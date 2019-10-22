معهد المحاسبين الإداريين يمنح طلاب الجامعات تجربة تعليمية فريدة من نوعها في الولايات المتحدة

المعهد يختار أربعة من طلاب منطقة الشرق الأوسط لحضور مؤتمر القيادة الطلابية في مدينة شارلوت في نورث كارولاينا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أكتوبر 2019: أعلن معهد المحاسبين الإداريين IMA عن اختيار أربعة طلاب من نخبة الجامعات في المنطقة لتمثيل الشرق الأوسط في مؤتمر القيادة الطلابية السنوي الخاص به في الفترة بين 14 و16 نوفمبر 2019.

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وستسنح هذه التجربة التي تمتد على مدار يومين الفرصة لكلّ من حسن الخباص من جامعة السلطان قابوس ومريم خليفة من الجامعة الأمريكية في القاهرة، فضلاً عن منى حبيب من جامعة البحرين وسيرين أبوشنب من الجامعة الأردنية للاطلاع على أحدث التوجهات وتحليلات السوق في مجالات المحاسبة الإدارية التي ستستعرضها نخبة من الخبراء في القطاع.

ويتيح مؤتمر القيادة الطلابية، المعروف باستضافة أشهر قادة القطاع ورواد التحول الرقمي لتقديم كلمات وعروض تقديمية رئيسية، فرصة التواصل فيما بين الطلاب من ذوي التوجهات الفكرية المتقاربة والأخصائيين المخضرمين ووكلاء التوظيف العاملين لدى أضخم الشركات من جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، قالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لدى معهد المحاسبين الإداريين: “تمكّن المؤتمرات العالمية من هذا الطراز الطلاب من التعرف على الطبيعة المتغيّرة للمحاسبة الإدارية، وتساعدهم على اكتساب فهم أعمق للفرص الوظيفية الماثلة أمامهم ضمن مجال تخصصهم. وفي ظل ما ينجم عن الثورة الرقمية من تغيرات في الأساليب التجارية المتّبعة في جميع أنحاء العالم، بات من الضرورة أن يتمتع الطلاب في وقتنا الراهن بإلمام كبير حول مسائل عديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليلات البيانات، والتي تُسهم بشكل كبير في تغيير أساليب العمل التي ينتهجها المحاسبون الإداريين. وتُشكل هذه المبادرة جزءاً من مهمتنا الرامية إلى تمكين الطلاب، من خلال تزويدهم بالأدوات اللازمة للمضي قدماً في رحلة التعليم الشاملة والمتكاملة في مجال المحاسبة”.

ويُشار إلى أنّ معهد المحاسبين الإداريين يقوم برعاية الطلاب في المنطقة لحضور مؤتمره العالمي للقيادة الطلابية على مدار الأعوام الأربعة الماضية. واشتملت عملية تقديم الطلبات لهذا العام على إرسال مقاطع فيديو يتحدّث من خلالها الطلاب عن سبب رغبتهم بحضور المؤتمر، ومسار المحاسبة المهني الذي يهتمون به، وسُبل مشاركة المعارف التي سيكتسبونها خلال المؤتمر مع بقية الطلاب في جامعتهم. وقد قامت لجنة تحكيم من المعهد بتقييم عشرات الطلبات التي تم تقديمها، وذلك لاختيار مقاطع الفيديو الفائزة بناءً على مستويات الابتكار والإبداع فيها، فضلاً عن الأفكار المتمحورة حول سُبل تمثيل معهد المحاسبين الإداريين لاحقاً بعد المؤتمر.