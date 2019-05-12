معرض كانتون الـ 125 يستقبل 195,000 متسوق، ويختتم أعماله بعائدات بلغت 29.73 مليار دولار

غوانغجو، الصين، 13 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختتم معرض الواردات والصادرات الصيني “معرض كانتون” أو “المعرض”) أعماله بعد أن استقبل 195,454 متسوقا من 123 دولة ومنطقة. ومثل المتسوقون الجدد الذين حضروا المعرض نسبة 42.50%، ما يمثل نسبة 0.64% مقارنة بمعرض الربيع الماضي. وإضافة إلى الـ 25,00 29.73 مليار دولار على هيئة عائدات تجارية عالمية.

ومثل 88،009 ضيوف من بلدان مبادرة الحزام والطريق نسبة 45.03 بالمئة من إجمالي حضور المعرض، مما حقق 10.63 مليار دولار أميركي من حجم الصادرات إلى 64 دولة – بزيادة قدرها 9.9 بالمئة.

وقال شو بينغ، المتحدث الرسمي باسم معرض كانتون ونائب المدير العام لمركز التجارة الخارجية الصيني: “يظل معرض كانتون قناة مهمة للشركات المحلية والدولية لبناء شبكة تجارة عالمية وكنقطة انطلاق للسوق العالمية”.

وقال شو: “أظهر العارضون قدرة قوية على التطور التكنولوجي وابتكار المنتجات وتطوير العلامة التجارية. لقد رأينا العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة مع زيادة الوعي بالعلامة التجارية الناشئة في المعرض.” وقال: “ولعرض التقدم للمشترين في جميع أنحاء العالم، قدم معرض كانتون المزيد من الخدمات، وأساليب التسويق المستهدفة لمنصة التجارة متعددة الوظائف بالفعل لمساعدة الشركات على تحقيق إمكاناتها المثلى.”

لم يقدم معرض كانتون، الذي ضم 128 حدثًا و 26 منتدى سوق إقليمي وسيناريوهات للتجارة الخارجية والسلع العالمية وسلسلة التوريد والتوزيع، رؤى سوقية وحلولا عملية لمساعدة الشركات على اتخاذ القرارات فحسب، بل أنشأ أيضًا منصة مفتوحة لجميع الأطراف لتبادل المعرفة وتعزيز التنمية التجارية المستدامة.

فرص الاستيراد للشركات العالمية: اكتشفت 650 شركة عارضة أجنبية من 38 دولة ومنطقة إمكانات السوق الهائلة في الصين في معرض هذا العام، مما يدل على المنتجات الذكية والخضراء المخصصة للسوق الصينية. وساعد جناح المعرض الدولي في إقامة طريق سريع للشركات الدولية لدخول الصين وتشكيل شراكة طويلة الأجل مع العملاء المحتملين.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: https://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

حول معرض كانتون

يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير (“معرض كانتون”) مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم تأسيس المعرض في العام 1957، وهو الآن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البلاد ويعتبر أعلى معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضلاً عن أوسع توزيع لأصول المشترين وأعلى قيمة أعمال في الصين.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/885163/Canton_Fair.jpg