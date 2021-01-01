مع اتباع كافة التدابير الوقائية برج خليفة ووسط مدينة دبي يشهدان احتفالاً مبهراً بليلة رأس السنة الجديدة

عروض الليزر والأضواء حملت رسالة شكر للعاملين في الخطوط الأمامية حيث يشاهده الآلاف مباشرة على موقع يوتيوب وتطبيق زوم.

احتفت “إعمار” بالعمل الجماعي من خلال عرض رسائل التهنئة بالعام الجديد من جميع أنحاء العالم على برج خليفة

يمكن للمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وزوارها الاستمتاع بمشاهدة العروض المتكررة لغاية مارس

دبي، الإمارات العربية المتحدة،1 يناير 2021 /PRNewswire/ — استقبلت شركة إعمار التي تولت تطوير برج خليفة، العام2021 بعرض مبهر واستثنائي للألعاب النارية احتفالاً بليلة رأس السنة الجديدة من خلال الألعاب النارية المذهلة وعروض الرسوم المتحركة والاضواء والليزر. وفي ظل الظروف الاستثنائية التي شهدهاالعام الماضي، جاءت احتفاليةهذا العام بطريقة مختلفة وحملت العديد من الرسائل مثل دعم “العمل الجماعي”، والنجاح المتميز والإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن الإشادة بأبطال الخطوط الأمامية لمكافحة وباء كوفيد-19.

وتحول برج خليفة إلى تحفة فنية جمعت عروض الأضواء وأشعة الليزر والصور والموسيقى في تناغمٍ بديع مع أداء نافورة دبي، الأمر الذي وفّر للمشاهدين، سواء على الإنترنت أو الطبيعة، تجربةً لا مثيل لها .

وعبّر محمد العبار، مؤسس إعمار، عن فخر واعتزاز الشركة لتنظيمها احتفالات استثنائية ترقى للمستويات العالمية وتشد انتباه الجميع حول العالم، مؤكدا أنّ التحديات الكبيرة التي شهدها العام 2020، لم تثنِ الشركة عن العمل لضمان الاحتفال بليلة مثالية لرأس السنة، بما يفوق ما قدمته إعمار خلالالأعوام السابقة.

وقال العبار : “حرصنا أن تشير الأفكار التي حملها العرض إلى مواضيع مهمة مثل موضوع التكافل والعمل الجماعي، إضافة إلى الإشادة بأبطال الخطوط الأمامية الذين كرسوا حياتهم للحد من انتشار وباء كوفيد-19،كما نتمنى أن تبعث هذه الاحتفالات برسالة أمل إلى جميع سكان العالم”.

وأضاف: “انطلاقاً من روح القيادة الشجاعة والحكيمة التي تمتاز بها دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل السير على هذا النهج ونتطلع إلى عام جديد يسوده تفاؤل والأمل”.

وشارك برج خليفة احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة من جميع أنحاء العالم ودعا الجماهير للانضمام افتراضياًمن خلال تطبيق زوم والبث المباشر على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

وتمكنت حكومة الإمارات وشركة إعمار من التغلب على تحديات كبيرة تمثلت في مدى قدرتهما على استضافة حدث احتفالي ضخم خلال جائحة كوفيد-19، من خلال تبني إجراءات وقائية واسعة النطاق، إضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية المبتكرة فيما يتعلق بالتباعد الجسديلضمان صحة وسلامة ضيوف ليلة رأس السنة، وأثبت الحدث نجاح الدولة في قدرتها على إنجاز الفعاليات في أحلك الظروف وكان مثالاً على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل.

وقد جاء هذا النجاح نتيجة التعاون الكبير والوثيق بين مختلف الهيئات والسلطات، وما كان ليتحقق لولا مساعدة قيادة الإمارات وسلطات دبي وشرطة دبي واللجنة العليا لإدارة أزمة كوفيد – 19 وجميع أعضاء لجنة أمن الفعاليات ومقاولي إعمار والموردين والمتطوعين، وفريق إعمار.

ولمن فاته العرض الحي، يمكن مشاهدته عبر الإنترنت على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة إعمار في أي وقت.

سيعرض برج خليفة احتفال “إعمار” بليلة رأس السنة 2021 ليلاً حتى يوم 7 يناير، فيما سيقدم عروضاً جديدةً بأشعة الليزر والأضواء لغاية 31 مارس.

نبذة عن إعمار العقارية:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. تعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربعة في الإمارات العربية المتحدة والأسواق العالمية الرئيسية.

ولدى إعمار سجل حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحددة، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 67,700 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية. ولدى الشركة أكثر من 880 ألف متر مربع من الأصول التي تولد إيرادات مستمرة، و25 فندقاً ومنتجعاً تضم 5,342 غرفة. تساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنحو 46% من إجمالي إيرادات الشركة.

يعتبر كل من “برج خليفة”، المعلم العمراني العالمي، و”دبي مول”، أكبر وجهات التسوق والترفيه في العالم، من أهم المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

يمكنكم متابعة إعمار على – فيسبوك: www.facebook.com/emaardubai، وتويتر: www.twitter.com/emaardubai ، وإنستجرام: www.instagram.com/emaardubai.

الصور – https://mma.prnewswire.com/ media/1393737/Emaar_New_Years_ Eve_2021.jpg

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=AViJKJhgr_Q