفس الحماس. فموظفينا يبنون علاقاتهم على التعاطف والنزاهة والموثوقية والحدس مع خدمة المصالح الفضلى لكل فرد بطريقة تتمتع بالكفاءة والمرونة والابتكار.

تعتزم شركة زانارا تبديل الطريقة التي يُنظر بها إلى إدارة الثروات باعتبارها تقديم مشورة تعتمد على الشفافية والموثوقية في الاستثمارات وتعاقب الثروة والعمل الخيري. حتى عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في عرقلة مسيرة الاقتصاد العالمي في عام 2020، ضمنت زانارا لعملائها الحد الأدنى من المخاطر في ظل ديناميكيات السوق غير المواتية.

والآن، تتطلع شركة زانارا إلى النمو عبر القارات مع تعزيز جذورها الراسخة في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن شركة زانارا ( Xanara )

زانارا هي شركة ومكتب رائد لإدارة شؤون الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخدم العملاء العالميين وتقدم خدمات استشارية وإدارية مخصصة ومستدامة. يتمتع فريق المستشارين التابع لهم بفهم دقيق للأسواق المالية، ومعرفة متعمقة بتدفقات الإيرادات التي تضمن نموًا غير مسبوقًا لمحافظ العملاء.

شركة زانارا (Xanara) مرخصة من هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبو ظبي العالمي (ADGM) في أبو ظبي وكذلك من لجنة الخدمات المالية في دولة موريشيوس.

للتواصل:

نينا ديني

neena@xanaradvisors.com

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