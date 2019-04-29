معرض كانتون يقدم ترقية لأسلوب الحياة للعملاء الدوليين

غوانغجو، 29 نيسان/أبريل، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت المرحلة الثانية من معرض الواردات والصادرات الصيني الـ 125 (معرض كانتون) الضروريات المطبخية، ومعدات العناية الشخصية ومنتجات الحمامات ومواد الحيوانات الأليفة من أكثر من 3600 شركة على مساحة تزيد عن 15,000 متر مربع من أرض المعارض في غوانغجو. وعرض المعرض أسلوب حياة يضاهي عناصر التقنية العالية بتصميم عالي الجودة.

المنتجات المنزلية والسيراميك مع تجربة مستخدم محسنة

تشمل اتجاهات مشتري الأدوات المنزلية هذا العام:

• أصبح الابتكار الوظيفي المرفق بالتصاميم الفريدة والممتعة والملفتة للنظر عنصراً ذا قيمة مضافة أساسية للمشترين العالميين.

• من صنع الإنسان مقابل الطبيعي: يبحث المشترون بشكل متزايد عن مواد خام صديقة للبيئة مثل الخشب والقصب الخوص والخيزران من أجل استبدال المواد المعدنية والبلاستيكية.

تشمل اتجاهات متسوقي مواد السيراميك:

• دمج واستخدام فن الديكور المتنوع.

• مفاهيم تصميم مؤنسنة مع اقتصاديات مدمجة لتحسين الاستخدام اليومي.

• إحياء تصاميم التراث الثقافي لنمط حياة أكثر تميزا.

وقال جيمكين شيه، المدير العام لشركة السيراميك العائلية غريت وول أسوسييتس، وهي شركة خزفية مدرجة في بورصة شنجن: “التصميم والحرفية أمران أساسيان بالنسبة لنا للتنافس في سوق دولية متغيرة. معرض كانتون يساعدنا على اجتذاب الاهتمام الدولي والتواصل مع المشترين الباحثين عن ابتكارات التصميم الفريدة”.

وقال ليو كوان دونغ، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون: “تتطلع الأعمال التجارية العالمية للمستهلكين لتلبية التغير السريع في طلب المستهلكين على منتجات نمط حياة عالية الجودة مع زيادة الاستثمار في البحث والتطوير. نحن مسرورون لرؤية هذا التحول في التركيز إلى منتجات أكثر إبداعًا وابتكارًا للمستهلكين النهائيين.”

وأضاف ليو “تشير هذه الاتجاهات إلى أن الشركات تظهر القدرة على توفير إنتاج مخصص كرد فعل على هذا.”

قطاعات السوق المستهدفة في ميدان العناية الشخصية

تعرض منطقة عرض منتجات العناية الشخصية في المعرض مستحضرات وإكسسوارات للعناية بالبشرة والشعر والعناية بالفم والجسم. أشار وو بن، المدير العام لشركة هيوبي كراون للمعدات المنزلية، الشركة الصينية الرائدة في صناعة فراشي الأسنان التي شاركت في في معرض كانتون، إلى أن استراتيجيتهم الأساسية هي تحسين مستويات المعيشة للمستهلكين من خلال تقديم المزيد من المنتجات الصديقة للبيئة.

تقدم الشركات في هذا القطاع منتجات ذات تباينات متعددة في الجودة وخيارات الأسلوب والألوان، التي يمكن أن تستهدف قطاعات السوق المختلفة. ومع التركيز على تلبية مطالب مجموعات المستهلكين المختلفة، فإن هذه الشركات تقوم بإنشاء خطوط إنتاج فرعية مثل أدوات التجميل للاستخدام العائلي بالإضافة إلى تطوير منتجات العناية بالبشرة والشعر والعناية بصحة الفم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

حول معرض كانتون

يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير (“معرض كانتون”) مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم تأسيس المعرض في العام 1957، وهو الآن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البلاد ويعتبر أعلى معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضلاً عن أوسع توزيع لأصول المشترين وأعلى قيمة أعمال في الصين.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/878418/125th_Canton_Fair_1.jpg