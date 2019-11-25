معهد السلام الأميركي يطلق جائزة النساء بانيات السلام

الجائزة الأولى ستكرم امرأة استثنائية بانية للسلام في دول أو مناطق هشة أو تعاني من صراع

واشنطن، 25 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تقديرا للدور الحيوي الذي تلعبه النساء في بناء السلام في دول أو مناطق هشة أو تعاني من صراع، أطلق معهد السلام الأميركي جائزة “النساء بانيات السلام” Women Building Peace Award. وتكرم هذه الجائزة بانية سلام مثل إسهامها الكبير والعملي في بناء السلام إلهاما وضوءا هاديا لنساء بانيات سلام في المستقبل.

وقالت نانسي ليندبورغ، رئيسة المعهد الأميركي للسلام ورئيسته التنفيذية: “هذه الجائزة هي فرصة لتضخيم الأصوات المهمة والملحة للنساء اللائي يبنين السلام في جميع أنحاء العالم. ومع ازدياد تعقيد الصراع العالمي، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى رؤية ودعم المساهمات القيمة من بانيات السلام”.

تستمر الترشيحات للجائزة الافتتاحية من 20 نوفمبر 2019 حتى 15 يناير 2020، الساعة 2:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. سوف تتلقى الفائزة بالجائزة 10000 دولار، لاستخدامها حسب تقدير المستلمة، وسيتم تكريمها في حفل يقام في تشرين الأول/أكتوبر 2020 في معهد السلام الأميركي في واشنطن العاصمة.

لمزيد من المعلومات ولترشيح سيدة بانية للسلام، يرجى زيارة موقع Women Building Peace . معهد السلام الأميركي يشجع بشدة ترشيحات النساء من البلدان أو المناطق الهشة أو المتأثرة بالصراعات اللواتي لم يسبق تقديرهن من قبل لعملهن في بناء السلام. سيتم مراجعة أسماء المرشحات وعملهن على أساس المعايير التالية:

الالتزام بالسلام: امرأة تجسد أعمالها التزاما بالسلام عن طريق منع أو حل النزاع دون عنف في بلد أو منطقة هشة أو متأثرة بالصراع.

القيادة الاستثنائية: امرأة تجسد القيادة الاستثنائية من خلال رؤياها وابتكاراتها وحصلت على احترام مجتمعها في السعي لتحقيق السلام.

ناشطة متميزة: امرأة تعمل في مجال بناء السلام وتعمل مع أعضاء من المجتمعات المحلية أو الوطنية أو الدولية بطريقة شاملة وتشاركية.

تأثير كبير: امرأة أدت أعمالها في مجال بناء السلام إلى نتائج ملموسة أو واضحة.

سيتم اختيار الفائزة من قبل مجلس سلام بناء المرأة الذي تم تشكيله حديثًا، وهو مجموعة من الخبراء البارزين والقادة الذين سيقدمون توجيهات ودعم لمعهد السلام الأميركي في ما يتعلق بالمسائل الجنسانية وبناء السلام.