معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب في مركز سانت ديفيد الطبي يستضيف ندوة دولية افتراضية حول عدم انتظام ضربات القلب المعقدة بإقبال قياسي

أوستن، تكساس، 12 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — في يومي 3 و4 كانون الأول/ديسمبر، 2020، استضاف معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب بمركز سانت ديفيد الطبي ندوته الدولية الخامسة حول اضطراب انتظام ضربات القلب المعقدة، EPLive 2020. . حدث هذا العام، الذي نظم افتراضيا بسبب تواصل الوباء، استقطب عددًا قياسيًا من الحضور، مع ما يقرب من 1200 مسجل.

وكان من بين المشاركين أخصائيو الفيزيولوجيا الكهربية القلبية الممارسون، وأخصائيو الفيزيولوجيا الكهربية وأطباء القلب العامون المهتمون بمعالجة اضطرابات نظم القلب المعقدة، وهي حالة ينبض فيها القلب بإيقاع غير منتظم أو غير طبيعي. وكانت أداة التعليم الأساسية هي الحالات الحية التي تم بثها من مركز الفيزيولوجيا الكهربية الجديد في مركز سانت ديفيد الطبي المتقدم، مع تعليقات الخبراء.

“لقد سمح لنا الشكل الفريد لـ EPLive دائمًا باستقطاب قادة في مجال الفيزيولوجيا الكهربية من جميع أنحاء العالم، ولكن هذا العام، تمكنا من الوصول إلى عشرة أضعاف عدد الأطباء من خلال استضافة الحدث تقريبًا”، كما قال الدكتور أندريا ناتالي، أخصائي فيزيولوجيا القلب والمدير الطبي التنفيذي لـ معهد تكساس لاضطرابات ضربات القلب ومدير دورة EPLive. “نحن ملتزمون بتوسيع نطاق خيارات علاج الفيزيولوجيا الكهربية، ونأمل أن تسمح لنا المشاركة القياسية هذا العام بالتأثير على حياة المزيد من المرضى في جميع أنحاء العالم.”

EPLive تتكون من أربع جلسات كل منها يتكون من الحالات الحية والمسجلة من معهد تكساس لاضطراب انتظام ضربات القلب وبعض المراكز الرائدة في العالم: كلية طب ألبرت أينشتاين، مركز عدم انتظام ضربات القلب في مؤسسة كارديوانفانتيل، المركز الطبي ديكونيس في بث إسرائيل، كليفلاند كلينيك، معهد غيسنغر للقلب، مستشفى هيوستن ميثوديست، معهد كانساس سيتي لإيقاع القلب، مستشفى مساتشوستس العام، مايو كلينك، معهد ميدستار للقلب والأوعية الدموية، مستشفى ميرسي العام ومعهد صحة القلب والأوعية الدموية، مركز مونزينو لأمراض القلب، مستشفى ماونت سايناي، نورثويل هيلث، بن ميدسين، معهد سري جاياديفا لأمراض القلب، سانت برناردز للرعاية الصحية، النظام الطبي ليوسي هيلث بجامعة آركنساو، جامعة كاليفورنيا – لوس أنجلوس، كلية الطب بجامعة شيكاغو للطب، كلية الطب بجامعة كولورادو، جامعة بنسلفانيا ومركز جامعة تكساس ساوثويسترن الطبي ومستشفى فانكوفر العام وجامعة فاندربيلت.

بالإضافة إلى العروض التوضيحية للدكتور ناتالي، ستقم ندوة EPLive 2020 عروضًا تقديمية من قبل عدد من أطباء معهد تكساس لاضطراب ضربات القلب، بمن في ذلك المدير المشارك للدورة، الدكتور أمين الأحمد، وكذلك الدكتور شين بيلي، والدكتور محمد بسيوني، والدكتور ديفيد بوركهارت، والدكتور ديفيد بوركلاند، والدكتور روبرت كانبي، والدكتور جوزيف غالينغهاوس، والدكتور بريان غريت، والدكتور إريك هونيك، والدكتور رودني هورتون، والدكتور باتريك هرانيتسكي، والدكتور فراز كرندي، والدكتور وليام نيسبيت، والدكتور خافيير سانشيز، والدكتور كامالا تاميريسا، والدكتور سينثيل ثامبيدوراي، والدكتور ديفيد تشوب، والدكتور جيسون زاغرودسكي.

سيحصل الأطباء على 14 ساعة معتمدة من الجمعية الطبية الأميركية (AMA) كحد أقصى من الفئة 1 كساعات اعتماد ™ في المؤتمر.

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