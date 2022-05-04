‫معرض كانتون الـ 31: التنمية العالية الجودة تروج للتعافي الاقتصادي العالمي

غوانغجو، الصين، 3 أيار/مايو، 2022 / PRNewswire / — وسع معرض كانتون 131، الذي عُقد على الإنترنت في الفترة من 15 إلى 24 نيسان/أبريل، شبكته العالمية للمبيعات والتسويق من أجل تعزيز التعاون التجاري، وسجل رقما قياسيا بلغ 536,000 مشتري خارجي من 228 دولة ومنطقة حول العالم من المشاركين في معرض الربيع، بزياد\ة مشاركة بلغت 41.8 بالمئة عن المعرض الـ 130.

يمكنك الاطّلاع على البيان الصحفي التفاعلي متعدّد القنوات هنا: https://www.multivu.com/ players/English/9044851-131st- canton-fair-china/

تحت عنوان “معرض كانتون، المشاركة العالمية”، حسن معرض كانتون الـ 131 منصته الرسمية بالكامل لإنشاء أقسام للمزاوجة بين الموردين والموردين وإصدارات المنتجات الجديدة واتصالات العارضين وغير ذلك، وإنشاء منصة تجارية عالية الكفاءة وشاملة وبدون حدود تسمح للبائعين والمشترين العالميين بتوقيع طلبات الشراء من أي مكان في العالم.

قدمت 25,500 شركة عارضة منتجاتها وعلاماتها التجارية في معرض كانتون، حيث عرضت أكثر من ثلاثة ملايين سلعة، ثلثها كانت إصدارات منتجات جديدة. ويمثل هذان الرقمان أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ معرض كانتون.

“بدأ عدد كبير من المنتجات الذكية والخضراء ومنخفضة الكربون الحاصلة على شهادات حقوق ملكية فكرية مستقلة، في الظهور والنمو بسرعة، مع التطوير المستمر للتقنيات والعمليات والنماذج الجديدة. معرض كانتون هو منصة لتوعية العالم بأحدث إنجازات التصنيع والإبداع والتقنيات والعلامات التجارية المتقدمة في الصين، ما يدل على الصلابة القوية للتجارة الخارجية للصين، كما قال شو بينغ، المتحدث باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني.

رتب معرض كانتون لـ 147 شركة كبرى من 24 مجموعة تجارية لاستضافة 150 حدث إطلاق لمنتجات جديدة في خمس فئات رئيسية: التكنولوجيا المتقدمة، والتصنيع الذكي، والحياة الأفضل، والمنتجات منخفضة الكربون والأخضر، والخدمات التجارية.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت في المعرض 974 شركة في منطقة تنشيط الريف عرضت 49200 منتج ووقعت على طلبات شراء لدفع التطوير الموسع وذا العلامة التجارية والمتخصصة للصناعات المحلية.

تمت استضافة المزيد من أحداث “جسر التجارة” خلال معرض كانتون التي وصلت إلى 57 دولة ومنطقة في جميع أنحاء العالم، حيث شارك ما مجموعه 4000 مشترٍ أجنبي للتواصل مع الشركات والعلامات التجارية الصينية. حصدت الحلقات الثماني من حدث البث المباشر “”اكتشف معرض كانتون مع بي أند هوني” على إجمالي عدد مشاهدين بلغ 1.48 مليون.

وتم الترويج لبرنامج الشراكة العالمية في المعرض، من خلال اتفاقيات تعاون موقعة مع مؤسسات صناعية وتجارية من 14 دولة عضو في مجموعة الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. يضم معرض كانتون الآن 170 شريكًا عالميًا، وقد قام بتوسيع شبكته العالمية.

للمزيد من المعلومات: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US