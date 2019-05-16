مع استثمارات إيلينا باتورينا، بدء الإنشاءات في مشروع عقاري فاخر في قبرص

ليماسول، قبرص، 16 مايو / أيار، 2019 /PRNewswire/ — بعد الحصول على جميع التصاريح اللازمة، والهياكل الاستثمارية لسيدة الأعمال العالمية إيلينا باتورينا “Elena Baturina”، تم الإعلان عن البدء في إنشاء مشروع سيمبول “Symbol“، الذي يعد أحد مشروعات التطوير العقاري الفاخر في ليماسول، قبرص. وتتولى شركة الإنشاءات القبرصية سيفيلد جروب “Cyfield Group” تنفيذ الإنشاءات التي من المزمع الانتهاء منها بحلول 2021.

وكما تم الإعلان مسبقًا، سيصل إجمالي قيمة الاستثمارات في مشروع التطوير لنحو 40 مليون يورو. وتشغل مساحة الأرض المخصصة التي تم حيازتها في نوفمبر / تشرين ثاني 2016 نحو 4,6 مليون متر مربع تطل مباشرة على ساحل البحر بالقرب من مركز مدينة ليماسول مع سهولة الوصول إلى جميع المرافق وخطوط النقل.

وبهذه المناسبة، أشار ألكسندر ريزتشيكوف “Alexander Rezchikov”، عضو مجلس الإدارة المنتدب، “يعد سيمبول مشروع تطوير شاملاً وعصريًا، صمم خصيصًا بالتركيز على مفهوم تقديم أقصى قدر من المنافع للسكان المستقبليين. ويتصف المشروع بهيكل داخلي وخارجي فريد، ولا يبعد الشاطئ إلا مرمى حجر عن المشروع، ويمكن رؤية البحر دون أية عوائق، مع قائمة شاملة من الخدمات والبنية التحتية المتطورة للغاية. ونحن على ثقة أن المشروع سيصير معلمًا للمدينة”.

وتولى التصميم المعماري الإسباني الشهير ريكادرو بوفيل “Ricardo Bofill” ومكتبه تالير دو أركيتكتورا “Taller de Arquitectura”، ويتضمن المبنى 23 وحدة سكنية، على مساحة تتجاوز 7 آلاف متر مربع. ويتيح التصميم شرفات رحبة بكل طابق، ويوفر مرونة في التخطيط يسمح بالتغيير في مساحات الشقق وتصنيفها. وستتاح بمنطقة التطوير المرافق المناسبة، مثل ساحة انتظار تحت الأرض، ومناطق صحية، ونادي صحي، ومناطق لممارسة الرياضة، وأماكن ترفيهية، ومسبح، وحديقة خاصة، وبواب مخصص وخدمات أمنية.

وفيما مضى، اكتسبت إيلينا باتورينا خبرة واسعة في أنشطة الإدارة والتطوير والإنشاءات. وهي تترأس شركتها الإنشائية الخاصة إنتيكو “Inteco” منذ قرابة عقدين. وفي ظل توجيهاتها، صارت الشركة إحدى أكبر شركات الإنشاءات الرائدة في روسيا، مع محفظة متنوعة وحائزة على جوائز امتدت خارج حدود روسيا.

وتتركز مصالحها التجارية في أيرلندا، وجمهورية التشيك، وروسيا، أما مصالحها في الطاقة المتجددة فتتركز في إيطاليا، واليونان، وقبرص، بينما تتخصص شركة إنشاءات مقرها ألمانيا في إنشاء الهياكل المعمارية التي استخدمت في السقف المتحرك بملعب ويمبلدون الرئيسي ضمن ملاعب أخرى رفيعة المستوى، بالإضافة إلى مصالحها في مشروعات العقارات التجارية والسكنية العديدة التي تنتشر عبر دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكازاخستان وروسيا.

وطبقًا لأحدث قوائم فوربس، صنفت باتورينا أغنى امرأة في روسيا مع ثروة تقدر بـ 1,2 مليار دولار أمريكي.