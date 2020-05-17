معهد لكسمبورغ للصحة يكلف كلا من لابوراتوار ريونيس لكسمبورغ وإيكولوج إنترناشيونال بإجراء برنامج اختبار فيروس كورونا بجميع أنحاء لكسمبورغ

– لكسمبورغ تصبح الدولة الأولى التي تدشن اختبارًا منهجيًا على نطاق الدولة من تصميم إيكولوج إنترناشيونال لمكافحة فيروس كورونا COVID-19

– معهد لكسمبورغ للصحة يكلف كلاً من لابوراتوار ريونيس لكسمبورغ وإيكولوج إنترناشيونال بإجراء تحليلات أولية بالإضافة إلى تحليلات واختبارات معملية

– سيتم افتتاح 17 محطة اختبار في جميع أنحاء الدولة بسعة تصل إلى 20,000 اختبار في اليوم للمواطنين والمقيمين والقوة العاملة العابرة للحدود

دوسلدورف، ألمانيا، 17 مايو/ أيار، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت كل من إيكولوج إنترناشيونال “ECOLOG International“، المزود العالمي الرائد للخدمات المتكاملة، والتقنيات، والحلول البيئية، وخدمات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والخدمات الهندسية والإنشاءات، ولابوراتوار ريونيس لكسمبورغ “Laboratoires Réunis Luxembourg” عن تكليف المؤسستين بإجراء برنامج اختبار فيروس كورونا COVID-19 على نطاق دولة لكسمبورغ. وستنشئ إيكولوج 17 محطة اختبار عبر الدولة بسعة تصل إلى 20,000 اختبار يوميًا للمواطنين والمقيمين والقوة العاملة العابرة للحدود. ويوفر البرنامج لجميع السكان فرصة إجراء اختبار فيروس كورونا COVID-19، وتقديم مساعدة فعالة لمكافحة الجائحة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالاشتراك مع وزارة الصحة قد أنشأت فرق عمل معنية بمكافحة فيروس كورونا COVID-19 وأعدت استراتيجية اختبار على نطاق واسع لتوفير فرصة لجميع سكان لكسمبورغ بالإضافة إلى العابرين للحدود تتيح لهم الخضوع لاختبارات تشخيصية طواعية للمساعدة في استمرارية الاقتصاد وتجاوز دورة العدوى. ويوفر قسم إيكو–كير “Eco-Care” في إيكولوج حلول الفحص والتشخيص التي تستفيد من محطات اختبار لامركزية وإمكانات المختبرات في إجراء اختبارات تشخيصية.

وفي معرض تعليقه على ترسية العقد، صرح علي فيزفاي “Ali Vezvaei“، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكولوج إنترناشيونال، قائلاً: “يعد إعداد وتجهيزتقنياتنا سريعًا في أوقات الأزمات مقومًا اساسيا من مقومات مؤسسة إيكولوج. ويسعدنا المساهمة في حل الفحص والتشخيص للمحافظة على سلامة وعافية المجتمع في لكسمبورغ في أثناء هذه الأوقات العصيبة. ونؤمن أن إجراء الاختبارات على نطاق واسع هو الوسيلة المثلى للمساعدة في استئناف النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية”.

ومن جانبه، أشار البروفيسور أولف نيهرباس “Ulf Nehrbass“، الرئيس التنفيذي لمعهد لكسمبورغ للصحة، قائلاً: “مبادرة إجراء الاختبار! مساهمة مهمة تسمح لنا بالتمتع بحياة أكثر حرية خلال الأسابيع والأشهر القادمة”.

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