‫‫ معرض كانتون 131 يستكشف فرص التجارة العالمية التي قدمتها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP

قوانتشو، الصين، 29 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — قال تشنغ شي، كبير الاقتصاديين في ICBC International ، خلال منتدى معرض كانتون الخاص بموضوع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP : “بالنسبة لاقتصاد الصين، فإن دخول الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة ( RCEP ) حيز التنفيذ يعني توسيع التجارة الخارجية والأنشطة التجارية النشطة بين الدول الأعضاء في RCEP “. وأعرب عن اعتقاده أن لوائح RCEP ستعزز القدرة التنافسية للصين في صادرات السلع والخدمات وكذلك التعاون التجاري بين الصين وأعضاء RCEP الآخرين.

دخلت الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP رسميا حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2022، مما عزز ثقة شركات التجارة الخارجية الصينية في تأمين طلبات التجارة. اعتمد معرض كانتون، وهو أكبر منصة لتجارة الاستيراد والتصدير بين الشركات في الصين ومنصة انفتاح شاملة، مناهج جديدة في هذه الدورة لتشجيع الشركات الصينية وتوجيهها لمواصلة استكشاف الأسواق العالمية في إطار RCEP .

· أقام معرض كانتون عدة شراكات. وقد وقع اتفاقيات تعاون مع غرفة لاو الوطنية للتجارة والصناعة، ورابطة الأعمال الصينية في فيتنام ، ومجلس صناعات الأثاث التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، مما يرفع العدد الإجمالي من الشركاء العالميين إلى 170 للمعرض، يغطون جميع الدول الأعضاء في RCEP .

· أقام معرض كانتون حدث التوفيق بين “جسر التجارة” الذي يستهدف سوق RCEP بشكل خاص. قدم الحدث عبر الإنترنت، الذي شاركت فيه شركات الأثاث المنزلي الصينية وجمعيات صناعة الأثاث الكبرى في RCEP ومجموعات المصادر الكبيرة، منصة فعالة للعارضين والمشترين للتواصل وتحديد فرص التعاون التجاري.

· أقام معرض كانتون عدة منتديات في موضوع RCEP

سيستمر معرض كانتون في لعب دور مهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وكذلك النمو الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تفيد الكثير من الناس. في هذه الدورة، كان 117 عارضا في الجناح الدولي من ضمن الدول الأعضاء في الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP ، أي ما يقرب من 30 ٪ من العدد الإجمالي. قال شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني، إن الجناح الدولي ساعد الدول الأعضاء في RCEP على توسيع السوق الصينية، فضلا عن الاستفادة من موارد المشتري العالمية الهائلة للمعرض للتصدير إلى السوق العالمية وتبادل الفرص التجارية.