مقابلة حصرية لشبكة تلفزيون الصين الدولية مع رجل أعمال صيني في تونغا

بكين، 24 يناير 2022 / PRNewswire / — رجل الأعمال الصيني يو هونغتاو ( Yu Hongtao ) موجود في تونغا ( Tonga ). خلال مقابلته مع شبكة تلفزيون الصين الدولية، صرح أن الغبار منتشر في كل مكان على الجزيرة.

صرح يو “ما رأيته حتى الآن هو أن الجميع يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث. الجميع تقريبا يرتدون قناعا. والرماد البركاني في الشوارع لأن الرماد استمر عدة ساعات. الأرض مغطاة بالرماد بما في ذلك النباتات ومنازل الناس”.

كما صرح: “يقوم بعض المتطوعين بتنظيف الطرق ولكن ليس في الغابة بعد. لقد كان الناس ينظفون الطرقات لتوهم”.

فيما يتعلق بالظروف المعيشية، بما في ذلك إمدادات المياه والكهرباء والغذاء في تونغا، لم تعد الأمور إلى طبيعتها بعد، ولكن كان هناك تحسن في بعض المناطق.

كما صرح أن الكهرباء عادت إلى العديد من المناطق في غضون يوم واحد بعد ثوران البركان انقطاع التيار الكهربائي. أيضًا، بعد الفجر، في يوم الثوران، أعاد الجميع تخزين المؤن.

صرح قائلًا: “أنا شخصياً قمت بتخزين الماء ثم الطعام والمزيد من الماء.

إننا لدينا إمدادات كافية هنا. لا توجد مياه معبأة في السوبر ماركت الآن، لكن الإمدادات الأخرى لا تزال متوفرة”.

الخضار غير متوفرة في الوقت الحالي. صرح يو إن صديقه الذي يعمل في الزراعة أخبره أن الناس في الجزيرة لن يحصلوا على خضروات طازجة لأكثر من شهر. أما بالنسبة للفاكهة، فقال: “في البداية، لم يكن هناك الكثير في الجزيرة، فقط بعض البطيخ. لكن حتى هذا أصبح نادرًا الآن”.

صرح يو لشبكة تلفزيون الصين الدولية: “لا أعتقد أن الحياة قد عادت إلى طبيعتها.

وصرح أن نائب رئيس الوزراء قد أعلن حالة الطوارئ، وأن سكان جزيرة تونغا ينضمون إلى جهود الإغاثة من الكوارث وينظفون الرماد البركاني من الطرق.

كما صرح: “إذا لم يتم تنظيفها، فإنها ستطير مرة أخرى في الهواء عندما تمر المركبات، وستهبط على أسطح المنازل.

إن مياه الشرب في تونغا تأتي مباشرة من المطر. يوجد في كل منزل آلة تجميع لمياه الأمطار مثبتة على أسطحها، لذلك علينا التأكد من تنظيف كل الرماد”.

https://news.cgtn.com/news/ 2022-01-21/CGTN-exclusive- interview-with-Chinese- businessman-in-Tonga- 16Z8jjeEew8/index.html