‫معرض كانتون: الترويج الفعال والحيوي للتعاون في أسواق الحزام والطريق

غوانغجو، الصين، 25 أبريل 2022 / PRNewswire / — “منذ افتتاح هذه الدورة لمعرض كانتون، تواصلنا مع العديد من العملاء التايلانديين وتبادلنا معلومات الاتصال باستخدام وظيفة” التراسل الفوري.” “إنها وسيلة فعالة للغاية”، ” قال ليو يوفنغ، مدير إدارة التجارة الخارجية في شركة جياكسين للأعمال التجارية الحديثة، الذي كان للتو قد أنهى عملية بث مباشر. وقال ليو للمراسلين أن معرض كانتون لعب دورًا فعالًا في توسيع أسواقهم الخارجية على طول منطقة الحزام والطريق، حيث كان المشترون حريصين على ممارسة الأعمال معهم. كان من المتوقع له أن يستفيد بالكامل من منصة معرض كانتون لتسهيل دخول شركته إلى الأسواق الناشئة.

منذ أن تم طرح مبادرة الحزام والطريق في العام 2013، شهدت الصين والدول الواقعة على طول الحزام والطريق تزايدا في التواصل الشعبي والشراكات التجارية سنة بعد سنة. يتمتع معرض كانتون، باعتباره أكبر منصة ترويج للتجارة في الصين، بمزايا مميزة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين وبلدان الحزام والطريق الأخرى، حيث يمثل المشترون من هذه البلدان 45 ٪ من إجمالي كل جلسة من جلسات المعرض.

يعتبر لين شياوفنغ، نائب المدير العام للتسويق الدولي لشركة شن جن توبراي الشمسية، من أشد المعجبين بمعرض كانتون. وأعرب عن تقديره للدور الإيجابي الذي يلعبه المعرض في دعم تطوير السوق المشترك على طول الحزام والطريق. وقال للصحفيين إنهم نجحوا في تطوير شراكة مع عميل مغربي في الجلسة السابقة، والتي استفاد منها بشكل كبير. في الدورة الـ 131 للمعرض جلبوا 40 منتجًا إضافيًا مع صور على صفحة الشركة، وخاصة السلع والبضائع الاستهلاكية التي تستهدف أسواق الحزام والطريق، مع توقع أصدقاء وعملاء جدد متشابهي التفكير.

وفقًا لما قاله آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، نفذ الحدث بنشاط مبادرة الحزام والطريق وعمل كمنصة أساسية للتجارة السلسة بين الصين والبلدان على طول الحزام والطريق. وذكر أنه، مثل الجلسات السابقة، ستمكن هذه الجلسة الشركات على طول الحزام والطريق لاكتشاف المزيد من الفرص للتعاون، كوسيلة للمساهمة في تسريع نمط التطوير الجديد للدورات المحلية والدولية.

لاستكشاف المزيد من الفرص التي يوفرها المعرض، يُرجى زيارة: https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email .